Huawei Network Summit 2023 (América Latina): Conectividade de Alta Qualidade Contribui para Benefícios Mútuos em Mercados Comerciais

CANCÚN, México, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Na etapa da América Latina do Huawei Network Summit (HNS) 2023, dois eventos relacionados aos mercados comerciais assumiram o centro das atenções: uma palestra "Upgrade de Conectividade, Negócio em que Todos Ganham" e uma sessão "Construa Conexões de Alta Qualidade para Alcançar Negócios em que Todos Ganham". Mais de 100 clientes e parceiros do México, Colômbia, Chile e Peru, bem como de outros países e regiões, participaram dos eventos, compartilhando suas ideias sobre as perspectivas do mercado comercial e estratégias de cooperação com benefícios mútuos. Durante esses eventos, a Huawei Data Communication (Huawei Datacom) revelou suas soluções de rede IP de alta qualidade com três traços distintos — versatilidade, qualidade superior e custo-benefício — para diversos setores, como serviços públicos, educação, saúde, hotelaria e varejo.

A Huawei Datacom investe estrategicamente em P&D de produtos para mercados comerciais, aproveitando seus anos de experiência em negócios corporativos e liderança em inovação de infraestrutura. Na HNS, Saul Arjona Bueno, CTO da divisão de soluções de redes para empresas da Huawei na América Latina, revelou soluções de rede preparadas para o futuro para cinco cenários nos mercados comerciais da América Latina. Posteriormente, Francisco Jose Fuster Montiel, CTO do Departamento de Negócios Empresariais da Huawei no México, mergulhou profundamente nessas soluções de rede juntamente com os clientes e parceiros presentes.

Solução de rede para escritórios governamentais de alta qualidade : com essa solução, um ponto de acesso garante videoconferências de 1080p com 30 a 50 canais, sem atrasos.

: com essa solução, um ponto de acesso garante videoconferências de 1080p com 30 a 50 canais, sem atrasos. Solução de rede de alta qualidade para escolas do ensino médio e fundamental : com sua arquitetura de rede simplificada, esta solução baseada na tecnologia "Fiber To The Room" facilita a evolução da rede nos próximos 5 a 10 anos. São necessários apenas 3 dias para implementar a rede em uma escola.

: com sua arquitetura de rede simplificada, esta solução baseada na tecnologia "Fiber To The Room" facilita a evolução da rede nos próximos 5 a 10 anos. São necessários apenas 3 dias para implementar a rede em uma escola. Solução de rede para hotéis de alta qualidade : como parte central desta solução, os pontos de acesso Huawei oferecem uma tecnologia de antena inteligente para garantir sinais de Wi-Fi mais focados e oferecem uma faixa de cobertura 30% maior do que as antenas omnidirecionais. Mais importante ainda, a tecnologia de roaming sem perdas da Huawei garante zero desconexões de roaming e zero reclamações de rede dos hóspedes.

: como parte central desta solução, os pontos de acesso Huawei oferecem uma tecnologia de antena inteligente para garantir sinais de Wi-Fi mais focados e oferecem uma faixa de cobertura 30% maior do que as antenas omnidirecionais. Mais importante ainda, a tecnologia de roaming sem perdas da Huawei garante zero desconexões de roaming e zero reclamações de rede dos hóspedes. Solução de rede para hospitais pequenos e médios de alta qualidade : como parte desta solução, os pontos de acesso preparados para IoT da Huawei permitem a implementação convergente de Wi-Fi e IoT. Mais especificamente, um ponto de acesso oferece cobertura Wi-Fi e conectividade IoT, facilitando a expansão do uso da IoT nos cuidados da saúde, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade dos serviços hospitalares.

: como parte desta solução, os pontos de acesso preparados para IoT da Huawei permitem a implementação convergente de Wi-Fi e IoT. Mais especificamente, um ponto de acesso oferece cobertura Wi-Fi e conectividade IoT, facilitando a expansão do uso da IoT nos cuidados da saúde, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade dos serviços hospitalares. Solução de rede para varejo de alta qualidade: um componente único desta solução é o gateway 6 em 1 da Huawei — o roteador NetEngine AR5710 — que ajuda a reduzir os investimentos na rede em 30% para as lojas de varejo.

No evento, Luis E. Juarez, diretor de Security One na Mainbit, e Héctor Cabrera, diretor executivo da NGN, também compartilharam suas práticas bem-sucedidas de cooperação com a Huawei nos mercados comerciais. Usando as soluções de rede IP de alta qualidade da Huawei, a MainBit e a NGN ajudam seus clientes a resolver rapidamente os pontos problemáticos da rede e a desfrutar da melhor experiência de rede.

As ofertas de rede IP de alta qualidade da Huawei têm se mostrado valiosas para vários clientes em diversos setores, como serviços públicos, educação, saúde, hotelaria e varejo, em mais de 100 países e regiões. Como parceira confiável para a transformação digital, a Huawei Datacom está comprometida em se tornar uma das principais colaboradoras para as infraestruturas de TIC das pequenas e médias empresas (PME). Para isso, a Huawei Datacom continua integrando tecnologias em cenários empresariais específicos e ajudando as PME globais a estabelecer uma base digital sólida para sua jornada de transformação digital.

Sobre a Huawei

Fundada em 1987, a Huawei é fornecedora líder global de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes. Contamos com 207.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões, atendendo a mais de três bilhões de pessoas em todo o mundo.

Nossa visão e missão é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações do mundo para torná-lo totalmente conectado e inteligente. Para atingirmos esse objetivo, trabalharemos em direção à conectividade onipresente e acesso inclusivo à rede, estabelecendo as bases para um mundo inteligente; forneceremos poder computacional diversificado onde e quando você precisar para levar nuvem e inteligência a todo o planeta; construiremos plataformas digitais para ajudar todos os setores e organizações a se tornarem mais ágeis, eficientes e dinâmicas; e redefiniremos a experiência do usuário com IA, tornando-a mais inteligente e mais personalizada em todos os aspectos da vida de uma pessoa, esteja ela em casa, na rua, no escritório, treinando ou se divertindo. Para mais informações, visite a Huawei online em www.huawei.com ou siga-nos em:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2195070/image_5009699_10727542.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2195071/image_5009699_10727683.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei