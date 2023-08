Sommet des réseaux Huawei 2023 (Amérique latine) : Une connectivité de haute qualité procure des avantages gagnant-gagnant sur les marchés commerciaux

CANCUN, Mexique, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Lors de l'étape latino-américaine du Sommet des réseaux Huawei (HNS) 2023, deux événements liés aux marchés commerciaux ont occupé le devant de la scène : une présentation intitulée « Connectivity Upgrade, Business Win-Win » (Amélioration de la connectivité, une affaire gagnante) et une session intitulée « Build High-Quality Connections to Achieve Business Win-Win » (Construire des connexions de haute qualité pour réaliser des affaires gagnant-gagnant). Plus de 100 clients et partenaires du Mexique, de Colombie, du Chili, du Pérou, ainsi que d'autres pays et régions, ont participé à ces événements, partageant leurs réflexions sur les perspectives des marchés commerciaux et les stratégies de coopération gagnant-gagnant. Au cours de ces événements, Huawei Data Communication (Huawei Datacom) a dévoilé ses solutions de réseau IP de haute qualité présentant trois caractéristiques distinctives - polyvalentes, haut de gamme et rentables - pour divers secteurs tels que le service public, l'éducation, les soins de santé, l'hôtellerie et la vente au détail.

Huawei Datacom réalise des investissements stratégiques dans la recherche et le développement de produits destinés aux marchés commerciaux en s'appuyant sur ses années d'expérience dans le secteur des entreprises commerciales et sur sa position de leader en matière d'innovation dans le domaine des infrastructures. Lors du sommet HNS, Saul Arjona Bueno, directeur technique des solutions de réseau d'entreprise de Huawei pour l'Amérique latine, a dévoilé des solutions de réseau à l'épreuve du temps pour cinq scénarios sur les marchés commerciaux d'Amérique latine. Par la suite, Francisco Jose Fuster Montiel, directeur technique du département des entreprises commerciales de Huawei au Mexique, a examiné en profondeur ces solutions de réseau avec les clients et les partenaires présents.

Solution de réseau de bureaux de haute qualité pour gouvernements : Intégré à cette solution, un AP assure une vidéoconférence 1080p fluide de 30 à 50 canaux, sans aucun décalage.

: Intégré à cette solution, un AP assure une vidéoconférence 1080p fluide de 30 à 50 canaux, sans aucun décalage. Solution de réseau de haute qualité pour écoles primaires et secondaires : Grâce à son architecture réseau simplifiée, cette solution permet d'utiliser la fibre optique jusqu'à la salle de classe et facilite l'évolution des réseaux au cours des 5 à 10 prochaines années. Il suffit de 3 jours pour déployer le réseau pour un bâtiment scolaire.

: Grâce à son architecture réseau simplifiée, cette solution permet d'utiliser la fibre optique jusqu'à la salle de classe et facilite l'évolution des réseaux au cours des 5 à 10 prochaines années. Il suffit de 3 jours pour déployer le réseau pour un bâtiment scolaire. Solution de réseau hôtelier de haute qualité : Au cœur de cette solution, les points d'accès Huawei s'appuient sur la technologie des antennes intelligentes pour garantir des signaux Wi-Fi plus ciblés et offrir une couverture supérieure de 30 % à celle des antennes omnidirectionnelles. Plus important encore, la technologie d'itinérance sans perte de Huawei garantit zéro déconnexion pour itinérance et zéro plainte de la part des clients concernant le réseau.

: Au cœur de cette solution, les points d'accès Huawei s'appuient sur la technologie des antennes intelligentes pour garantir des signaux Wi-Fi plus ciblés et offrir une couverture supérieure de 30 % à celle des antennes omnidirectionnelles. Plus important encore, la technologie d'itinérance sans perte de Huawei garantit zéro déconnexion pour itinérance et zéro plainte de la part des clients concernant le réseau. Solution de réseau hospitalier de haute qualité de petite et moyenne taille : Dans le cadre de cette solution, les points d'accès compatibles IoT de Huawei permettent un déploiement convergent Wi-Fi et IoT. Plus spécifiquement, un AP fournit à la fois une couverture Wi-Fi et une connectivité IoT, ce qui facilite la multiplication des cas d'utilisation IoT dans le domaine de la santé tout en améliorant la qualité des services hospitaliers.

: Dans le cadre de cette solution, les points d'accès compatibles IoT de Huawei permettent un déploiement convergent Wi-Fi et IoT. Plus spécifiquement, un AP fournit à la fois une couverture Wi-Fi et une connectivité IoT, ce qui facilite la multiplication des cas d'utilisation IoT dans le domaine de la santé tout en améliorant la qualité des services hospitaliers. Solution de réseau de haute qualité de vente au détail : Une composante unique de cette solution est la passerelle 6-en-1 de Huawei, le routeur NetEngine AR5710, qui contribue à réduire de 30 % les investissements dans le réseau pour les magasins de détail.

Lors de l'événement, Luis E. Juarez, directeur de Security One chez Mainbit et Héctor Cabrera, directeur exécutif chez NGN, ont également partagé leurs pratiques de coopération fructueuses avec Huawei sur les marchés commerciaux. En tirant parti des offres de réseaux IP de haute qualité de Huawei, MainBit et NGN aident leurs clients à résoudre rapidement les problèmes de réseau et à profiter de l'expérience ultime du réseau.

Les offres de réseau IP de haute qualité de Huawei se sont avérées utiles pour de nombreux clients de divers secteurs - tels que le service public, l'éducation, la santé, l'hôtellerie et la vente au détail - dans plus de 100 pays et régions. En tant que partenaire de confiance pour la transformation numérique, Huawei Datacom s'engage à devenir un contributeur clé aux infrastructures TIC des petites et moyennes entreprises (PME). À cette fin, Huawei Datacom continue d'intégrer des technologies dans des scénarios d'entreprise spécifiques et d'aider les PME mondiales à jeter des bases numériques solides pour leur parcours de transformation numérique.

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents. Nous avons 207 000 employés et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous œuvrerons en faveur d'une connectivité omniprésente et d'un accès inclusif aux réseaux, jetant ainsi les bases d'un monde intelligent ; nous fournirons une puissance informatique diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, afin d'amener le cloud et l'intelligence aux quatre coins du monde ; nous construirons des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et nous redéfinirons l'expérience utilisateur grâce à l'IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour le public dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de faire du sport. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Huawei en ligne à l'adresse suivante www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2195070/image_5009699_10727542.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2195071/image_5009699_10727683.jpg

SOURCE Huawei