DELFT, Pays-Bas, 14 août 2023 /PRNewswire/ -- Le noyau HongMeng de Huawei a reçu le premier certificat d'assurance d'évaluation de niveau 6 augmenté (EAL6+) dans le cadre des Critères communs pour l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CC), le niveau de sécurité le plus élevé disponible dans le domaine des noyaux de systèmes d'exploitation (OS) à usage général. Huawei est le premier fabricant d'appareils intelligents au monde à recevoir cette certification dans ce domaine précis.

Les noyaux de systèmes d'exploitation sont la base de la sécurité et de la confidentialité des systèmes d'exploitation. CC, également connue sous le nom de norme ISO/IEC 15408, est une certification de sécurité de l'information qui compte parmi les plus influentes de l'industrie mondiale des technologies de l'information. CC est une norme largement utilisée et mondialement reconnue pour l'évaluation de la sécurité des produits.

SGS Brightsight, un laboratoire d'évaluation de la sécurité réputé dans le monde entier, a réalisé l'évaluation de la sécurité du HongMeng Kernel. M. Kai-Fan Chang, responsable des opérations pour l'Asie chez SGS Brightsight, a déclaré : « SGS Brightsight, en tant que plus grand laboratoire d'évaluation de la sécurité au monde, est honoré de procéder à l'évaluation de la sécurité du noyau HongMeng de Huawei afin d'atteindre le niveau international EAL6+ des critères communs. Nous pensons que le noyau HongMeng deviendra l'un des éléments les plus importants des futurs produits mobiles et IdO de Huawei. Cela démontre également l'engagement de Huawei à créer des produits sécurisés. »

Gong Ti, président du département d'ingénierie logicielle Consumer BG de Huawei, a indiqué : « Les capacités de sécurité du HongMeng Kernel sont désormais reconnues par des organismes de certification accrédités au niveau international, ce qui reflète le fait que le HongMeng Kernel a atteint le niveau de sécurité le plus élevé pour les noyaux d'OS et porte la sécurité des appareils et des TIC à de nouveaux sommets. »

Michael Lemke, responsable de la sécurité chez Huawei Allemagne, a ajouté : « Les noyaux sont le fondement de la sécurité des systèmes et de la protection de la vie privée. Huawei s'engage à garantir la sécurité et la confidentialité dans les domaines des TIC et des appareils. Huawei continuera à se conformer aux normes mondiales partagées pour les logiciels de base et la cybersécurité et veillera à ce que les capacités de sécurité des produits Huawei continuent à répondre aux meilleures pratiques reconnues à l'échelle internationale. »

Le certificat CC EAL6+ marque un nouveau niveau de reconnaissance de l'industrie pour la cybersécurité de Huawei. À ce jour, Huawei a obtenu plus de 500 certifications dans le cadre de programmes de cybersécurité reconnus par l'industrie, tels que CC, FIPS, PCI DSS et CSA STAR.

La cybersécurité et la protection de la vie privée sont les principales priorités de Huawei, au-delà de tout intérêt commercial. Huawei continue de maintenir de solides résultats en matière de cybersécurité, et nos efforts ont été largement reconnus sur plus de 170 marchés dans le monde, où nous servons plus de trois milliards de personnes. La confiance des clients est le meilleur témoignage de la sécurité et de la qualité des produits et services de Huawei.

En ce qui concerne l'industrie, Huawei croit fermement que l'ouverture et la collaboration mènent à un succès partagé. Nous nous engageons activement dans l'industrie des TIC, en travaillant avec nos pairs et les parties prenantes de l'industrie pour partager les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. En 2022, nous avons soumis près de 300 propositions de normes de cybersécurité au 3GPP et à la GSMA. En travaillant aux côtés des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, nous innovons ensemble pour renforcer les capacités du secteur en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. Ensemble, nous construisons un monde numérique plus sûr.

