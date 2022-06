Huawei OceanProtect Backup Storage gewinnt den Best of Show Award auf der Interop Tokyo 2022

SHENZHEN, China, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Auf der Interop Tokyo 2022, der größten IKT-Messe in Japan, gewann Huawei OceanProtect Backup Storage den Sonderpreis für den Best of Show Award in der Kategorie Server & Storage. Dies ist die erste Weltklasse-Auszeichnung, die Huawei OceanProtect Backup Storage erhalten hat, was seine High-End- und Wettbewerbsvorteile unterstreicht.