Huawei OceanProtect Backup Storage ganha prêmio de Melhor da Exposição na Interop Tóquio 2022

A Interop Tóquio é a maior e mais influente exposição de TIC do Japão. Todos os anos, as principais empresas de tecnologia de todo o mundo expõem suas principais soluções e competências técnicas para concorrer pelas avaliações positivas da Interop. O Huawei OceanProtect Backup Storage recebeu aplausos de especialistas em TI e avaliadores, com sua solução diferenciada líder do setor e demonstração perfeita no local.

O modelo tradicional Disk-to-Disk-to-Tape (D2D2T) para proteção de dados enfrenta problemas como janela de backup e tempo de recuperação longos, enquanto a nova era de Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X) está redefinindo o modelo à medida que soluções de backup se tornam flash, revelando ainda mais o valor dos dados. O Huawei OceanProtect Backup Storage, como o produto all-flash inteligente de referência de última geração, foi desenvolvido para a era F2F2X, com backup e recuperação rápidos, redução eficiente e alta confiabilidade.

Por que o Huawei OceanProtect Backup Storage foi coroado como vencedor?

O primeiro diferencial é backup e recuperação rápidos. No front end, o OceanProtect utiliza a placa de interface de rede (NIC) inteligente DTOE para otimizar o processamento de protocolos e revelar recursos de computação de CPU, dobrando a largura de banda, em comparação com a NIC tradicional. Além disso, o OceanProtect suporta SSDs de alto desempenho no back end. O recurso de aceleração total de ponta a ponta permite um backup de até 155 TB/hora e 172 TB/hora de larguras de banda de recuperação, respectivamente.

Em termos de redução eficiente, a deduplicação de comprimento variável inline de várias camadas, a compressão baseada em recursos e a compactação em nível de bytes atingem uma taxa de redução de dados de até 72:1, o que contribui para uma grande economia em custo total de propriedade (TCO).

Além disso, a alta confiabilidade de 6 noves tem como base a arquitetura de hardware de redundância ativa-ativa e a tecnologia RAID-TP, que podem tolerar três falhas de disco e implementar failover em segundos, no caso de falha do controlador único, conseguindo alta disponibilidade e confiabilidade.

Na era F2F2X, a proteção dos dados está adotando um novo ecossistema e desafios. O Huawei OceanProtect Backup Storage se adapta a modelos de backup de alta velocidade em diversos setores e ambientes de aplicação, oferecendo backup e recuperação de ponta para proteger seus ativos de dados no mundo inteligente.

