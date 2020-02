Huawei pose de solides bases pour le monde intelligent de 2030, avec une nouvelle forme de connectivité, d'informatique, de plateforme et d'écosystème

à l'échelon des États, des pouvoirs publics numériques orientés vers la population seront mis en place pour mieux s'adapter aux moyens de subsistance des populations ; sur le plan économique, les robots intelligents constitueront une part essentielle de la future main-d'œuvre ; sur le plan social, la technologie numérique contribuera à équilibrer le partage et la répartition adéquate de l'éducation, des soins de santé et des autres ressources publiques, en réalisant l'égalité numérique ; sur le plan culturel, les citoyens seront libérés des travaux physiques pénibles et du travail répétitif et fastidieux, leur attention passant naturellement des valeurs matérielles aux valeurs intellectuelles ; et sur le plan environnemental, la mise en œuvre de diverses technologies numériques nous permettra de mieux surveiller et lutter contre les émissions de carbone et, ainsi, contribuer à protéger la Terre.

Ma Yue, le Président adjoint de Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « La nouvelle décennie sera marquée par le développement rapide des nouvelles TIC. Huawei est convaincu que de nouveaux types de connectivité, d'informatique, de plateforme et d'écosystème constitueront une base solide pour le monde intelligent de 2030. Les réseaux à bande ultra large et à haut débit mis en place à l'aide de la 5G, de la Wi-Fi 6 et des communications quantiques, feront le lien entre le monde réel et le monde numérique, posant ainsi les bases du monde intelligent. »

« Les nouvelles technologies informatiques offriront une solution globale, intégrant tous les cas de figure, allant des puces de la couche inférieure aux algorithmes de la couche supérieure, en passant par le grand public et les entreprises, et constituant le cœur de la transformation intelligente. La plateforme convergente, partagée et numérique se définit par une efficacité et une ouverture élevées, permettant aux clients de se concentrer sur leurs propres avantages et l'innovation des services, jouant ainsi un rôle essentiel dans la transformation numérique des industries. D'après la stratégie, l'architecture, les politiques et les activités de l'entreprise, le nouvel écosystème fournissant un unique domaine de spécialité allié à de multiples compétences et profondément intégré, peut offrir des solutions commerciales plus complètes et orientées vers le client », a-t-il poursuivi.

Le monde intelligent de 2030 ne peut pas exister sans une transformation numérique tous secteurs confondus. Huawei a emmagasiné une grande expérience en aidant des secteurs comme les pouvoirs publics, les transports, la finance et l'énergie électrique à réaliser la transformation numérique d'aujourd'hui et de demain à travers une nouvelle forme de connectivité, d'informatique, de plateforme et d'écosystème. Actuellement, plus de 700 villes du monde et 228 entreprises figurant sur la liste Fortune Global 500, dont 58 entreprises du Fortune Global 100, ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique.

Le Dr. Aladdin D. Rillo, le Secrétaire général adjoint de la Communauté économique de l'ANASE, a déclaré :

« L'économie numérique de l'ANASE a atteint pour la première fois 100 milliards d'USD en 2019, et devrait dépasser les 300 milliards d'USD d'ici à 2025. Pour les pouvoirs publics, les entreprises et la société, la transformation numérique n'est plus une option mais un chemin obligé pour donner plus de moyens à l'économie et aux entreprises. Pour promouvoir davantage la transformation numérique au sein de l'ANASE, de nouvelles initiatives sont actuellement mises en place, comme le développement de l'écosystème 5G, le cadre sur l'itinérance mobile internationale, la fabrication intelligente et un réseau d'innovation de l'ANASE. Mais pour en assurer la réussite, nous avons également besoin de l'appui du secteur privé et des acteurs du marché comme Huawei, en particulier pour créer un écosystème propice à l'innovation et traiter les problématiques relatives aux grandes idées et à la confidentialité des données. »

Zhang Lixuan, le Directeur général en charge de la numérisation chez Shenzhen Airport Group (SAG), a présenté la façon dont le groupe a réalisé la transformation numérique et construit un aéroport intelligent. La transformation numérique d'un aéroport est un projet complexe, mais avec son idée « Un aéroport, un rêve », SAG a créé une approche systématique pour bâtir un aéroport pleinement numérique offrant un ressenti utilisateur exceptionnel. Le groupe a choisi Huawei comme partenaire stratégique pour la transformation numérique, utilisant la plateforme numérique Huawei Horizon avec une synergie réseau/nuage.

La plateforme a intégré six ressources de TIC (IdO, big data, IA, nuage vidéo, système d'information géographique et plateforme de communication intégrée) pour mettre en place quatre systèmes de services exhaustifs : la sécurité, le contrôle des opérations, les services et la gestion. La vue unifiée des activités aéroportuaires comporte des avantages notables, notamment une plus grande ponctualité des vols qui s'élève à 87 % et une attribution intelligente des portes pouvant se faire en quelques secondes, réduisant ainsi de quatre millions par an le nombre de passagers devant prendre une navette. L'aéroport de Shenzhen est ainsi devenu la première entreprise au monde à publier des exemples sur la plateforme NEXTT (New Experience in Travel and Technologies). En termes de sécurité, le nouveau système permet un contrôle plus précis et intelligent des zones de l'aérogare, des terrains d'aviation, des zones publiques et des zones de fret. La solution de reconnaissance faciale améliore de 60 % l'efficacité des contrôles de sécurité, réduit le risque de perdre sa carte d'identité au moment du contrôle et satisfait les exigences différenciées des voyageurs d'affaires.

Chen Kunte, l'ancien Directeur des systèmes d'information de China Merchants Bank et actuellement Directeur de la transformation numérique des services financiers mondiaux de Huawei Enterprise Business Group, a fait part des énormes changements survenus dans le secteur bancaire chinois. À l'avenir, l'application deviendra un écosystème intégrant les clients particuliers et les entreprises et fera office de plateforme technologique pour intégrer les services bancaires dans le monde numérique. Le concept classique de transformation bancaire numérique ne s'entendait que comme une transformation technologique visant à remplacer les systèmes d'application de base. Or, Chen Kunte estime que la véritable transformation numérique est un processus d'intégration des équipes informatiques et commerciales ; le déploiement rapide, étape par étape, la répétition rapide et la réactivité technologique étant les moteurs de la réactivité commerciale.

À l'avenir, la 5G améliorera de façon importante les capacités des applications contribuant à faire entrer les services bancaires dans le monde numérique, en aidant les succursales et les directeurs de comptes à renouer beaucoup plus régulièrement avec les clients particuliers et les entreprises. Chen Kunte a cité l'exemple de la China Merchants Bank, qui a mis en place une plateforme nuage et mobile privée, créé des fonctions d'hébergement pour gérer les dispositifs et les utilisateurs et contrôler la sécurité du réseau mobile. Elle a également mis en place une plateforme de big data à l'architecture découplée et applique l'IA et l'apprentissage machine sur l'ensemble de la chaîne commerciale pour améliorer la maîtrise du risque de crédit. En outre, elle a déployé un nuage de transactions financières et déplacé les applications de l'hôte vers le nuage, améliorant ainsi le ressenti du client et soutenant l'innovation continue des services.

Liu Jianming, le Directeur du Comité d'experts sur la technologie et l'équipement des réseaux électriques intelligents du Centre de promotion du développement industriel, au sein du Ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT), estime que les futurs systèmes énergétiques intégreront largement la technologie numérique aux côtés de l'énergie traditionnelle. À mesure que l'utilisation des technologies numériques s'étendra dans le domaine de l'énergie électrique, les futurs systèmes énergétiques évolueront vers « une connectivité universelle, une interaction intelligente, une grande souplesse et une sécurité et un contrôle forts. »

Dans son intervention, le Directeur Liu a présenté plusieurs cas de transformation numérique dans le secteur chinois de l'électricité. En 2019, la plateforme de contrôle du réseau en nuage d'énergie verte du Qinhai et le centre de big data ont fourni à la province chinoise du Qinhai une énergie 100 % propre durant 15 jours consécutifs. Appliquée aux services de transport et de distribution d'électricité, la technologie d'IA a amélioré l'efficacité des inspections et augmenté de 90 % la capacité intelligente des activités d'identification des équipements. Les TIC appuient désormais les activités quotidiennes de l'infrastructure de charge publique, soit plus de 500 000 véhicules électriques en Chine, l'objectif étant d'atteindre 6,18 millions d'ici à la fin de l'année.

Récemment, l'épidémie de coronavirus a attiré l'attention mondiale. Les filiales du Zhejiang, du Jiangsu et du Sichuan de la State Grid Corporation of China (SGCC) ont analysé l'indice de puissance du redémarrage des entreprises d'après le big data provenant du réseau électrique. Cela a permis de fournir aux autorités locales un aperçu de la reprise de la production des entreprises locales.

Nous sommes fiers de participer à cette incroyable ère du développement intelligent. La stratégie « Plateforme + IA + Ecosystème » de Huawei Enterprise Group se concentre sur la coopération avec les partenaires de l'écosystème, les pouvoirs publics et les entreprises, en vue de poser des fondements solides au monde intelligent avec de nouveaux types de connectivité, d'informatique, de plateforme et d'écosystème, et tenir ensemble la promesse d'une ère intelligente.

Pour de plus amples informations sur la Conférence Huawei sur la transformation numérique industrielle, rendez-vous sur https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/index.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ205001G&source=ebg_banner&ic_content=mwc2020_cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1094185/Huawei_Ma_Yue_Vice_President.jpg

