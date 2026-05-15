Huawei e i suoi partner ricevono il premio GSMA Global Mobile LATAM Award per il progetto Tech4Nature Mexico a tutela dei giaguari

CITTÀ DEL MESSICO, 16 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha ricevuto ieri il premio Global Mobile (GLOMO) LATAM per l'impatto sociale del suo progetto Tech4Nature in America Latina – Riserva naturale di Dzilam de Bravo nello Yucatan, in Messico. Il GLOMO, assegnato dalla GSMA in occasione dell'evento M360 LATAM 2026, riconosce il contributo del progetto alla conservazione ambientale per l'utilizzo della tecnologia a tutela dei giaguari nella riserva.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

Nell'ambito della partnership globale Tech4Nature tra l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e Huawei TECH4ALL, il progetto in Messico utilizza strumenti tecnologici avanzati per monitorare e preservare l'habitat naturale del giaguaro, una specie iconica e in via di estinzione nello Yucatan.

"Questo riconoscimento riflette il potere della tecnologia quando viene messa al servizio delle persone e del pianeta", ha affermato Samira Herrera, responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Huawei Messico. "Tech4Nature Mexico è un esempio di come la collaborazione intersettoriale possa generare un impatto positivo tangibile sulle comunità e sulla conservazione della biodiversità".

Il progetto, avviato nel 2022 e attualmente nella sua seconda fase, è il risultato della collaborazione tra IUCN, Huawei, il governo dello Stato dello Yucatán, C Minds, l'Università Politecnica dello Yucatán (UPY) e la comunità locale di Dzilam de Bravo. La soluzione integra il rilevamento delle specie e l'identificazione individuale tramite IA, il monitoraggio e la governance guidati dalla comunità e la collaborazione intersettoriale tra governo, mondo accademico, società civile e settore privato.

"Tech4Nature Mexico dimostra che il vero potenziale della tecnologia risiede nella trasformazione dei dati in coordinamento, azione collettiva e politiche pubbliche per la protezione della natura. Attraverso una collaborazione multisettoriale incentrata sulle comunità e sui diritti umani, l'iniziativa mette strumenti come l'intelligenza artificiale al servizio degli ecosistemi che sostengono le nostre economie e il nostro futuro", ha affermato Regina Cervera, coordinatrice del progetto Tech4Nature México di AI for Climate presso C Minds.

Dal lancio del progetto, sono state identificate più di 147 specie, 40 delle quali in via di estinzione, grazie a 26 fototrappole e 60 dispositivi acustici installati nella riserva. In particolare, il sistema ha identificato 16 giaguari, fornendo informazioni chiave per comprendere il comportamento, gli spostamenti e le misure di conservazione in grado di proteggere la specie, che costituiscono l'elemento fondamentale per l'equilibrio ambientale della riserva.

Le soluzioni basate su cloud di Huawei vengono utilizzate per elaborare e analizzare i dati raccolti sul campo. Oltre alle riprese video dei giaguari, il sistema ha acquisito e analizzato automaticamente più di 100.000 immagini e 600.000 registrazioni audio, rafforzando il monitoraggio della fauna locale e degli ecosistemi in cui vive. Le informazioni ricavate dai dati consentono una migliore comprensione dell'ecosistema e un processo decisionale più efficiente per la conservazione della biodiversità, che si riflette anche nelle politiche pubbliche. Oltre ai dati ecologici, è visibile l'impatto a livello paesaggistico: l'area protetta si è estesa da 69.000 a 104.000 ettari.

Tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'archiviazione cloud e l'analisi dei dati hanno permesso al progetto Tech4Nature Mexico di creare un modello di conservazione scientifica sostenibile che combina l'innovazione scientifica con la partecipazione della comunità. Insieme a tali tecnologie, le soluzioni di connettività wireless di Huawei rappresentano un aspetto chiave della trasmissione dei dati ambientali nei progetti Tech4Nature, un tema che ha trovato riscontro all'evento M360 LATAM 2026. L'evento, tenutosi il 13 e 14 maggio, ha riunito leader regionali e globali provenienti dall'ecosistema tecnologico, dalle reti mobili, dai governi e dai settori correlati per discutere su come sfruttare il potere della tecnologia, lavorando alla costruzione di un futuro migliore per tutti. I GLOMO LATAM Award celebrano gli innovatori che ridefiniscono la tecnologia, la connettività e il progresso sociale nella regione. Il premio assegnato al progetto TechNature Mexico riconosce il merito delle sue soluzioni innovative e la capacità di generare significativi benefici sociali e ambientali per l'America Latina.

Con Tech4Nature Mexico, Huawei ribadisce il proprio impegno nell'utilizzo della tecnologia come strumento per costruire un futuro più sostenibile e inclusivo, promuovendo progetti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo delle comunità.

Informazioni su Tech4Nature

Huawei e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) hanno lanciato nel 2020 la partnership globale Tech4Nature per ampliare il successo ottenuto nella conservazione della natura attraverso l'innovazione tecnologica. In linea con l'iniziativa TECH4ALL di Huawei e la Lista Verde dell'IUCN, Tech4Nature ha sostenuto 13 progetti in 11 Paesi con soluzioni su misura per le sfide della conservazione.

Account Huawei X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Per saperne di più su TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Per saperne di più su Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

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