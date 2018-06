Huawei présente Cloud Connect, son service de pointe avec conformité transnationale, au CEBIT 2018

Étant donné le nombre croissant d'entreprises cherchant à développer leurs marchés internationaux, celles-ci ont un besoin urgent d'un réseau mondial de connexion au cloud avec conformité transnationale pour augmenter leur efficacité opérationnelle tout en proposant une meilleure expérience aux utilisateurs finals.

Le service Cloud Connect mis au point par Huawei répond pleinement aux exigences en matière de conformité. Huawei collabore par exemple avec des opérateurs en Chine pour aider les clients à assurer une conformité transnationale. Sur le plan international, Huawei met à profit ses 30 années de savoir-faire technique et ses ressources réseau à travers 170 pays et régions pour permettre aux clients de construire des réseaux Cloud Connect performants et professionnels.

Cette présentation au CEBIT a démontré les capacités de provisionnement de services à la minute de Cloud Connect, qui est donc beaucoup plus rapide que les services en ligne dédiés traditionnels qui nécessitent des mois. Cloud Connect augmente considérablement les capacités informatiques des entreprises pour soutenir une expansion commerciale mondiale.

Huawei utilise le contrôleur Galaxy, composant central de la connectivité au cloud, pour proposer la gestion des services au niveau locataire, des topologies de réseau visualisées, et le minutage des ressources grâce à la planification SDN. À l'avenir, Cloud Connect devrait soutenir des réseaux d'entreprise comportant des millions de locataires.

L'abonnement à la gamme Cloud Connect sera plus souple et les bandes passantes correspondantes seront allouées aux différentes régions selon les besoins en quelques minutes.

Les réseaux Cloud Connect stables et fiables amélioreront davantage l'efficacité opérationnelle des entreprises. Durant la phase de mise en service de l'exposition, il a été prouvé que Huawei Cloud Connect était plus réactif, de plus de 30 % par rapport à Internet, et que le taux de perte des paquets diminuait, de 10 % (le maximum sur Internet) à zéro.

Michael Lee, directeur du marketing pour Huawei Cloud Connect, a déclaré que cette présentation n'était qu'un début et qu'elle avait attiré l'attention de nombreuses entreprises. Huawei et les opérateurs annonceront ensemble la sortie commerciale de Cloud Connect à Huawei CONNECT 2018 en octobre.

La société Huawei, avec ses partenaires et clients, présente de nouvelles solutions de transformation numérique pour orchestrer une symphonie numérique au CEBIT 2018 du 11 au 15 juin en Allemagne, le pays de la musique classique. Elle anime également des activités et fait part des meilleures pratiques concernant le cloud computing, l'intelligence artificielle, le Big Data, l'Internet des objets (IdO) et les réseaux logiciels (SDN), qui jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique actuelle.

Pour en savoir plus sur Huawei au CEBIT, veuillez consulter la page http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour voir des exemples de clients Huawei du monde entier utilisant les nouvelles TIC de pointe, veuillez consulter la page http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

