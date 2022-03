Huawei présente la puissance de l'expérience Huawei Smart Office avec HUAWEI Mobile Services (HMS) pour PC au MWC 2022

Les capacités de collaboration inter-appareils HMS pour PC permettent une expérience Smart Office optimale

HMS pour PC permet au Huawei MateBook X Pro 2022 d'effectuer une collaboration inter-appareils grâce à la synergie cloud-device avec HUAWEI Mobile Cloud.

HUAWEI Mobile Cloud pour PC, disponible dans plus de 20 pays et régions, permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités multi-appareils et de synchronisation en direct via une connexion unique à l'aide d'HUAWEI ID. Des fonctionnalités telles que le Card Design et la synchronisation des données en temps réel entre les appareils permettent aux utilisateurs de rechercher et d'accéder rapidement aux dossiers de fichiers récents et aux liens URL.

En outre, les capacités de stockage sécurisé utilisent le chiffrement de transmission et côté équipement afin d'assurer la sécurité des données.

AppGallery est maintenant disponible sur PC avec HMS pour PC

Avec HMS pour PC, des services comme AppGallery peuvent désormais être utilisés sur PC. Alimenté par le HUAWEI Mobile App Engine et disponible en Espagne et en Italie, les utilisateurs peuvent télécharger des applications mobiles de la version AppGallery PC sur des ordinateurs portables tels que le Huawei MateBook X Pro 2022. L'Arabie saoudite et le Mexique sont les prochaines régions ciblées pour le déploiement de ces fonctionnalités.

AI Search permet aux utilisateurs de trouver exactement ce qu'ils recherchent instantanément

La fonctionnalité AI Search de la série HUAWEI MateBook prend en charge la recherche inter-appareils, notamment locale, de pages web, d'appareils connectés tels que les téléphones mobiles, et plus encore. L'affichage intelligent des résultats par catégorie d'AI Search permet aux utilisateurs de trouver immédiatement le contenu désiré.

HUAWEI Assistant·TODAY travaille avec intelligence

HMS pour PC comporte également HUAWEI Assistant·TODAY, qui permet aux utilisateurs de synchroniser les informations sur plusieurs appareils.

HUAWEI Assistant·TODAY sur PC permet un accès multi-appareils pour optimiser l'efficacité du flux de travail et permet d'accéder à des informations en temps réel avec des recommandations intelligentes et personnalisées.

HMS pour PC concrétise un avenir connecté

HMS pour PC a été conçu pour créer un nouveau monde de praticité en parallèle de l'écosystème de HMS qui continue de prospérer. Huawei vise à élargir ses capacités et à établir plus de partenariats à valeur ajoutée avec les développeurs pour continuer à faire croître l'écosystème HMS à l'échelle mondiale, notamment l'expansion de l'AppGallery, de HMS Core et de ses cinq moteurs de service de base du HMS.

À propos de HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services fait partie du Huawei Consumer Business Group, qui vise à fournir une expérience mobile intégrale aux utilisateurs dans le monde entier. Les services incluent Mobile Cloud, AppGallery, Vidéo, Thèmes, Déverrouillage magazine et plus encore. Au 31 décembre 2021, HUAWEI Mobile Services couvrait 730 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays, permettant à chaque utilisateur d'appareils Huawei de vivre intelligemment.

