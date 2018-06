Huawei présente sa solution Smart Airport 2.0 au CEBIT 2018

Par rapport à la solution de service d'escale visualisé de Smart Airport 1.0, la nouvelle solution Smart Airport 2.0 repose davantage sur les liens technologiques entre la surveillance vidéo intelligente, les mégadonnées et l'intelligence artificielle (IA), et l'Internet des objets (IdO). Cela permet une interaction des données entre les différents systèmes opérationnels verticaux dans les aéroports, facilite les opérations aéroportuaires intelligentes et efficientes, accélère les réponses de sécurité, et offre des expériences plus pratiques et plus confortables pour les passagers.

Ces dernières années, le secteur mondial de l'aviation civile en plein essor a connu des augmentations continues et rapides du trafic de passagers et des recettes des compagnies aériennes. Selon les toutes dernières statistiques de l'Association du transport aérien international (IATA), la demande mondiale pour le transport aérien devrait progresser de 7,0 % en 2018, et le nombre total de passagers aériens devrait s'envoler pour atteindre 4,36 milliards. En 2018, le bénéfice net des compagnies aériennes mondiales s'élèvera à environ 33,8 milliards de dollars, et les dépenses dans le transport aérien mondial augmenteront de 10,4 % pour atteindre 794 milliards de dollars. L'aviation civile est devenue l'un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide au monde.

Selon des rapports faisant autorité, les investissements mondiaux dans les TCI aéroportuaires sont principalement influencés par la mise à niveau des éléments de services aux passagers, de la sécurité du transport, du commerce mobile et des nouvelles technologies. Portés par ces facteurs, les aéroports traversent une transformation numérique vers des opérations et un développement intelligents. Pour ce qui est des capacités de services et des environnements TCI, les aéroports prêtent une plus grande attention à la continuité, la fiabilité et la stabilité de leurs activités. Pour ce faire, il est urgent de disposer de puissantes infrastructures TCI et de solutions créatives.

Or, soumis à une pression opérationnelle croissante, les aéroports doivent relever plusieurs défis comme des questions de sécurité complexes, des ressources opérationnelles limitées et un faible niveau de satisfaction chez les passagers. Par conséquent, la contradiction est manifeste entre la croissance rapide du volume du transport aérien et l'insuffisance des capacités de soutien opérationnel. Le processus de service ne permet pas de connaître en temps opportun l'état de marche précis et n'offre pas une surveillance des ressources en assurance, ce qui réduit l'efficience des communications, de la commande de production et des livraisons.

En outre, les aéroports sont fréquentés par une foule de passagers, mais actuellement leur gestion de sécurité visualisée et les mesures de contrôle sont complexes et inefficaces. Les capacités de détection, d'analyse et de réponse de l'ensemble de l'aéroport doivent être renforcées dès que possible.

L'expérience des passagers est une autre grande priorité pour les aéroports. Pour construire un aéroport intelligent, il est important de mener des efforts continus pour proposer aux passagers une expérience de voyage globale, pratique et agréable, qu'il s'agisse de leur arrivée à l'aéroport, de l'enregistrement, du dépôt de bagages, du contrôle de sécurité, de l'attente, de la correspondance et de la reprise des bagages.

La nouvelle solution Smart Airport 2.0 de Huawei fait appel à de nouvelles TCI comme la collaboration numérique, l'informatique en nuage, l'IdO et les mégadonnées pour reconstruire le flux d'informations dans les aéroports. Elle confère des avantages remarquables aux aéroports intelligents en termes d'assurance de la sécurité opérationnelle, de mobilité, d'efficience opérationnelle et de qualité des services pour les passagers et les entreprises. S'agissant de la sécurité du terminal, des opérations sur les aires de stationnement et de l'expérience des passagers, la solution Smart Airport 2.0 offre des concepts pour tous les scénarios qui concernent chaque étape du flux des aéronefs et des passagers dans les aéroports. Cette solution offre également aux passagers une expérience optimale grâce à l'appréciation de la situation pour l'ensemble de l'aéroport, des fonctions de sécurité sophistiquées et une collaboration intelligente.

Processus opérationnels visualisés : améliorer l'efficience et la visibilité des aéroports

L'efficience opérationnelle d'un aéroport est essentielle pour ses propres bénéfices et niveaux de service. La solution Smart Airport 2.0 de Huawei aide les aéroports à allouer de manière intelligente les postes de stationnement, à proposer un éclairage de navigation intelligent et à offrir un service d'escale visualisé, ce qui renforce leur efficience opérationnelle et réduit le temps de rotation des vols.

Si l'on prend l'exemple de l'allocation d'aéronefs intelligents, l'aéroport peut réaliser cette allocation en ayant recours aux mégadonnées et à l'intelligence artificielle, ce qui renforce l'utilisation de corridors et de ponts, et une augmentation de 10 % du nombre de passagers sur le pont aidera les passagers à gagner 2 300 heures par jour.

La solution de navigation intelligente fondée sur l'IdO est capable de surveiller et de contrôler les feux de navigation en temps réel, ce qui est depuis longtemps un problème pour le secteur de l'aviation, réduisant ainsi les coûts d'inspection manuelle de plus de 10 000 heures par personne par année. L'éclairage de navigation améliore l'efficience et la sécurité des aéronefs sur les pistes et les aires de circulation. En outre, la solution de service d'escale visualisé, faisant appel aux technologies LTE et à l'Integrated Communication Platform (ICP) de Huawei, offre une couverture sans fil longue distance pouvant atteindre 3 km, permet à un réseau et à un dispositif de terminal d'offrir des services voix, données et vidéo de manière unifiée, et surveille les véhicules au sol en temps réel avec une pleine visibilité de la vitesse et de l'emplacement, ce qui permet de visualiser l'ensemble du processus d'assistance de vol et de minimiser et de maîtriser les risques.

Sécurité visualisée : rendre les aéroports plus précis et plus intelligents

La solution Smart Airport 2.0 de Huawei offre aux aéroports une surveillance vidéo panoramique sur mesure et une protection de périmètre intelligente pour garantir la sécurité des aéroports. Disposant de 4 000 caméras intelligentes et de réseaux optiques passifs pour des retours vidéo rapides, le personnel d'Airport Operations Center (AOC) peut facilement surveiller l'ensemble du processus de décollage et d'atterrissage, et suivre automatiquement les vols, bénéficiant d'une surveillance ultra-HD sans aucun angle mort. Fondées sur des liens entre l'IdO et la surveillance vidéo intelligente, des alertes déclenchées par capteurs sont automatiquement analysées par le système de surveillance vidéo intelligente pour détecter les informations non valables et réduire le nombre de fausses alertes de 99 % à moins de 10 %. Cela marque le passage d'une protection technique au profit d'une protection intelligente.

Services visualisés : facilité de bout en bout et haut niveau de qualité pour les passagers

La solution Smart Airport Visualized Services de Huawei fait appel à des technologies comme l'IdO, l'analytique de mégadonnées et la reconnaissance biométrique, ce qui aide les aéroports à offrir une expérience optimale pour les passagers.

Grâce à la technologie de reconnaissance faciale du système de surveillance vidéo intelligente, les passagers peuvent rapidement se rendre du contrôle de sécurité à la porte d'embarquement. En montrant simplement leur visage, les passagers voient apparaître sur les écrans d'affichage des informations sur leur vol et une carte leur montrant comment arriver jusqu'à leur porte d'embarquement.

Avec l'introduction de technologies de l'IdO, les passagers peuvent connaître le statut et l'emplacement de leurs bagages en temps réel, du guichet d'enregistrement, au transport et à la zone de reprise — ce qui empêche la perte de bagages. Des technologies de positionnement intérieur fondées sur la Wi-Fi sont utilisées pour aider les exploitants d'aéroports à collecter rapidement des statistiques sur le flux des voyageurs et ajuster en temps réel les heures d'ouverture de postes de contrôle de sécurité, réduisant ainsi les temps d'attente pour les passagers.

« Huawei propose aux aéroports une solution TCI de bout en bout offrant un avantage concurrentiel aux niveaux du cloud, du pipe et des dispositifs », explique Liu Zhongheng, président du secteur transport de Huawei Enterprise Business Group. « Cette solution améliore la gestion aéroportuaire intelligente et sûre fondée sur les TCI, et elle renforce l'expérience des passagers. C'est la valeur de la collaboration de Huawei avec ses clients et partenaires dans la construction d'aéroports intelligents pleinement connectés, intelligents et accueillants pour les passagers. À l'avenir, Huawei continuera d'innover et de travailler sur des solutions TCI faisant appel à l'informatique en nuage, à la connectivité mobile, à l'IdO et aux mégadonnées, aidant les clients à réaliser leur transformation numérique et à construire des aéroports intelligents tournés vers l'avenir. »

Huawei entend devenir le partenaire préféré de la transformation numérique de ses clients dans le secteur de l'aviation. Huawei a fourni des produits, solutions et services TCI à plus de 50 aéroports, compagnies aériennes et autorités de contrôle du trafic aérien, dont 15 aéroports internationaux comptant plus de 30 millions de passagers chaque année. Huawei souhaite renforcer la confiance mutuelle et créer des avantages réciproques avec les aéroports, les clients du secteur de l'aviation et des partenaires afin de réorienter l'avenir grâce à l'innovation.

