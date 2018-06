Huawei présente ses tout derniers produits d'IdO et d'IA, créant les gènes d'intelligence et de connectivité pour les entreprises numériques

Lors de la conférence de presse de Huawei au CEBIT, Qiu Heng, président du marketing à l'international de l'Enterprise Business Group de Huawei, a prononcé un discours d'orientation intitulé « Creating Intelligence & Connectivity Genes for Enterprises' Digital Neurons » (Créer des gènes d'intelligence et de connectivité pour les neurones numériques des entreprises). Dans son discours, M. Qiu a exploré la manière dont l'IdO aidait les entreprises à connecter le monde physique au monde numérique. L'IdO crée un cycle dans lequel des capteurs intégrés dans le monde physique communiquent des informations en continu au monde numérique, lequel prend alors le contrôle du monde physique. Avec l'IdO en place, l'IA aide ce cycle à devenir plus efficient et plus automatisé afin de fusionner efficacement les deux mondes. L'IdO et l'IA serviront de gènes d'intelligence et de connectivité dans le système nerveux des entreprises numériques.

À l'occasion du CEBIT de cette année, Huawei a présenté ses tout derniers produits de l'IdO et d'IA devant permettre aux entreprises de créer des gènes d'intelligence et de connectivité afin de créer des neurones numériques et d'accélérer la transformation numérique de l'entreprise.

Les gènes d'intelligence et de connectivité sont indispensables

Le rapport Global Connectivity Index (GCI) de Huawei montre que la connectivité intelligente suscitera une nouvelle vague d'innovation et stimulera le développement économique. D'ici à 2025, l'économie numérique devrait représenter 23 billions de dollars. La connectivité intelligente aura un impact sur les gouvernements, les services publics, la fabrication et de nombreux autres secteurs, et elle déterminera comment des secteurs gèrent leur transformation numérique.

Outre ces capacités élémentaires dans l'IdO, l'IA, les mégadonnées, la vidéo, l'ICP et les services GIS, Huawei exploite ses capacités essentielles dans les jeux de puces, les algorithmes et la conception d'architecture pour créer des plateformes numériques. Les produits de Huawei couvrent aussi bien les puces et les terminaux que le cloud et les infrastructures de calcul à la périphérie du réseau. Ces produits offrent des performances très élevées dans le calcul, le stockage et les communications. Dans les futures entreprises numériques, les modules fonctionnels (également appelés « neurones ») serviront de plateformes numériques, et des capacités d'IA et d'IdO de bout en bout donneront vie aux gènes d'intelligence et de connectivité du neurone.

Un meilleur gène d'intelligence : la première caméra définie par logiciel fondée sur l'IA du secteur

Des applications d'IA ont été couramment utilisées dans pratiquement tous le secteurs : le pilotage automatique, les supermarchés sans personnel, les assistants vocaux intelligents, etc. L'IA est devenue une « centrale nucléaire » qui alimente la transformation du secteur numérique, et le développement de l'IA dépendra des données, des algorithmes et de la puissance de calcul. Parmi ces trois éléments clés, la puissance de calcul peut apporter la plus grande amélioration dans le progrès de l'IA. L'analyse d'IDC montre que de 2014 à 2020, le volume de données sera multiplié par 5,5. Des algorithmes comme pour la précision de l'identification augmenteront de 4 %. De son côté, la puissance de calcul sera multipliée par 30 – un chiffre étonnant. Cela veut dire qu'un processeur graphique n'aura plus besoin que d'une journée pour mener à bien une tâche de calcul qui en prenait 30. Selon le rapport de Gartner, d'ici à 2022, la majorité de l'analytique informatique industrielle sera effectuée à la périphérie du réseau et non plus sur le cloud, une progression par rapport à moins de 10 % en 2017. Cela prouve que le développement rapide de l'IA se fonde sur l'accroissement de la puissance de calcul, et plus particulièrement de la puissance de calcul à la périphérie du réseau.

Huawei offre des solutions d'IA complètes qui comprennent des jeux de puces, des terminaux d'IA, des serveurs de processeurs graphiques, des plateformes cloud vidéo PaaS, etc., pour accroître la puissance de calcul et les niveaux d'intelligence de bout en bout. Au CEBIT 2018, Huawei a présenté la première caméra définie par logiciel (SDC) fondée sur l'IA du secteur, la série M/X. Cette gamme de caméras peut être utilisée pour toute une série de scénarios et multiplier par 25 les capacités de traitement de l'image. Dans des environnements à faible luminosité, le taux d'acquisition caractéristique dépasse 85 %. Ces caméras ont un certain nombre de fonctionnalités uniques :

Fonctionnement qui s'adapte selon l'environnement : les paramètres des caméras sont préalablement configurés pour le jour, la nuit, et différentes conditions météorologiques comme les nuages, la pluie et la neige. En cas de changement d'heure ou de conditions météo, les caméras ajustent automatiquement leurs paramètres pour garantir la qualité de la vidéo. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire, ce qui accroît sensiblement l'efficience de fonctionnement du système.

Intelligence immédiate : tandis que les caméras traditionnelles ne peuvent exécuter qu'une seule application à la fois, une caméra M/X peut dynamiquement charger des algorithmes pour exécuter plusieurs applications en même temps.

Évolution continue : les caméras Huawei peuvent être mises à niveau en ligne pour garantir un fonctionnement continu. En revanche, les caméras traditionnelles doivent être mises à niveau manuellement et à distance, ce qui entraîne habituellement des interruptions de fonctionnement.

Mise à niveau du gène de connectivité : plateforme Connected Vehicle et solutions de connectivité d'IdO sans fil

Outre sa plateforme d'IdO OceanConnect, la solution d'IdO de Huawei comprend également des modules de connectivité avec et sans fil, de calcul à la périphérie du réseau et de jeux de puces (LiteOS). Il s'agit de la solution d'IdO la plus complète du secteur, et Huawei continue de développer cette solution afin qu'elle réponde aux besoins des entreprises en pleine évolution. Au CEBIT, Huawei a présenté : la plateforme d'IdO OceanConnect mise à jour, qui prend désormais en charge les systèmes Connected Vehicle ; la solution eLTE-IdO qui est dotée de nouvelles capacités afin d'améliorer sensiblement les performances ; et la nouvelle solution eLTE-DSA. Ces solutions sont conçues pour moderniser sensiblement le gène de connectivité de la plateforme.

La plateforme Connected Vehicle est l'infrastructure TCI essentielle qui permet la transformation numérique des constructeurs automobiles. Moteur numérique des véhicules intelligents et connectés, cette puissante plateforme IoV OceanConnect offre quatre éléments principaux permettant la transformation des constructeurs :

Prise en charge de la connectivité : la plateforme offre une connectivité sûre et fiable pour les véhicules, prenant en charge des centaines de millions de connexions et un accès concurrent de millions de véhicules. La plateforme flexible peut être déployée sur un cloud privé, public et hybride, prenant en charge leurs différentes architectures. Huawei fait appel à ses capacités mondiales de déploiement sur le cloud public pour prendre en charge les opérations à l'international des constructeurs automobiles.

Prise en charge des données : la plateforme collecte des données sur l'état du véhicule et le comportement de conduite, et analyse ces données pour créer des profils de conducteurs et de véhicules ( Digital Twins ) sur le cloud. L'analyse précise du comportement et des scénarios de conduite permet la distribution intelligente de contenu et des recommandations de services.

) sur le cloud. L'analyse précise du comportement et des scénarios de conduite permet la distribution intelligente de contenu et des recommandations de services. Prise en charge de l'écosystème : en dissociant les données des services, la plateforme aident les constructeurs automobiles à contrôler leurs actifs numériques, à converger les contenus et les applications tiers, et à créer un écosystème prospère autour de leurs activités.

Prise en charge de l'évolution : la plateforme Connected Vehicle s'interconnecte à V2X. La coopération couvre l'intelligence du véhicule et la synergie intelligente véhicule-route pour tenir compte de l'évolution de l'expérience intelligente des conducteurs tout en offrant de nouveaux niveaux de sécurité et d'efficience.

La solution eLTE-IdO mise à niveau fait appel à l'innovation technologique pour améliorer encore davantage ses performances. Elle couvre désormais un rayon de 10 km avec des signaux de 10 % plus puissants. Sa latence de communication a été réduite de 50 %, et le temps d'attente maximal a été prolongé à 10 années.

Présentée par Huawei au CEBIT, la solution eLTE-DSA fait appel à la technologie Discrete Spectrum Aggregation (DSA) pour créer un large spectre de largeur de bande grâce à la convergence de petits spectres – dont quelques-uns sont continus, tandis que d'autres sont distribués. La technologie DSA peut en toute flexibilité les sélectionner et les combiner pour offrir plusieurs fonctionnalités précieuses. La solution prend en charge l'agrégation flexible de tous les 280 spectres autour de 230 MHz ; Huawei fera également la promotion de l'application de DSA dans d'autres fréquences à l'avenir. eLTE-DSA améliore également de 40 % le rayon de couverture global, et la latence d'interface air est réduite à 20ms. En outre, la solution offre une stabilité globale de « cinq neufs » (99,999 %).

La présentation de ces produits n'est qu'un début. Huawei organisera le grand Huawei Connect 2018 à Shanghai en octobre prochain afin de présenter d'autres produits d'IA et de lancer sa plateforme numérique phare. Huawei Enterprise BG suit la vision et l'engagement de la société, et elle entend porter le numérique à chaque organisation pour un monde pleinement connecté et intelligent.

