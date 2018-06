Huawei stellt seine neuesten IoT- und KI-Produkte vor und schafft Intelligence- und Connectivity-Gene für digitale Unternehmen

Auf Huaweis Pressekonferenz zur CEBIT hielt Qiu Heng, President of Global Marketing der Enterprise Business Group von Huawei, eine Grundsatzrede zum Thema „Creating Intelligence & Connectivity Genes for Enterprises' Digital Neurons". In seiner Rede erklärte Qiu Heng, wie IoT Unternehmen dabei helfen kann, die physische und digitale Welt zu verbinden. IoT erzeugt einen Zyklus, in dem Sensoren, die in der physischen Welt eingebettet sind, eine kontinuierliche Rückmeldung an die digitale Welt liefern, die dann wiederum die physische Welt steuern. Mithilfe des IoT, unterstützt KI diesen Zyklus dabei effizienter und automatisierter zu werden, um die beiden Welten effektiv zu verbinden. IoT und KI werden als Intelligence- und Connectivity-Gene im Nervensystem digitaler Unternehmen dienen.

Auf der diesjährigen CEBIT stellte Huawei seine neuesten IoT- und KI-Produkte vor, um Unternehmen dabei zu helfen, intelligente und vernetzende Gene für ihre digitalen Neuronen zu entwickeln und dadurch die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen.

Intelligence- und Connectivity-Gene sind unverzichtbar

Huaweis Global Connectivity Index (GCI) zeigt, dass intelligente Konnektivität eine neue Innovationswelle hervorbringen und die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben wird. Bis 2025 soll der Wert der digitalen Wirtschaft auf 23 Billionen US-Dollar steigen. Intelligente Konnektivität wird sich auf Regierungen, öffentliche Versorgungsunternehmen, die Fertigungsindustrie und viele andere Sektoren auswirken und bestimmen, wie die Industrie ihre digitale Transformation steuern wird.

Neben Huaweis elementaren Fähigkeiten in den Bereichen IoT, KI, Big Data, Video, ICP und GIS Services nutzt das Unternehmen seine Kernkompetenzen für die Entwicklung von Chipsätzen, Algorithmen und Architekturdesign für den Aufbau digitaler Plattformen. Die Produkte von Huawei reichen von Chips und Terminals bis hin zu Cloud- und Edge-Computing-Infrastrukturen. Diese Produkte bieten eine extrem hohe Leistung in den Bereichen Computing, Speicherung und Kommunikation. In zukünftigen digitalen Unternehmen werden Funktionsmodule (auch Neuronen genannt) als digitale Plattformen dienen. Die Ende-zu-Ende KI- und IoT-Fähigkeiten werden die Intelligence- und Connectivity-Gene der Neuronen aktivieren.

Bessere Intelligence-Gene: Branchenweit erste KI-gestützte Software Defined Kamera

KI-Anwendungen sind in fast allen Industriezweigen weit verbreitet. Ob Autopilot, unbemannte Supermärkte, intelligente Sprachassistenten oder andere Anwendungen, KI ist zu einem „Kernkraftwerk" geworden, das die Transformation der digitalen Industrie vorantreibt. Dabei hängt die KI-Entwicklung von Daten, Algorithmen und Rechenleistung ab. Von den drei Schlüsselelementen, kann die Rechenleistung die wohl bedeutendste Verbesserung in der Weiterentwicklung von KI hervorbringen. Eine IDC-Analyse zeigt, dass sich das Datenvolumen von 2014 bis 2020 um das 5,5-fache erhöhen wird. Algorithmen wie die der Identifizierungsgenauigkeit werden sich um vier Prozent verbessern. Dadurch wird die Rechenleistung um das 30-fache wachsen. Das bedeutet, dass eine GPU nur einen Tag benötigen würde, um eine Rechenaufgabe zu lösen, für die eine CPU 30 Tage benötigt. Laut Gartners Bericht wird der Großteil der industriellen IoT-Analytik bis 2022 an der Edge statt in der Cloud durchgeführt, und zwar ausgehend von weniger als 10 Prozent im Jahr 2017. Das verdeutlicht, dass die rasante Entwicklung der KI von der Verbesserung der Rechenleistung abhängt, insbesondere der Verbesserung der Edge-Rechenleistung.

Huawei bietet Full-Stack KI-Lösungen, um die Rechenleistung und Intelligenz von einem Ende zum anderen zu verbessern. Die Lösungen umfassen Chips, KI-Terminals, GPU-Server, Video-PaaS-Cloud-Plattformen und mehr. Auf der CEBIT 2018 hat Huawei die branchenweit KI-gestützte Software Defined Kamera (SDC), die M/X-Serie, präsentiert. Diese Kameraserie kann in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt werden und verbessert die Bildverarbeitungsfunktionen um das 25-fache. In Umgebungen mit geringer Belichtung übersteigt die charakteristische Erfassungsrate 85 Prozent. Diese Kameras haben außerdem eine Reihe von einzigartigen Eigenschaften:

Anpassungsfähiger Betrieb: Die Kameras haben voreingestellte Parameter für die Tages- und Nachtzeit sowie für verschiedene Wetterbedingungen wie Wolken, Regen und Schnee. Bei der Registrierung von Veränderung der Zeit oder des Wetters werden die Parameter automatisch angepasst, um die Videoqualität zu gewährleisten. Es ist kein manueller Eingriff erforderlich, was die Effizienz des Betriebssystems signifikant verbessert.

Front-End-Intelligenz: Während herkömmliche Kameras nur eine einzige Anwendung ausführen können, kann eine M/X-Kamera Algorithmen dynamisch laden, um mehrere Anwendungen auszuführen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung: Huawei Kameras ermöglichen Online-Upgrades, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Herkömmliche Kameras hingegen erfordern manuelle Remote-Upgrades, die normalerweise zu Betriebsunterbrechungen führen.

Upgrade des Connectivity-Gens: Connected-Vehicle-Plattform und drahtlose IoT-Connectivity-Lösungen

Neben der OceanConnect IoT-Plattform umfasst die IoT-Lösung von Huawei auch kabelgebundene und drahtlose Konnektivität, Edge-Computing und Chipset-Module (LiteOS). OceanConnect ist die umfangreichste IoT-Lösung der Branche. Huawei entwickelt die Lösung kontinuierlich weiter, um den sich rasant entwickelnden Unternehmensanforderungen gerecht zu werden. Auf der CEBIT stellte Huawei die verbesserte OceanConnect IoT-Plattform vor, die jetzt auch Connected-Vehicle-Systeme unterstützt; die eLTE-IoT-Lösung mit neuen Funktionen zur drastischen Verbesserung der Leistung und die neue eLTE-DSA-Lösung. Diese Lösungen sollen das Konnekitivätsgen der Plattform erheblich verbessern.

Die Connected-Vehicle-Plattform bildet die zentrale IKT-Infrastruktur, die die digitale Transformation von Automobilunternehmen ermöglicht. Als digitaler Motor intelligenter und vernetzter Fahrzeuge bietet diese leistungsstarke OceanConnect IoV-Plattform vier Schlüsselfaktoren für die Transformation von Herstellern:

Konnektivität: Die Plattform bietet sichere und zuverlässige Konnektivität für Fahrzeuge und unterstützt Hunderte von Millionen Verbindungen und den gleichzeitigen Zugriff von Millionen Fahrzeugen. Die flexible Plattform lässt die Bereitstellung in Private, Public und Hybrid Clouds zu und unterstützt deren unterschiedliche Architektur. Huawei nutzt seine Fähigkeiten bei der Implementierung seiner globalen Public Clouds, um die weltweiten Geschäftsaktivitäten von Automobilunternehmen zu unterstützen.

Datenaktivierung: Die Plattform erfasst und analysiert Daten zum Fahrzeugstatus und Fahrverhalten, um Profile von Fahrern und Fahrzeugen (Digital Twins) in der Cloud zu erstellen. Die genaue Analyse von Fahrverhalten und Szenarien ermöglicht intelligente Bereitstellung von Inhalten und Service-Empfehlungen.

Ökosystem: Durch die Trennung der Daten von den Services unterstützt die Plattform Automobilunternehmen bei der Kontrolle ihrer digitalen Vermögenswerte, dem Zusammenlaufen von Inhalten und Anwendungen von Drittanbietern und beim Aufbau eines florierenden Ökosystems rund um ihr Geschäft.

Evolution: Die Connected-Vehicle-Plattform verbindet sich mit V2X. Die Zusammenarbeit umfasst Fahrzeugintelligenz und eine intelligente Synergie zwischen Fahrzeug und Straßen, um die intelligente Fahrerfahrung zu verbessern und gleichzeitig ein neues Maß an Sicherheit und Effizienz zu bieten.

Die verbesserte eLTE-IoT-Lösung nutzt technologische Innovationen, um ihre Leistung noch weiter zu verbessern. Die Lösung umfasst nun einen Radius von 10 Kilometern mit 10 Prozent stärkeren Signalen. Die Kommunikationslatenz wird um 50 Prozent reduziert und die maximale Standby-Zeit wird auf 10 Jahre verlängert.

Huawei stellte die eLTE-DSA-Lösung erstmals auf der CEBIT vor. Sie nutzt die DSA-Technologie (Discrete Spectrum Aggregation), um ein großes Bandbreitenspektrum durch die Konvergenz kleiner Spektren zu schaffen, von denen einige zusammenhängend und andere verstreut sind. Die DSA-Technologie kann diese flexibel auswählen und sammeln, um mehrere wertvolle Funktionen zu bieten. Die Lösung unterstützt die flexible Aggregation aller 280 Spektren um 230 MHz; Huawei wird zukünftig auch die Anwendung von DSA in anderen Frequenzen fördern. eLTE-DSA verbessert außerdem den gesamten Abdeckungsradius um 40 Prozent und die Latenz der Luftschnittstelle wird auf 20 ms reduziert. Darüber hinaus erreicht die Lösung eine Gesamtstabilität von fünf zu neun (99,999 Prozent).

Die Veröffentlichung dieser neuen Produkte ist nur der Anfang. Huawei wird im Oktober die Huawei Connect 2018 in Shanghai veranstalten, um noch mehr KI-Produkte zu präsentieren und seine digitale Vorzeige-Plattform zu vorzustellen. Huawei Enterprise BG folgt der Vision und dem Engagement des Unternehmens und strebt an, jede Organisation mit digitalen Inhalten für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu unterstützen.

Huawei stellt vom 11. bis 15. Juni auf der CEBIT in Deutschland, der Heimat der klassischen Musik, zusammen mit seinen Partnern und Kunden neue digitale Transformationslösungen zur Inszenierung einer digitalen Symphonie vor. Außerdem veranstaltet Huawei verschiedene Aktivitäten und präsentiert Best Practices rund um Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz, Big Data, Internet der Dinge (IoT) und Software Defined Networking (SDN), die alle eine entscheidende Rolle in der heutigen digitalen Transformation spielen.

Huaweis Messestand befindet sich in Halle 13, C01. Weitere Informationen über Huawei auf der CEBIT finden Sie unter http://e.huawei.com/topic/cebit2018-de/index.html. Mehr Informationen über Kundenprojekte von Huawei, die „Leading New ICT" nutzen, erhalten Sie hier http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/704362/Huawei_Qiu_Heng.jpg

SOURCE Huawei