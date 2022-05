Huawei prezentuje najnowsze rozwiązania z zakresu bankowości cyfrowej podczas konferencji TCF 2022

LONDYN, 23 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- firma Huawei wzięła udział w odbywającej się w dniach 17-19 maja konferencji Temenos Community Forum (TCF 2022) jako srebrny sponsor, prezentując swoje najnowsze zwinne, zaufane i otwarte rozwiązania w chmurze z zakresu bankowości cyfrowej.

TCF 2022 to jedna z największych na świecie konferencji poświęconych międzynarodowym technologiom dla bankowości. Firma Huawei jest strategicznym partnerem Temenos, a jej innowacyjne technologie i rozwiązania stworzono z myślą o wsparciu instytucji finansowych w kształtowaniu inteligentniejszej i bardziej ekologicznej branży finansowej. Huawei dostarcza zaufany sprzęt, platformę chmurową oraz kompleksowe rozwiązanie mikrousługowe. Każde narzędzie podlega komponentyzacji, standaryzacji i wizualizacji, umożliwiając szybkie organizowanie usługi zwinne programowanie w oparciu o wymagania usługowe. Dodatkowo Huawei zapewnia otwarty interfejs programowania aplikacji, aby partnerzy i banki mogli lepiej dostosowywać swoje usługi do potrzeb klientów.

Poprzez integrację potencjału Huawei i jej partnerów rozwiązania z zakresu bankowości cyfrowej tworzą nowej generacji architekturę informatyczną, którą charakteryzuje duża wydajność, moc i elastyczność, a także wysoki poziom niezawodności, otwartości konwergencji, bezpieczeństwa i sterowności. Dzięki najnowszemu rozwiązaniu Huawei instytucje finansowe mogą wprowadzać nowe usługi bankowe w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Nowe rozwiązanie bankowościowe Huawei zapewnia następujące możliwości:

Kompleksowa modernizacja aplikacji, w tym zwinniejsze tworzenie aplikacji, większą elastyczność w zarządzaniu oraz wydajniejszą integrację; Kompleksowe pozyskiwanie danych w celu szybszego podejmowania decyzji, od generowania danych, przez dostęp, po zarządzanie i usługi związane z danymi; Rozwiązania dotyczące migracji do chmury, które obejmują cały proces planowania, budowy, migracji, zarządzania i optymalizacji, zwiększając stabilność związanych z nim przekształceń; Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem usług w chmurze w celu zapewnienia niezawodnego przepływu danych.

„Korzystając z globalnych możliwości w zakresie usług w chmurze, Huawei zapewnia możliwości zwinnego tworzenia rozwiązań w modelu usługowym >>Everything as a Service<< dla instytucji finansowych. W ramach strategicznego partnerstwa z Temenos, światowym liderem w dziedzinie oprogramowania dla bankowości, dostarczamy bankom rozwiązania w chmurze, przy ich wdrażaniu bazując na chmurze publicznej Huawei w Singapurze – powiedział Jason Cao, prezes Global Financial Services Business Unit (działu międzynarodowym usług finansowych) w Huawei Enterprise BG. - Huawei cały czas będzie dokładnie przyglądać się globalnej branży finansowej, rozwijając światowy ekosystem współpracy z partnerami i dzieląc się najlepszymi doświadczeniami, aby przyspieszyć transformację finansową naszych klientów na całym świecie".

Do końca 2021 r. z usług Huawei skorzystało ponad 2 tys. instytucji finansowych w przeszło 60 państwach i regionach, w tym 48 ze 100 największych banków na świecie.

