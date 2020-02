Huawei prezentuje nowe produkty i rozwiązania 5G, które mają być źródłem nowej wartości

Technologia 5G rozwinęła się na niewyobrażalną skalę pod względem wdrożenia, ekosystemu i doświadczenia, skomentował Ding, a sieci są podstawą całej działalności 5G. Jak do tej pory firma Huawei zdobyła 91 komercyjnych kontraktów 5G i dostarczyła ponad 600 000 aktywnych anten (AAU) typu Massive MIMO obsługujących 5G. Jako wiodący międzynarodowy dostawca łączności 5G firma Huawei z oddaniem opracowuje najlepsze rozwiązania 5G typu end-to-end. Rozwiązania te obejmują najbardziej wydajne w branży stacje bazowe 5G, które obsługują wszystkie scenariusze zastosowań, oraz anteny Blade AAU z najwyższym w branży poziomem integracji. Anteny Blade AAU pracują we wszystkich częstotliwościach poniżej 6 GHz i obsługują sieci 2G, 3G, 4G i 5G. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na problem ograniczonej przestrzeni montażowej anten i zmniejsza całkowity koszt posiadania o ponad 30% w porównaniu do istniejących rozwiązań. Firma Huawei jest także pierwszym sprzedawcą w branży, który ma w swojej ofercie przemysłowe moduły 5G do montażu pionowego.