Huawei lance de nouveaux produits et solutions 5G positionnés pour apporter une nouvelle valeur

La 5G s'est développée au-delà de l'imagination en matière de déploiement, d'écosystème et d'expérience, déclare Ding, et les réseaux sont le fondement de l'activité de la 5G. Huawei a obtenu, jusqu'à présent, 91 contrats commerciaux 5G et a expédié plus de 600 000 unités d'antennes actives (AAU) MIMO massif 5G. Huawei, qui est un fournisseur mondial 5G de premier plan, s'engage à développer les meilleures solutions 5G de bout en bout. Parmi celles-ci figureront la station de base 5G la plus performante du secteur, qui prend en charge tous les scénarios, et l'AAU Blade, qui présente le plus haut niveau d'intégration de l'industrie. L'AAU Blade peut fonctionner sur toutes les bandes de fréquences inférieures à 6 GHz et prendre en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G. Cela permet de résoudre le problème de l'espace limité pour l'installation des antennes et de réduire le coût total de propriété (TCO) de plus de 30 % par rapport aux solutions existantes. Huawei est également le premier fournisseur du secteur à proposer des modules 5G industriels pour des applications verticales.

Avec la 4G, les gens peuvent partager leurs vidéos et leurs voix. Cependant, grâce à la très large bande passante offerte par la 5G, les gens pourront profiter d'expériences immersives de RA et de RV, leur permettant de transmettre leurs pensées et leurs sentiments comme jamais auparavant. Ces expériences étonnantes créeront une nouvelle valeur incroyable. Avec l'arrivée à maturité de la large bande mobile améliorée (eMBB) 5G, les services vidéo haute définition vont entraîner la croissance considérable des services entreprise à consommateur en ligne (B2C) 5G. Les services entreprise à entreprise en ligne (B2B) 5G ont également montré un énorme potentiel. Huawei et certains opérateurs ont publié conjointement des livres blancs sur la 5G et ont exploré les applications B2B afin de promouvoir l'application de la 5G dans de nombreux secteurs. Lors de la cérémonie de lancement, Ryan Ding a montré au public le sac à dos de diffusion en direct de Huawei qui a été récemment lancé. Ce sac à dos, équipé d'un module 5G, facilite grandement la diffusion en direct.

Ding a souligné qu'à l'époque de la 4G, pratiquement tous les opérateurs offraient la même expérience du réseau. Toutefois, à l'ère de la 5G, les opérateurs peuvent offrir des expériences différenciées et facturer les utilisateurs en fonction de paramètres plus nombreux, notamment le volume de données, la latence, la bande passante et le nombre d'appareils connectés. Cela permet de monétiser la 5G. Il est essentiel que les opérateurs redéfinissent dès maintenant leurs modèles commerciaux 5G.

Huawei et ses partenaires mondiaux ont travaillé ensemble sur de multiples projets 5G, couvrant de nombreux domaines, notamment les nouveaux médias, les campus, les soins de santé et l'éducation. Lors de l'événement, Ryan Ding a lancé le programme d'innovation de partenaires 5G auquel ont assisté de nombreux partenaires industriels de Huawei. Grâce à ce programme, Huawei prévoit d'investir 20 millions USD dans des applications 5G innovantes au cours des 5 prochaines années, contribuant ainsi à la prospérité de l'écosystème 5G et à l'accélération du succès commercial de la 5G.

