Huawei promove aula gratuita online sobre tecnologia de Rede Óptica de Distribuição (ODN)

SÃO PAULO, 11 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei continua com a sua série de aulas online gratuitas sobre temas importantes no cenário da transformação digital. Na quinta edição do Open Class, a ser realizada em 12 de outubro (quinta-feira) às 18h30, o tema será Rede Óptica de Distribuição (ODN, do inglês Optical Distribution Network) e a transmissão pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

A aula será comandada por Nicolas Driesen, representante de soluções da Huawei Brasil, que vai destacar a evolução da construção de redes de fibra óptica no Brasil.

"Esta Open Class é excelente para estudantes, profissionais ou investidores interessados na atualização tecnológica do Fiber To The Home, mercado que está em franca expansão em todo o Brasil. Além disso, é uma oportunidade de conhecer os benefícios da fibra óptica, tais como redução no tempo de lançamento ao mercado e simplificação da instalação, gerando economia e ganho de performance", explicou Nicolas Driesen.

Confira os tópicos do curso:

Evolução da ODN

Características da ODN (por exemplo: garantia de qualidade nas fusões de fábrica e melhor expectro ambiental, necessitando de menos cabos)

Por que a solução Huawei Uneven é a melhor para ODN?

ODN Digital

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – Rede Óptica de Distribuição

Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2020

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Link: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/

