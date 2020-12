Huawei promove feira online de empregos e estágio com oferta de 150 vagas

As oportunidades estão nas áreas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e serão apresentadas durante o evento gratuito Huawei ICT Job Fair

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Há 22 anos no Brasil, a Huawei já capacitou mais de 30 mil profissionais no país e gera milhares de empregos diretos e indiretos no país na área de TIC. Como parte da estratégia de contribuir para a transformação digital do País, a Huawei reuniu 13 empresas, entre elas a Via Varejo, Agora Telecom, Eldorado Brasil e Grupo Moura, para a primeira Huawei ICT Job Fair, uma feira online e gratuita que oferecerá mais de 150 vagas, entre estágio e emprego, para estudantes e profissionais de várias regiões do Brasil. O evento será realizado no dia 10 de dezembro, a partir das 15h. As inscrições podem ser feitas em https://www.huawei.com/audience/answer.do?u=2065420.

"Reunimos parceiros e clientes em um esforço de atrair talentos em TIC para ocupar posições e terem acesso a oportunidades de um conjunto de empresas que tem se destacado no mercado. Nossos alunos que participam das 45 Huawei ICT academies em mais de 30 universidades brasileiras também participarão da feira", explicou, Romulo Horta, Diretor de Marketing da Huawei. Além disso, mais de 3.700 alunos registrados na plataforma Talent foram convidados para fazer parte do evento.

Vagas e Processos Seletivos

Durante a feira, as empresas irão divulgar as 150 vagas e explicar como funcionam seus processos seletivos para emprego e estágio, perfis buscados e como concorrer a essas vagas. Há 32 anos no mercado, o Grupo Lanlink atua nas cinco regiões do Brasil com serviços e soluções de Tecnologia da Informação (TI) e busca talentos com o desejo de inovar. "Pensamos o futuro com o intuito de impactar vidas e ser o porto seguro da inovação. Nossos espaços são construídos por nossos colaboradores, que vestem a camisa, e constroem diariamente um ambiente de trabalho alegre e colaborativo. Acreditamos que a confiança é o alicerce do relacionamento com a nossa gente e com nossos clientes. Procuramos pessoas curiosas e com o desejo de mudar as coisas, fazê-las melhor sempre", comentou Susanne Matos, Gerente de Pessoas da Lanlink, que é uma das empresas participantes da Huawei ICT Job Fair.

Serviço

Evento: Huawei ICT Job Fair

Data: Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Horário: 15h (horário de Brasília)

Link: https://www.huawei.com/audience/answer.do?u=2065420

FONTE Huawei

SOURCE Huawei