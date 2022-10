Huawei przedstawia innowacyjne rozwiązania na nową erę cyfryzacji

PARYŻ, 20 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Na HUAWEI CONNECT 2022 w Paryżu firma Huawei zaprezentowała serię innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych zaprojektowanych z myślą o sprostaniu nowym wyzwaniom cyfryzacji. To sztandarowe wydarzenie branży ICT obejmuje serię prezentacji przedstawiających dogłębną analizę wyzwań oraz sposoby, w jakie innowacje realizowane przez firmę Huawei mogą stanowić odpowiedź na potrzeby branży.

David Wang, dyrektor wykonawczy zarządu i prezes zarządu ds. infrastruktury teleinformatycznej, podkreślił w swoim przemówieniu inauguracyjnym, że sieć 5,5G będzie głównym kamieniem milowym na drodze do inteligentnego świata.

Wang stwierdził: „Jeśli chcemy dążyć do inteligentnego świata, musimy kontynuować wzmożone wysiłki w tym kierunku. Era sieci 5,5G jest ważnym kamieniem milowym na drodze do tego celu – nie możemy go zignorować. W erze 5,5G będziemy potrzebowali powszechnej dostępności prędkości 10 Gbit/s, inteligentnego planowania przetwarzania, wysokiego poziomu autonomiczności sieci L4, usług Cloud Native 2.0 dla przedsiębiorstw oraz dziesięciokrotnego zwiększenia efektywności przetwarzania komputerowego, magazynowania i efektywności energetycznej infrastruktury".

Ponadto Wang wezwał branżę ICT do skoordynowanych działań w ośmiu aspektach tej wizji. Dzięki współpracy przy dokładniejszym zdefiniowaniu i dopracowaniu wizji i standardów branży w erze 5,5G, będzie ona zmierzać jeszcze szybciej w kierunku ery 5,5G i świata inteligentnego.

Następnie Alexander Maslo, dyrektor ds. technologii Huawei Enterprise Business Group w regionie Europy Zachodniej, omówił sposoby, w jakie rozwiązania Huawei w zakresie inteligentnych sieci w chmurze pomagają klientom w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej, wspominając o CloudCampus, CloudFabric i CloudWAN. Przedstawił również pierwsze na rynku urządzenie Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T; CloudEngine S16700, nowej generacji przełącznik kampusowy zdolny przesyłać dane z prędkością 400 Gb/s; oraz NetEngine 8000 M4, ultrakompaktowy uniwersalny router agregacyjny. Te innowacje zaprezentowano w szerszym kontekście, kiedy wymagania sieci stają się coraz surowsze w obliczu coraz częstszych zakłóceń na rynku cyfrowym.

Marco Giraldo, starszy architekt sieci optycznych w Europie Zachodniej, przeanalizował rolę sieci stacjonarnych piątej generacji w zwiększaniu produktywności. Zwrócił uwagę na rozwiązania Huawei w zakresie w pełni optycznej transmisji i dostępu przeznaczone dla sieci stacjonarnych piątej generacji z uproszczonymi ultraszerokopasmowymi łączami w całości światłowodowymi i gwarantowaną niezawodnością. W odpowiedzi na rosnące wymagania związane z rozwiązaniami ekologicznymi i zwinnymi, elastycznością w czasie rzeczywistym i inteligentnym wykrywaniu sieci przemysłowych Giraldo przedstawił innowacyjne produkty i rozwiązania Huawei do w pełni optycznych sieci kampusowych i przemysłowych oraz w pełni optycznego wykrywania.

Dr Assaf Natanzon, główny architekt Huawei ds. magazynowania danych, omówił trzy główne trendy w zakresie magazynowania danych wynikające z różnych zastosowań danych i integracji chmury, przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i kompleksowej ochrony danych. Następnie omówił podejście Huawei skoncentrowane na danych, które pozwala na budowanie godnych zaufania usług magazynowania danych, które pomogą klientom w zmodernizowaniu infrastruktury centrów danych i przyspieszeniu cyfryzacji.

W ramach wydarzenia odbyła się również dyskusja panelowa poświęcona zmieniającym się wymaganiom transformacji cyfrowej. Eric Blazy, dyrektor generalny działu Orange Business Orange Connectivity and Workspace Services, powiedział: „W obliczu ciągłych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw Huawei jest podmiotem, który może zmienić sytuację i dostarczyć właściwe rozwiązania. To partnerstwo znacznie przyczyniło się do spełnienia oczekiwań naszych klientów".

Pierre Demourres, starszy wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. operacyjnych SES-imagotag, powiedział: „Ostatnie trzy lata pokazały, że przedsiębiorstwa powinny przyjąć za priorytety elastyczność, odporność i wydajność. Trendy takie jak praca hybrydowa tworzą nowe wyzwania dla infrastruktury IT i w tym kontekście ważne jest dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów".

