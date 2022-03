Huawei publie son rapport annuel 2021 : Des opérations solides, investir dans l'avenir

SHENZHEN, Chine, 28 Mars, 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a publié son rapport annuel 2021, dans lequel la société révèle qu'elle a réalisé des opérations solides tout au long de l'exercice dernier. Le rapport indique que Huawei a réalisé des recettes à hauteur de 636,8 milliards CNY en 2021, et 113,7 milliards CNY de bénéfices nets, soit une augmentation de 75,9 % sur une base annuelle. Les dépenses en matière de recherche et de développement de l'entreprise ont atteint 142,7 milliards CNY en 2021, ce qui représente 22,4 % de son chiffre d'affaires total et fait monter à plus de 845 milliards CNY le total de ses dépenses en R&D au cours des dix dernières années. En outre, l'entreprise prévoit d'augmenter continuellement ses investissements dans la recherche et le développement au cours des années à venir.

Guo Ping, Président tournant de Huawei s'est exprimé lors de la conférence de presse en ces termes : « Dans l'ensemble, nos résultats ont été conformes aux prévisions. L'activité de nos opérateurs est restée stable, notre activité d'entreprise a connu une croissance régulière et notre activité grand public s'est rapidement développée dans de nouveaux domaines. Nous nous sommes également lancés dans le développement rapide de l'écosystème. »

Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, s'est également exprimée lors de l'événement : « Malgré une baisse des recettes en 2021, notre capacité à faire des bénéfices et à générer des flux de trésorerie augmente, et dans ce contexte, nous sommes plus à même de faire face à l'incertitude. » Grâce à la rentabilité accrue de ses principales activités, le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de l'entreprise a considérablement augmenté en 2021, s'élevant à 59,7 milliards CNY. Le ratio de passif de la société est également tombé à 57,8 %, et sa structure financière globale est devenue plus résiliente et plus souple.

En 2021, l'activité des opérateurs de Huawei a généré un chiffre d'affaires de 281,5 milliards CNY et a aidé les opérateurs du monde entier à déployer des réseaux 5G de pointe. Il ressort des résultats de tests effectués par des tiers que les réseaux 5G développés par Huawei pour les clients de 13 pays, dont la Suisse, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite, offrent la meilleure expérience utilisateur. À la faveur de sa collaboration avec des opérateurs et des partenaires, Huawei a signé plus de 3 000 contrats commerciaux pour des applications industrielles 5G. Ce type d'applications 5G sont actuellement utilisées à grande échelle dans des secteurs tels que la production, les mines, les usines sidérurgiques, les ports et les hôpitaux.

La poursuite des tendances en matière de transformation numérique a favorisé une croissance rapide des activités de Huawei destinées aux entreprises, ce qui a permis de générer un chiffre d'affaires de 102,4 milliards CNY au cours de l'année 2021. Au cours de l'année écoulée, Huawei a lancé 11 solutions basées sur des scénarios pour des secteurs clés tels que le secteur public, les transports, la finance, l'énergie et la production. Par ailleurs, la société a constitué plusieurs équipes spécialisées, notamment une équipe chargée des mines de charbon, une équipe chargée des routes intelligentes et une équipe chargée des douanes et des ports, dans le but de combiner les ressources de manière à répondre plus efficacement aux besoins de ses clients. Plus de 700 villes et 267 entreprises du Fortune Global 500 ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique et Huawei travaille désormais avec plus de 6 000 partenaires de services et d'exploitation dans le monde.

L'activité grand public de Huawei s'est concentrée sur les désirs et les besoins des consommateurs, en développant l'écosystème mondial pour une ère intelligente et entièrement connectée, dans le cadre de la stratégie « Seamless AI Life » de l'entreprise pour les consommateurs du monde entier. Cette activité a généré un chiffre d'affaires de 243,4 milliards CNY en 2021 et a continué à enregistrer une croissance régulière des ventes de vêtements intelligents, d'écrans intelligents, d'oreillettes de véritable stéréo sans fil (TWS) et de services mobiles Huawei (HMS). En particulier, les segments des vêtements intelligents et des écrans intelligents ont tous deux enregistré une croissance de plus de 30 % en glissement annuel. Ce système, en l'occurrence Harmony OS, a été utilisé dans plus de 220 millions d'appareils Huawei en 2021, devenant ainsi le système d'exploitation pour appareils mobiles qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Au cours de l'année écoulée, Huawei a également mis l'accent sur le développement de ses écosystèmes openEuler, MindSpore et HarmonyOS, sur la base des principes de franche collaboration et de croissance partagée. Aujourd'hui, plus de huit millions de développeurs utilisent les plateformes ouvertes, les logiciels libres et les outils de développement de Huawei pour explorer de nouveaux scénarios et modèles commerciaux.

Guo a souligné : « Pour l'avenir, Huawei continuera sa progression sur la voie de la numérisation, de la transformation intelligente et de la réduction des émissions de carbone. En misant sur le talent, la recherche scientifique et l'esprit d'innovation, nous augmenterons sans cesse les investissements afin de remodeler nos paradigmes en matière de théories fondamentales, d'architecture et de logiciels, et de renforcer notre compétitivité à long terme. »

Tous les états financiers figurant dans le rapport annuel 2021 ont fait l'objet d'un audit indépendant par KPMG, un des quatre grands cabinets internationaux d'experts-comptables. Pour télécharger le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site https://www.huawei.com/en/annual-report/2021.

Note : Le taux de change de clôture pour 2021 est de 1,00 USD= 6,3753 CNY

