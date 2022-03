Huawei publikuje Raport Roczny 2021: solidne wyniki z działalności operacyjnej, inwestycje w przyszłość

SHENZHEN, Chiny, 28 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Huawei opublikowała dziś swój Raport Roczny 2021, ujawniając, że utrzymała ona solidne wyniki z działalności operacyjnej przez cały miniony rok. Według raportu spółka Huawei uzyskała przychody w wysokości 636,8 mld CNY (juanów chińskich) w 2021 r. i zysk netto 113,7 mld CNY, co oznacza wzrost o 75,9% rok do roku. Wydatki spółki na badania i rozwój sięgnęły w 2021 r. 142,7 mld CNY, co stanowi 22,4% jej całkowitych przychodów. Oznacza to, że łączne wydatki Huawei na B+R w ciągu ostatnich 10 lat przekroczyły 845 mld CNY. W przyszłości spółka planuje także ciągłe zwiększanie inwestycji w B+R.

Guo Ping, prezes rotacyjny Huawei, stwierdził podczas konferencji prasowej: „W ujęciu całościowym, nasze wyniki są zgodne z prognozami. Wyniki naszej działalności w zakresie dostawców utrzymywały się na stabilnym poziomie, a w zakresie przedsiębiorstw odnotowały stabilny wzrost. Z kolei działalność w zakresie konsumentów szybko rozwinęła się w nowe obszary. Ponadto wstąpiliśmy na ścieżkę szybkiego rozwijania naszego ekosystemu".

Dyrektor finansowy Huawei Meng Wanzhou również wypowiadał się podczas wydarzenia: „Pomimo spadku przychodów w 2021 r., nasza zdolność osiągania zysków i generowania przepływów pieniężnych rośnie i mamy coraz większe możliwości radzenia sobie z niepewnością". Dzięki zwiększonym przychodom z głównej działalności spółki przepływy pieniężne z działalności operacyjnej dynamicznie wzrosły w 2021 r., osiągając kwotę 59,7 mld CNY. Wskaźnik zadłużenia spółki spadł do 57,8%, a jej ogólna struktura finansowa stała się bardziej wytrzymała i elastyczna.

W 2021 r. działalność Huawei w zakresie dostawców wygenerowała przychody rzędu 281,5 mld CNY i pozwoliła dostawcom z całego świata na wdrożenie czołowych sieci 5G. Wyniki badań podmiotów zewnętrznych wskazują, że sieci 5G skonstruowane przez Huawei dla klientów z 13 krajów, w tym Szwajcarii, Niemczech, Finlandii, Holandii, Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej, zapewniają najlepsze doświadczenia użytkowników. W ramach współpracy z dostawcami i partnerami spółka Huawei podpisała ponad 3 tys. umów komercyjnych na przemysłowe aplikacje 5G. Tego rodzaju aplikacje 5G są obecnie szeroko wykorzystywane komercyjnie w takich sektorach jak produkcja, górnictwo, hutnictwo żelaza i stali, działalność portowa i szpitale.

Dzięki dalszemu dążeniu do transformacji cyfrowej działalność Huawei w zakresie przedsiębiorstw również odnotowała szybki wzrost, generując przychody w wysokości 102,4 mld CNY w roku 2021. W poprzednim roku Huawei uruchomił 11 rozwiązań opartych o scenariusze dla kluczowych sektorów takich jak rządowy, transportowy, finansowy, energetyczny i produkcyjny. Spółka utworzyła także wiele dedykowanych zespołów, w tym zespół ds. kopalni węgla, zespół ds. inteligentnych dróg i zespół ds. odprawy celnej i portów, łącząc zasoby w sposób, który efektywniej służy potrzebom klientów. Ponad 700 miast i 267 spółek z listy Fortune Global 500 wybrało Huawei jako partnera cyfrowej transformacji. Huawei obecnie współpracuje z przeszło 6 tys. partnerów usługowych i operacyjnych z całego świata.

Działalność konsumencka Huawei jeszcze silniej koncentrowała się na wymaganiach i potrzebach konsumentów, kontynuując budowę globalnego ekosystemu dla ery inteligentnych i w pełni połączonych rozwiązań, w ramach strategii spółki Seamless AI Life dla konsumentów na całym globie. Dział ten wygenerował w 2021 r. przychody rzędu 243,4 bln CNY i nadal wykazywał stabilny wzrost sprzedaży w zakresie inteligentnych urządzeń noszonych, inteligentnych wyświetlaczy, słuchawek dousznych true wireless stereo (TWS) i Huawei Mobile Services (HMS). W szczególności segmenty inteligentnych urządzeń noszonych i wyświetlaczy wykazały wzrosty o ponad 30% rok do roku. W ujęciu całościowym HarmonyOS zainstalowano w 2021 r. na ponad 220 milionach urządzeń Huawei, co sprawia, że jest to najszybciej rozwijający się system na urządzenia mobilne świata.

W ostatnim roku spółka Huawei skupiła się również na budowie swoich ekosystemów openEuler, MindSpore i HarmonyOS w oparciu o zasady otwartej współpracy i wspólnego wzrostu. Ponad 8 milionów producentów oprogramowania korzysta obecnie z otwartych platform Huawei, oprogramowania open-source i narzędzi deweloperskich, aby eksplorować nowe scenariusze i modele biznesowe.

Guo podkreślił, że „w przyszłości Huawei poczyni dalsze kroki w kierunku cyfryzacji, inteligentnej transformacji i niskiej emisyjności". Bazując na wykwalifikowanych pracownikach, badaniach naukowych i duchu innowacyjności, będziemy w sposób ciągły zwiększać wartość inwestycji w kształtowanie naszych zasad w zakresie fundamentalnych teorii, architektury i oprogramowania, a także w budowanie naszej długoterminowej konkurencyjności".

Wszystkie sprawozdania finansowe zawarte w Raporcie Rocznym 2021 zostały poddane niezależnemu audytowi przez KPMG, międzynarodową firmę księgową należącą do Wielkiej Czwórki. Aby pobrać Raport Roczny 2021 odwiedź stronę https://www.huawei.com/en/annual-report/2021 .

Uwaga: Kurs zamknięcia to USD1,00 = CNY6,3753

