Huawei публикует документ по дополненной реальности с конкретизацией преимуществ 5G + AR

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- На организованном компанией Huawei форуме "Better World Summit for 5G + AR" директор по маркетингу Huawei Carrier BG Боб Цай (Bob Cai) выступил с докладом под названием 5G + AR, Turning Dreams into Reality («5G + AR: воплощение мечты в реальность»). В своем выступлении г-н Цай заявил, что 5G включит AR, а AR осветит 5G. Он также объявил о выпуске информационного документа «AR Insight and Application Practice»), в котором содержатся аналитические материалы об индустрии дополненной реальности (Augmented Reality, AR) с точки зрения устройств, приложений и сетевого взаимодействия. Г-н Цай призвал всю индустрию к совместной работе над созданием процветающей экосистемы 5G + AR.