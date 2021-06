Huawei lança white paper sobre RA e detalha os benefícios do 5G + RA

Dados da Huawei e de terceiros preveem que o mercado de RA valerá US$ 300 bilhões até 2025. "Primeiramente, a adoção em massa da RA será observada em cinco setores prioritários: educação, redes sociais, compras, viagens e navegação e jogos", disse Cai. "A RA pode realmente permitir a convergência dos mundos físico e digital, transformando sonhos em realidade."

RA torna a comunicação mais eficiente

No evento, Cai compartilhou estudos de caso da Huawei com aplicação de RA. Devido à COVID-19, clientes em todo o mundo não estão podendo visitar a Huawei pessoalmente, então a Huawei faz uso da RA para demonstrar seus principais produtos e soluções on-line, tornando a comunicação muito mais eficiente. A Huawei também utiliza RA para assegurar a entrega rápida de estações base 5G, aumentando muito a eficiência da distribuição.

Huawei simplifica RA

No evento, Cai demonstrou como a Huawei "produz" RA. O Air Photo da Huawei usa algoritmos exclusivos para converter uma foto 2D em um modelo digital 3D, simplificando consideravelmente a modelagem de personagens 3D em RA. Cai também apresentou o Huawei AR Engine, a plataforma de desenvolvimento de RA da empresa, voltada para dispositivos móveis. Com o Huawei AR Engine, os desenvolvedores precisam escrever apenas dez linhas de código para criar efeitos de RA, aumentando amplamente a eficiência do desenvolvimento de aplicativos de RA.

Todo o setor deve trabalhar em conjunto para criar um ecossistema 5G + RA

Vários convidados importantes participaram do evento e fizeram apresentações, incluindo He Chengjian, diretor do Shenzhen Communication Management Bureau, David MacQueen, diretor executivo de análise de estratégias, Huang He, produtor-chefe da Shenzhen TV Station, Wei Rongjie, CEO da Real Max, Hiroshi Fukuda, CEO da meleap, Liang Jinhao, representante da HADO na região da China, e Fu Joe, diretor executivo da Shenzhen AR Association. Eles compartilharam os casos de utilização de RA mais recentes e suas ideias sobre as tendências futuras da RA.

De acordo com He Chengjian, Shenzhen é a primeira cidade do mundo com cobertura total do 5G SA. Os serviços de TIC representados pela RA podem ser potencialmente adotados em uma ampla gama de setores, incluindo produção industrial, comércio eletrônico, imobiliário, decoração, cultura, esporte, turismo, saúde e educação. As aplicações de RA tornaram-se um mecanismo fundamental para a transformação digital e mudarão profundamente os métodos de produção e a forma como vivemos.

Ao concluir o discurso, Cai disse: "Se você quiser ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá junto. O desenvolvimento da RA exige que todo o setor trabalhe em conjunto e crie uma cadeia de valor 5G + RA próspera. A RA e o 5G estão se reuniram na hora certa. O 5G aciona a RA e a RA ativa o 5G."

