Huawei publikuje raport na temat Inteligentnego Świata 2030 opisujący trendy w następnej dekadzie

W ramach raportu zaproponowano osiem interdyscyplinarnych i przekrojowych kierunków badań na poziomie makro. Wyjaśniono, w jaki sposób technologie ICT mogą rozwiązać najważniejsze problemy i wyzwania związane z rozwojem ludzkości, a także jakie nowe możliwości mogą przynieść organizacjom i jednostkom. Na poziomie branżowym raport analizuje przyszłe technologie i kierunki rozwoju sieci komunikacyjnych, informatyki, energii cyfrowej i inteligentnych rozwiązań motoryzacyjnych.

Zdaniem Wanga, „30 lat temu postanowiliśmy wzbogacić życie poprzez komunikację. Natomiast 10 lat temu zdecydowaliśmy się połączyć każdy zakątek świata, żeby zbudować lepszy, wzajemnie połączony świat. Obecnie, naszą wizją i misją jest wprowadzenie technologii cyfrowej do każdego człowieka, domu i organizacji, aby stworzyć w pełni połączony, inteligentny świat. Głęboko wierzymy, że genialny, inteligentny świat zbliża się w przyspieszonym tempie".

Wielu ważnych gości zostało zaproszonych do zabrania głosu na forum, w tym znany futurysta Steven Johnson, założyciel i urzędujący przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Pojazdów Elektrycznych Chen Qingquan, współprzewodniczący Globalnego Komitetu Zarządzającego Roland Berg Denis Depoux oraz wiceprezydent Chińskiej Akademii Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CAICT) Wang Zhiqin. Podzielili się oni swoimi spostrzeżeniami na temat inteligentnego świata i omówili, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą lepiej stymulować rozwój społeczno-gospodarczy.

Jak powiedział wybitny futurysta i autor książek naukowych Steven Johnson, wkraczamy w erę gwałtownego wzrostu wykładniczego. Nadchodzące dekady będą charakteryzować się złotym wiekiem współpracy między inteligencją ludzką i maszynową, a algorytmy będą wspomagać inteligencję ludzką. Ponieważ technologia rozwija się w tempie wykładniczym, skorzysta na tym całe społeczeństwo.

Forum Inteligentny Świat 2030 to pierwsza okazja, kiedy Huawei systematycznie dzieli się najnowocześniejszymi badaniami i spostrzeżeniami dotyczącymi następnej dekady. Udostępnianie wiedzy przyniesie ogromną wartość dla rozwoju społecznego, szczególnie dla międzynarodowej transformacji i gospodarki cyfrowej.

Wyobraźnia zadecyduje o tym, jak daleko zajdziemy w przyszłości, działania określą, jak szybko do niej dotrzemy, a najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie. Na drodze do inteligentnego świata jest jeszcze mnóstwo wyzwań do pokonania. Jak powiedział David Wang na zakończenie swojego wystąpienia: „Wierzymy, że największą mądrość można znaleźć we wspólnych pomysłach. Marzenia są kluczowym motorem postępu społecznego. Zmierzając ku następnej dekadzie, pracujmy razem, aby ukształtować doskonalszy, inteligentny świat".

