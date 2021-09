Huawei divulga relatório Intelligent World 2030 que explora tendências na próxima década

Nos últimos três anos, a Huawei realizou intercâmbios profundos com mais de mil acadêmicos, clientes e parceiros do setor, organizou mais de dois mil workshops e coletou dados e métodos de organizações confiáveis como as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial e a Organização Mundial da Saúde. A Huawei captou informações de revistas científicas, como a Nature e a IEEE, e obteve conhecimentos de associações e empresas relevantes do setor e de escritórios de consultoria, bem como de especialistas de dentro e de fora da Huawei. Por meio dessas ações, a Huawei desenvolveu o relatório Intelligent World 2030, que oferece dados sobre TIC e tendências de aplicação na próxima década.

O relatório propõe oito direções interdisciplinares e de domínio cruzado para exploração em nível macro. Ele explica como as TIC podem resolver problemas críticos e desafios do desenvolvimento humano e quais novas oportunidades podem ser oferecidas a empresas e indivíduos. Em nível setorial, o relatório explora as futuras tecnologias e direções de desenvolvimento de redes de comunicações, computação, energia digital e soluções automotivas inteligentes.

Wang disse: "Há 30 anos, decidimos enriquecer a vida por meio da comunicação. Há dez anos, decidimos conectar todos os cantos do mundo para construir um mundo melhor e conectado. Agora, nossa visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente. Acreditamos firmemente que um mundo inteligente brilhante está chegando em um ritmo acelerado."

Muitos participantes de peso foram convidados a discursar no fórum, incluindo o renomado futurista Steven Johnson; Chen Qingquan, fundador e presidente rotativo da Associação Mundial de Veículos Elétricos; Denis Depoux, copresidente do comitê de gestão global da Roland Berg; e Wang Zhiqin, vice-presidente da China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Eles compartilharam suas percepções sobre o mundo inteligente e discutiram como a TIC pode impulsionar ainda mais o desenvolvimento socioeconômico.

Como disse o importante autor futurista e científico Steven Johnson, estamos entrando em uma era de crescimento exponencial. As próximas décadas se caracterizarão por uma era de ouro da colaboração entre a inteligência humana e a inteligência das máquinas, e os algoritmos aprimorarão a inteligência humana. À medida que a tecnologia crescer exponencialmente, toda a sociedade se beneficiará.

O fórum Intelligent World 2030 é a primeira vez que a Huawei compartilha sistematicamente pesquisas e dados de ponta sobre a próxima década. Esse compartilhamento de conhecimentos trará grande valor para o desenvolvimento social, principalmente para a transformação digital e economia digital mundiais.

A imaginação determinará até onde iremos no futuro, a ação determinará a velocidade com que chegaremos ao futuro, e a melhor maneira de prever o futuro é criando-o. Ainda há muitos desafios a serem superados no caminho para o mundo inteligente. Como David Wang disse no final de seu discurso: "Acreditamos que a maior sabedoria se encontra nas ideias compartilhadas. Os sonhos são o principal impulsionador do progresso social. Rumo à próxima década, vamos trabalhar juntos para formar um mundo melhor e inteligente."

