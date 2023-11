Huawei redouble d'efforts pour soutenir la transition verte et numérique en Europe

PARIS, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a donné le coup d'envoi de son événement phare annuel HUAWEI CONNECT 2023 aujourd'hui, à Paris. Des milliers d'invités, y compris des leaders de l'industrie, des experts techniques et des partenaires du monde entier se sont réunis pour explorer la façon dont la technologie numérique intelligente peut aider à accélérer la transition verte et numérique de l'UE.

Ken Hu, Rotating Chairman at Huawei, speaking at HUAWEI CONNECT 2023 • PARIS

« L'Europe fait des progrès incroyables en matière de transformation numérique, et vous menez la transition mondiale vers un avenir plus vert », a déclaré Ken Hu, président tournant de Huawei, dans son discours d'ouverture. « Huawei travaille aux côtés de ses clients et partenaires européens depuis plus de 20 ans. Nous avons réalisé de grands progrès en connectant les gens, en donnant du pouvoir aux entreprises et en construisant l'écosystème numérique de l'Europe. À l'avenir, nous continuerons à renforcer notre soutien en Europe pour la transformation numérique, l'innovation locale, la durabilité et la cybersécurité. »

Jim Lu, premier vice-président de Huawei et président de la région Europe, a suivi avec un discours dans lequel il a proposé quatre piliers pour mieux soutenir la double transition en Europe : la connectivité, le cloud intelligent, la notion de « gestion des watts par les bits », et la coopération ouverte. « Huawei est prêt et désireux de travailler avec ses partenaires pour fournir de meilleurs produits et solutions aux clients. Nous poursuivrons notre contribution envers le soutien de la transition verte et numérique de l'Europe », a affirmé M. Lu.

Tout connecter et rendre toutes les décisions calculables

Tout connecter avec des réseaux à haut débit est la clé de la transformation numérique. Cela est particulièrement vrai dans les environnements industriels, où les réseaux à haute performance prennent en charge la transmission, l'analyse et le calcul en temps réel de quantités massives de données. Huawei fournit des solutions de réseau résilientes, intelligentes et sans perte, prenant en charge les connexions à très haut débit pour un large éventail de scénarios industriels différents.

Par exemple, Huawei a travaillé avec des partenaires pour aider à construire le terminal intermodal East-West Gate (EWG) en Hongrie et en faire le premier terminal logistique alimenté par la technologie 5G en Europe. Avec une bande passante ultra-élevée, une latence ultra-faible et une grande fiabilité, la 5G permet de mettre en place des ponts roulants entièrement automatisés et télécommandés pour une logistique ferroviaire intelligente. Le terminal est beaucoup plus sûr, offre de meilleures conditions de travail et fonctionne 20 % plus efficacement.

Avec tout ce qui est connecté, le Cloud est le moteur des algorithmes et de la puissance de calcul massive nécessaires pour aider les industries à devenir intelligentes. « Huawei Cloud continuera à investir en Europe, créant une nouvelle valeur pour nos clients et partenaires dans la région », a expliqué M. Lu. « Avec des nœuds de cloud en Irlande et en Turquie, Huawei Cloud fait partie des grands fournisseurs de services de cloud à la croissance la plus rapide au monde. »

Gérer les watts avec des bits : aider l'Europe à faire progresser ses initiatives écologiques

« L'Europe est un leader mondial dans la transition vers une énergie propre et verte », a souligné M. Lu. « Depuis des années, nous travaillons à l'intégration des technologies numériques et de l'électronique de puissance pour stimuler la production d'énergie propre et promouvoir la numérisation des systèmes énergétiques. À ce jour, Huawei a contribué à la production de 228 milliards de kilowattheures d'électricité verte en Europe, réduisant les émissions de carbone de 102 millions de tonnes, tout en créant des dizaines de milliers d'emplois à haute valeur ajoutée. »

En Europe, pour l'Europe : un partenaire fiable dans la transition verte et numérique de l'Europe

M. Lu a expliqué que « l'Europe est l'une des régions les plus stratégiques de Huawei en termes d'opérations mondiales. Huawei continuera à rester centré sur le client, à créer de la valeur pour les clients et les partenaires, à renforcer la collaboration innovante avec les partenaires européens, à aider à cultiver les talents locaux dans les domaines du numérique et de l'écologie, et à accroître davantage nos investissements en R&D en Europe. Nous sommes impatients de contribuer à l'accélération de la transition écologique et numérique de l'Europe. » M. Lu a conclu en appelant à la création d'un environnement ouvert, équitable et inclusif pour l'innovation, qui est la clé du développement social.