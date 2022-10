Huawei: revelando o potencial da fibra óptica e avançando para o F5.5G

BANGKOK, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante o 8º Fórum de Ultra Banda Larga (UBBF 2022), Richard Jin, presidente da linha de produtos de negócios ópticos da Huawei, fez uma palestra intitulada "Liberando o potencial de fibras e avançando para o F5.5G". Neste discurso, ele expressou a importância da comunicação por fibra óptica para o desenvolvimento da sociedade e apresentou os oito principais avanços tecnológicos da Huawei em acesso e transmissão ópticos, bem como seus benefícios para o setor. Richard Jin convocou toda a cadeia do setor para trabalhar em conjunto para fazer avançar o F5.5G.

As redes de fibra óptica tornaram-se uma infraestrutura estratégica voltada para o futuro. Durante a evolução do F5G para o F5.5G, as inovações tecnológicas na produção industrial e no sensoriamento de fibra revelarão ainda mais o potencial da fibra e abrirão novos mercados. Para o F5.5G, a Huawei fez oito inovações tecnológicas para acelerar a evolução do setor.

Compatibilidade 50G PON: O 50G PON é a tecnologia PON de próxima geração lançada pela ITU-T. Por meio da estrutura de componentes e inovação de processos, a Huawei melhora a potência de transmissão e a sensibilidade do receptor dos módulos ópticos PON 50G para atingir uma cobertura de 40 km. Além disso, a Huawei integra GPON, 10G PON e 50G PON em uma única porta usando tecnologias de montagem de ultra-alta precisão. Essa inovação ajudará as operadoras na atualização suave de GPON e de 10G PON para 50G PON sem reconstruir suas redes em operação, oferecendo rapidamente uma experiência 10G onipresente.



Espectro Super C+L: com base em experimentos e inovações, a Huawei desenvolveu uma nova solução para a amplificação de espectro e melhoria da largura de banda de transmissão. Durante o processo de fabricação, o fluxo de gás e a temperatura de aquecimento são controlados com precisão para alcançar doping de alta concentração e melhorar o ganho de amplificação da banda L. Essas inovações aumentam o espectro de transmissão super C+L para 12 THz e aumentam a largura de banda em 50% para maior desempenho de transmissão. Além disso, as taxas de comprimento de onda único de 400G e 800G podem atingir 100 Tbps por fibra, inaugurando a era de 10G.



Conexão cruzada óptica (OXC): o Huawei OXC utiliza o algoritmo de matriz de pontos 3D para aumentar a densidade de cabeamento do backplane totalmente óptico em 35%, reduz as conexões de fibra externa de multiplexadores add/drop ópticos reconfiguráveis (ROADMs ), reduz o tamanho de todo o sistema em 90% e reduz o consumo de energia em mais de 60%. Além disso, a Huawei desenvolveu novos materiais para cristal líquido OXC em silício (liquid crystal on silicon, LCOS) para reduzir o tempo de resposta LCD de comutação seletiva de comprimento de onda (wavelength selective switching, WSS) de 200 ms para 100 ms, implementando a preparação e a proteção de comprimento de onda mais rápidas e criando redes totalmente ópticas verdes e ágeis.



OptiX Alps-WDM: Huawei lança a inovadora solução de agrupamento Metro WDM, OptiX Alps-WDM, para resolver os problemas de distribuição desigual de serviços, baixa utilização de recursos e planejamento difícil em redes metro. Utilizando o WSS desenvolvido pela Huawei, um módulo metro coerente e tecnologias de etiquetas digitais ópticas, os comprimentos de onda podem ser compartilhados entre diferentes rings de acesso na arquitetura de rede star na camada de acesso metro e podem ser flexivelmente cuidados e ajustados. Essas tecnologias aumentam a largura de banda em dez vezes e reduzem as emissões de carbono em 90%, ajudando as operadoras a reduzir o OPEX em 20%, alcançar a arquitetura de rede alvo que move as redes WDM para locais e realizar uma evolução tranquila da rede nos próximos dez anos.



Granularidades flexíveis de unidade de serviço óptico (optical service unit, OSU): a inovadora tecnologia de core de tubo rígido OSU da Huawei utiliza conexões de tubos rígidos de 2 Mbps a 100 Gbps. A largura de banda pode ser ajustada de forma flexível sem interrupção dos serviços. O protocolo de encapsulação é simplificado para reduzir a latência de transmissão de serviço. Esta inovação ajuda as operadoras a criar redes OTN WDM premium com alta largura de banda, ultrabaixa latência e experiência determinística, além de ajudar as operadoras a conquistar mais clientes do setor de ponta.



Arquitetura C-WAN FTTR: com o surgimento de eletrodomésticos inteligentes, as redes Wi-Fi residenciais precisam oferecer ampla cobertura, alta estabilidade e alta concorrência. No entanto, na rede Wi-Fi tradicional, cada terminal de rede óptica (optical network terminal, ONT) toma decisões de forma independente, o que causa problemas como interferências e instabilidade de serviços em cenários de alta concorrência. A solução FTTR for Home da Huawei utiliza a arquitetura de gestão e controle centralizados C-WAN para coordenar todos os ONTs em toda a rede FTTR (Fiber To The Radio), reduzindo a interferência e melhorando a experiência de largura de banda. Além disso, a tecnologia única de roaming imperceptível pode atingir a entrega de roaming no prazo de 20 ms, oferecendo uma experiência de casa digital totalmente nova.



Tecnologia fiber iris: a ODN (Optical Distribution Network) representa uma alta proporção de investimento em FTTH (Fiber To The Home). No entanto, as dificuldades em ODN O&M têm assolado há muito tempo o setor. No passado, os recursos de porta precisavam ser registrados manualmente, resultando em imprecisão de recursos, o que, por sua vez, levou a falhas no provisionamento de serviços. A Huawei lançou a inovadora tecnologia fiber iris para rotular um grande número de portas de fibra óptica. Dessa forma, os recursos de porta podem ser registrados e alocados com precisão em tempo real, habilitando o provisionamento rápido de serviços. Os algoritmos oDSP e IA são utilizados para identificar com exatidão e rapidez os locais de falha com precisão de um metro.



Redes autônomas: no futuro, a escala da rede aumentará dez vezes, e as redes inteligentes de direção autônoma passarão a ser o mainstream. A Huawei fez várias inovações tecnológicas no campo de rede de direção autônoma. Por exemplo, a StellarGo altera a seção de rota manual e de fator único para seleção de rota inteligente de múltiplos fatores e multipolíticas em redes de transporte, e implementa recomendações personalizadas com base em diferentes hábitos do cliente. A taxa de sucesso de seleção de rotas é de 99%, e a eficiência de provisionamento de serviço é aprimorada em 70%. Além disso, a StellarCue desenvolve vários modelos de experiência inteligente e implementa a percepção de um minuto de incidentes de qualidade da experiência insatisfatória com base em um treinamento de dados massivo de qualidade da experiência insatisfatória, o que pode reduzir significativamente as reclamações dos usuários.

De acordo com Jin, com conexões 10G onipresentes esperadas até 2025, a Huawei continuará a fazer avanços tecnológicos e inovações de produtos com base nas inovações anteriores e a criar maior valor comercial para as operadoras, melhorando a experiência do usuário e a eficiência da operação de rede no caminho para F5.5G. Por fim, Richard Jin solicitou os esforços conjuntos de todo o setor para promoção do setor F5.5G e esforço para atingir F5.5G.

