Huawei SD-WAN otrzymuje wyróżnienie „Wybór klientów Gartner® Peer™" już trzeci rok z rzędu

Klienci z różnych branż, takich jak finanse, produkcja i usługi, dokonali kompleksowego przeglądu produktów i rozwiązań infrastruktury brzegowej WAN pochodzącej od wielu dostawców na dzień 31 grudnia 2021 roku pod względem funkcjonalności, wdrożenia, obsługi i konserwacji oraz wsparcia serwisowego.

Po raz pierwszy firma Gartner podzieliła dostawców infrastruktury brzegowej WAN na cztery kwadranty w oparciu o zainteresowanie użytkowników i powszechność stosowania (oś X) oraz ogólną ocenę (oś Y). Huawei uzyskał 100% punktów w kategorii „Godne polecenia" i najwyższą ocenę ogólną 4,9/5 gwiazdek. Naszym zdaniem te imponujące wyniki w pełni pokazują, że klienci na świecie doceniają Huawei SD-WAN pod względem pozycji w branży, skali wdrożeń i dojrzałości komercyjnej.

Ogólne opinie klientów, którzy wybrali rozwiązanie SD-WAN firmy Huawei, są niezwykle pozytywne. Poniżej przedstawiamy kilka fragmentów:

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ostatecznie wybraliśmy Huawei SD-WAN. Na podstawie wyników wdrożenia stwierdzamy, że Huawei SD-WAN może zapewnić bardzo bezpieczne, pewne i inteligentne rozwiązanie połączenia sieciowego. Zarządzanie konwergencją LAN-WAN pomaga nam zredukować koszty operacyjne" - klient z branży transportowej[1].

„Zespół Huawei SD-WAN jest bardzo profesjonalny i szybko reaguje. Zespół Huawei SD-WAN zawsze jest w stanie zapewnić mi bardzo szybką odpowiedź i zaproponować dobre rozwiązanie. Samo rozwiązanie jest bardzo przydatne do sprawdzania jakości sieci" - klient z branży finansowej[2].

Huawei jest uznanym podmiotem na rynku SD-WAN, który obsługuje więcej niż tysiące klientów na całym świecie, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Japonii, Tajlandii, Meksyku i Chinach. Od marca 2022 roku Huawei przez cztery lata z rzędu otrzymywał tytuł „Challenger" w rankingu Gartner Magic Quadrant™ za infrastrukturę brzegową WAN.

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

„Bardzo się cieszymy, że w 2022 roku po raz kolejny zostaliśmy odznaczeni w kategorii >>Wybór klientów<< Gartner Peer Insights w zakresie infrastruktury brzegowej WAN. Jest to świadectwo wieloletniego zaangażowania firmy Huawei i jej doskonałych wyników rynkowych w dziedzinie SD-WAN. Głęboko doceniamy zaufanie wszystkich klientów korporacyjnych do naszego rozwiązania SD-WAN - powiedział Tongqiang Cao, dyrektor działu rozwiązań SD-WAN w firmie Huawei. - W przyszłości będziemy wprowadzać kolejne innowacje, zapewniać szybsze, stabilniejsze i bardziej inteligentne połączenia sieciowe, a także pomagać przedsiębiorstwom w przyspieszeniu transformacji cyfrowej dzięki naszemu rozwiązaniu SD-WAN, które zapewnia lepsze wrażenia użytkownikom".

Więcej informacji na temat routerów NetEngine AR i rozwiązania SD-WAN firmy Huawei można znaleźć na stronie Huawei SD-WAN: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

Źródło:

1. Gartner Peer Insights „Voice of the Customer": WAN Edge Infrastructure (Gartner Peer Insights „Głos klientów": infrastruktura brzegowa WAN), 24 marca 2022 r.

2. Gartner, Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure (Magiczny kwadrant dla infrastruktury brzegowej sieci WAN), 2021 r.

Zastrzeżenia:

1. Treść Gartner Peer Insights składa się z opinii poszczególnych użytkowników końcowych opartych na ich własnych doświadczeniach z dostawcami wymienionymi na platformie i nie powinna być interpretowana jako stwierdzenie faktów ani nie reprezentuje poglądów firmy Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych. Firma Gartner nie popiera żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi przedstawionych w tych treściach ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych treści co do ich ścisłości lub kompletności, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

2. Firma Gartner nie popiera żadnego sprzedawcy, produktu ani usług przedstawionych w swoich publikacjach badawczych i nie poleca użytkownikom technologii, aby wybierali wyłącznie tych sprzedawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

GARTNER, PEER INSIGHTS i MAGIC QUADRANT są znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i zostały wykorzystane w niniejszym dokumencie za jej/ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

