Le SD-WAN de Huawei est reconnu comme le choix des clients de Gartner® Peer™ pour la troisième année consécutive

Au 31 décembre 2021, des clients issus d'un large éventail de secteurs, tels que la finance, la fabrication et les services, avaient examiné de manière approfondie les produits et solutions d'infrastructure WAN de plusieurs fournisseurs en termes de fonctionnalité, de déploiement, d'exploitation et de maintenance, et d'assistance.

Pour la première fois, Gartner a classé les fournisseurs d'infrastructures WAN en quatre quadrants en fonction de l'intérêt et de l'adoption par les utilisateurs (axe X) et de la note globale (axe Y). Huawei a obtenu un score de 100 % pour la « volonté de recommander », et a obtenu la note globale la plus élevée de 4,9/5 étoiles. Selon nous, ces résultats impressionnants démontrent pleinement la reconnaissance par les clients mondiaux du SD-WAN de Huawei en termes de position dans l'industrie, d'échelle de déploiement et de maturité commerciale.

La grande majorité des messages des clients qui ont choisi la solution SD-WAN de Huawei sont extrêmement positifs. En voici quelques extraits :

« Nous sommes très heureux d'avoir enfin choisi le SD-WAN de Huawei. D'après les résultats du déploiement, le SD-WAN de Huawei peut fournir une solution de connexion réseau très sûre, sécurisée et intelligente. Leur gestion de la convergence LAN-WAN nous aide à réduire beaucoup d'OPEX. » — Un client dans le secteur des transports [1]

« L'équipe SD-WAN de Huawei est très professionnelle et répond rapidement. L'équipe SD-WAN de Huawei m'a toujours fourni une réponse très rapide et une bonne solution. La solution elle-même est très utile pour visualiser la qualité du réseau. » — Un client du secteur de la finance[2]

Huawei est un acteur établi sur le marché du SD-WAN, ayant servi plus de milliers de clients dans le monde entier, notamment en Italie, en Espagne, au Japon, en Thaïlande, au Mexique et en Chine. En mars 2022, Huawei avait été désigné comme un Challenger dans le Magic Quadrant™ de Gartner pour les infrastructures WAN Edge pendant quatre années consécutives.

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

« Nous sommes ravis d'être à nouveau désignés comme le choix des clients de Gartner Peer Insights pour l'infrastructure WAN Edge en 2022. Cela témoigne du dévouement de longue date de Huawei et de ses performances exceptionnelles sur le marché dans le domaine du SD-WAN. Nous apprécions profondément la confiance de toutes les entreprises clientes de notre solution SD-WAN », a déclaré Tongqiang Cao, directeur de la solution SD-WAN de Huawei « Pour l'avenir, nous allons continuer à innover, fournir une connectivité réseau plus rapide, plus stable et plus intelligente, et aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique grâce à notre solution SD-WAN offrant une meilleure expérience utilisateur. »

Pour plus d'informations sur les routeurs NetEngine AR et la solution SD-WAN de Huawei, visitez le site Web SD-WAN de Huawei : https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

Source :

1. « Voice of the Customer » de Gartner Peer Insights : Infrastructure WAN Edge, 24 mars 2022

2. Gartner, Magic Quadrant pour WAN Edge Infrastructure, 2021

Clause de non-responsabilité :

1. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences avec les fournisseurs répertoriés sur la plateforme. Ces opinions ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

2. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER, PEER INSIGHTS et MAGIC QUADRANT sont des marques commerciales et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

