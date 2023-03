Huawei Showcases Smart Railway Perimeter Detection Solution no 11.º Congresso de UIC World em ferrovias de alta velocidade

MARRACKECH, Marrocos, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ — A Huawei estreou seu Smart Railway Perimeter Detection Solution no 11.º UIC World Congress em ferrovias de alta velocidade que está sendo realizado em Marrocos de7 a 10 de março de 2023. A gigante da tecnologia também exibiu suas soluções inovadoras e produtos emblemáticos para o setor ferroviário. Entre elas estão o Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), a rede de comunicação de dados e a rede de comunicação óptica. A Huawei visa construir ferrovias totalmente conectadas, permitindo o desenvolvimento rápido, seguro e inteligente do setor e facilitando a transformação digital.

O Sr. Li Junfeng, CEO da Huawei's Aviation & Rail BU, está fazendo um discurso de abertura (PRNewsfoto/Huawei)

O Sr. Li Junfeng, Vice-Presidente da Huawei e CEO da Aviation & Rail BU, fez um discurso de abertura. Ele observou que o desenvolvimento de futuras ferrovias de alta velocidade depende de um sistema de comunicações sem fio com maior largura de banda para garantir operações de trem seguras. Uma plataforma centralizada e conectividade confiável tornarão um setor digital e verde uma realidade. A Huawei LTE-based FRMCS Solution pode oferecer mais serviços novos apenas atualizando o software. Ela não apenas reduz os custos dos projetos ferroviários, mas também atende aos requisitos do desenvolvimento da ferrovia digital. Em termos de segurança, a Huawei está sempre integrando novas tecnologias em cenários de serviço. Sua solução inteligente de detecção de perímetro ferroviário protege a segurança na via 24 horas por dia, em qualquer clima.

No Fórum Huawei, o Sr. Gu Yunbo, presidente da Huawei's Enterprise Optical Business Domain, apresentou a Smart Railway Perimeter Detection Solution. Ele explicou que a solução é construída com base em uma arquitetura de convergência da visão óptica, que permite a detecção de vibrações de fibra juntamente com a análise para proteger perímetro ferroviário com conscientização multidimensional e alta precisão. A solução resolve problemas de baixa precisão enfrentados pelas soluções convencionais de detecção de perímetro ferroviário, evita alarmes não atendidos e oferece poucos alarmes falsos, garantindo operações ferroviárias mais seguras e eficientes.

O mundo está construindo ferrovias de alta velocidade e passando por uma transformação digital e inteligente. Sendo assim, o setor ferroviário requer comunicações de rede com maior largura de banda e menor latência para prestar novos serviços.

"A Huawei LTE-based FRMCS Solution tem um ecossistema maduro com base no padrão 3GPP e tecnologias de banda larga que podem permitir serviços mais inteligentes. Graças à sua experiência sem fio, a Huawei pode construir redes FRMCS de alto desempenho para os clientes, atendendo assim aos requisitos de desenvolvimento digital ferroviário das ferrovias", disse o Sr. Liang Jiawei, Diretor de Soluções Sem Fio da Huawei's Aviation & Rail BU.

De acordo com Lv Liang, Diretor de Soluções de Transporte da Huawei's Data Communication Product Line, a Huawei FRMCS Solution utiliza tecnologias IPv6+ inovadoras para desenvolver recursos de portador convergentes com alta confiabilidade, implementação fácil, O&M inteligente e evolução suave. A solução segura e confiável oferece vários serviços, como voz e sinalização, ao mesmo tempo, em que garante operações ferroviárias seguras e estáveis.

Como provedora líder global de infraestrutura de TIC, a Huawei está envolvida no setor ferroviário há mais de 27 anos e está atendendo a mais de 150.000 km de ferrovias em todo o mundo. Olhando para o futuro, a Huawei continuará trabalhando com mais clientes e parceiros do ecossistema para explorar os padrões do setor, juntamente com a construção de um ecossistema que complementa as vantagens uns dos outros, impulsionando o desenvolvimento ferroviário inteligente juntos.

