Podczas 11. Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości UIC Huawei zaprezentował inteligentne rozwiązanie do monitorowania obwodów kolejowych

MARAKESZ, Maroko, 10 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas 11. Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości UIC, który ma miejsce w Maroku w dniach 7-10 marca 2023 r., koncern Huawei zaprezentował swoje inteligentne rozwiązanie do wykrywania obwodów kolejowych. Gigant technologiczny przedstawił również swoje innowacyjne rozwiązania i flagowe produkty dla branży kolejowej. Należą do nich System przyszłej mobilnej komunikacji kolejowej (FRMCS), sieć transmisji danych oraz sieć komunikacji optycznej. Celem Huawei jest budowa całkowicie połączonych kolei, umożliwiających szybki, bezpieczny i inteligentny rozwój przemysłu oraz ułatwiających transformację cyfrową.

Mr. Li Junfeng, CEO of Huawei's Aviation & Rail BU, is delivering an opening speech

Li Junfeng, wiceprezes Huawei i dyrektor generalny Aviation & Rail BU, wygłosił przemówienie inauguracyjne. Zauważył, że rozwój przyszłych kolei dużych prędkości zależy od systemu komunikacji bezprzewodowej o większej przepustowości, zapewniającego bezpieczne funkcjonowanie pociągów. Scentralizowana platforma i niezawodna łączność sprawią, że cyfrowy i ekologiczny przemysł stanie się rzeczywistością. Rozwiązanie FRMCS oparte na technologii LTE dostarczanej przez koncern Huawei może zapewnić więcej nowych usług poprzez zwykłą aktualizację oprogramowania. Nie tylko obniża to koszty projektu kolejowego, ale także spełnia wymagania rozwoju cyfrowego kolei. W zakresie bezpieczeństwa spółka zawsze wprowadza nowe technologie do scenariuszy usług. Rozwiązanie do inteligentnego wykrywania obwodów kolejowych zapewnia bezpieczeństwo na torach przez całą dobę, niezależnie od pogody.

Na forum Huawei Gu Yunbo, prezes działu Enterprise Optical Business Domain, zaprezentował rozwiązanie do inteligentnego wykrywania obwodów kolejowych. Wyjaśnił, że system jest oparty na architekturze konwergencji optyczno-wizualnej, która umożliwia wykrywanie drgań włókien wraz z analizą, aby zabezpieczyć obwody kolejowe z wielowymiarową świadomością i wysoką precyzją. Rozwiązanie to umożliwia wyeliminowanie problemów związanych z niską dokładnością, z jakimi borykają się konwencjonalne technologie wykrywania obwodów kolejowych, zapobiega pominięciu alarmów i gwarantuje niewielką liczbę fałszywych, umożliwiając bezpieczniejsze i jeszcze bardziej efektywne funkcjonowanie kolei.

Na całym świecie buduje się coraz więcej szybkich kolei i dokonuje cyfrowej i inteligentnej transformacji. W związku z tym, aby móc świadczyć faktycznie nowoczesne usługi, przemysł kolejowy wymaga komunikacji sieciowej o większej szerokości pasma i mniejszym opóźnieniu.

„Rozwiązanie FRMCS oparte na standardzie LTE firmy Huawei charakteryzuje się dojrzałym ekosystemem bazującym na standardzie 3GPP i technologiach szerokopasmowych, które mogą umożliwić świadczenie jeszcze bardziej inteligentnych usług. Dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie sieci bezprzewodowych, Huawei może budować wysokowydajne sieci FRMCS dla klientów, spełniając tym samym wymagania kolei w zakresie rozwoju cyfrowego" – powiedział Liang Jiawei, dyrektor ds. rozwiązań bezprzewodowych w Huawei Aviation & Rail BU.

Według Lv Liang, dyrektora ds. rozwiązań transportowych w linii produktowej danych komunikacyjnych koncernu, rozwiązanie Huawei FRMCS wykorzystuje innowacyjne technologie IPv6+ do budowy konwergentnych funkcji transmisji napowietrznej, charakteryzujących się wysoką niezawodnością, łatwością wdrożenia, inteligentnym zarządzaniem i obsługą oraz płynną ewolucją. System w bezpieczny i niezawodny sposób umożliwia przesyłanie wielu usług, takich jak głos i sygnalizacja, zapewniając jednocześnie bezpieczne i stabilne funkcjonowanie kolei.

Dysponując pozycją czołowego światowego dostawcy infrastruktury teleinformatycznej, koncern Huawei jest zaangażowany w branżę kolejową od 27 lat i obsługuje ponad 150 tys. km linii kolejowych na całym świecie. Spoglądając w przyszłość, firma będzie kontynuować współpracę z coraz większą liczbą klientów i partnerów ekosystemu w celu zbadania standardów branżowych oraz wypracowania schematu, który wzajemnie uzupełnia swoje zalety, wspólnie napędzając rozwój inteligentnych kolei.

