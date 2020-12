Huawei tient des masterclasses lors du Web Summit pour aider les développeurs à étendre leurs applications au-delà des frontières grâce à AppGallery

LISBONNE, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Lors du Web Summit annuel, Huawei, le plus grand fournisseur de téléphones intelligents en Chine, tiendra ses masterclasses #EmpowerInnovations pour continuer à donner aux développeurs mondiaux les moyens d'étendre leurs applications au-delà des frontières et de tirer profit de son marché d'applications lucratif et toujours croissant.

Le sommet est la plus grande conférence technologique au monde et se déroulera en direct de Lisbonne du 2 au 4 décembre 2020. Huawei aura une grande présence lors de cette série de masterclasses en ligne et fournira aux développeurs et aux partenaires mondiaux des informations à jour et utiles sur le développement de l'écosystème HMS (Huawei Mobile Services) et sur les solutions verticales propres au secteur. De plus, l'entreprise profitera de l'événement pour partager des exemples de réussites commerciales et communiquer des mises à jour sur HMS Core. Ces présentations font partie de l'engagement de Huawei à aider les développeurs à innover et à libérer leur potentiel en déployant leurs applications aux quatre coins du globe.

« Nous voulons que les développeurs réussissent à attirer de nouvelles clientèles pour leurs applications grâce à l'expansion transfrontalière et aux partenariats, a déclaré M. Wang Yanmin, président de la division Global Partnerships and Eco-Development de Huawei Consumer Business Group. Les masterclasses #EmpowerInnovations que Huawei tiendra lors de Web Summit visent à fournir aux développeurs les compétences, les informations et les outils nécessaires pour aborder de nouveaux marchés mondiaux et accéder au marché chinois lucratif. »

Des experts éminents du secteur et des dirigeants de Huawei partagent leurs perspectives lors des masterclasses #EmpowerInnovations

Les masterclasses réunissent des experts en développement d'applications et en expansion transfrontalière issus de diverses industries et organisations, telles que la firme de recherche CCS Insight, le fournisseur de services financiers mobiles Moven, la plateforme de récompenses Lootboy et la chaîne de vente au détail Lenta, ainsi que des dirigeants clés de Huawei, lesquels partageront leurs connaissances et leur expérience dans le domaine de l'expansion internationale des applications et des partenariats commerciaux.

Le programme des masterclasses de Huawei #EmpowerInnovations au Web Summit est le suivant :

Étendre les applications au-delà des frontières :une voie vers la réussite

Mercredi 2 décembre, à 13 h 30 GMT

Points saillants de la séance : Les acteurs du secteur des applications mobiles se posent souvent la question suivante : « Comment faire décoller mon application dans le marché lucratif et toujours croissant des applications ? ». Explorez AppGallery et découvrez de nouvelles possibilités.

Conférenciers clés :

Sami Qasem , responsable mondial du contenu, Huawei Consumer Business Group

, responsable mondial du contenu, Huawei Consumer Business Group Ben Wood , chef de la recherche, CCS Insight

Établir des partenariats pour assurer l'inclusion financière

Vendredi 4 décembre, à 13 h 30 GMT

Points saillants de la séance : L'industrie financière évolue rapidement à mesure que la technologie crée des débouchés. Les partenariats jouent un rôle essentiel. Huawei partage ses perspectives sur le statu quo ainsi que ses réflexions sur ce qu'il faut pour réussir continuellement.

Conférenciers clés :

Siri Borsum , vice-président mondial, Finance Vertical Ecosystem & partnership, Huawei

, vice-président mondial, Finance Vertical Ecosystem & partnership, Huawei Brett King , auteur à succès de The Rise of Technosocialism, fondateur de Moven et animateur du BreakingBanks Radio Show

Croître en Chine et réussir grâce à AppGallery

Vendredi 4 décembre, à 16 h 30 GMT

Points saillants de la séance : Lors de cette présentation, Huawei publiera son livre blanc sur le développement d'applications mondiales en Chine. L'entreprise donnera également des conseils sur la publication d'applications en Chine et fournira un aperçu de l'acquisition de clients et de la monétisation.

Conférenciers clés :

Ilya Fedotov , responsable de Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei Consumer Business Group

, responsable de Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei Consumer Business Group Gavin Kinghall Were , responsable mondial de Business Development Solutions, Huawei Consumer Business Group

, responsable mondial de Business Development Solutions, Huawei Consumer Business Group Sami Qasem , responsable mondial du contenu, Huawei Consumer Business Group

, responsable mondial du contenu, Huawei Consumer Business Group Tan Xuanmo , conseiller juridique principal, Huawei Consumer Business Group

Explorer le monde changeant du commerce électronique

Vendredi 4 décembre, à 17 h 30 GMT

Points saillants de la séance : Le commerce électronique est une industrie en croissance. Au cours de cette présentation, des experts du secteur et des partenaires de l'écosystème discuteront des leçons apprises, des défis et des possibilités d'améliorer l'expérience utilisateur grâce aux nouvelles technologies.

Conférenciers clés :

Peter Gauden , responsable de WEU Ecosystem Marketing

, responsable de WEU Ecosystem Marketing Gavin Kinghall Were , responsable mondial de Business Development Solutions, Huawei Consumer Business Group

, responsable mondial de Business Development Solutions, Huawei Consumer Business Group Andrew Kuschel , PDG, Lootboy

, PDG, Lootboy Dmitry Bogod , directeur du marketing et de la stratégie, Lenta

Les masterclasses de Huawei au Web Summit commencent le mercredi 2 décembre. Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire et réserver votre place (places limitées) :

Mercredi 2 décembre : https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c25cf/invitation/

Jeudi 3 décembre : https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/

Vendredi 4 décembre : https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/

AppGallery : une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Toutes les applications développées en collaboration avec Huawei, ainsi que des milliers d'autres applications de qualité, sont disponibles sur la plateforme de distribution d'applications ouverte et sécurisée de Huawei, AppGallery. Sur le podium des places de marché d'applications mondiales, AppGallery connecte plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois dans plus de 170 pays et régions à l'écosystème intelligent et innovant de Huawei.

AppGallery offre aux utilisateurs plus de choix et de meilleures options de découverte d'applications, avec des milliers d'applications dans 18 catégories, dont les actualités, les réseaux sociaux, le divertissement, etc.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://developer.huawei.com/consumer/en/ .

SOURCE Huawei