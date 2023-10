Huawei travaille avec les opérateurs pour créer une connectivité intelligente de qualité supérieure pour le succès commercial à l'ère de l'intelligence numérique

DUBAÏ, EAU, 14 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de l'UBBF 2023, Richard Liu, président du département des ventes de solutions et du marketing Carrier BG de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Embracing New Opportunities with Premium Intelligent Connectivity » (en français, « Saisir de nouvelles opportunités grâce à une connectivité intelligente de pointe »). Il a expliqué qu'il existait cinq capacités de connectivité intelligente de pointe, avant de relever que les opérateurs avaient besoin d'une telle connectivité pour saisir de nouvelles opportunités à l'ère de l'intelligence numérique.

Richard Liu speaking at the 9th Ultra-Broadband Forum

Les cinq capacités évoquées sont les suivantes :

L'omniprésence du gigabit : Alors que les services de maison intelligente et de cloud domestique deviennent de plus en plus populaires, le réseau des opérateurs doit être prêt pour une connectivité gigabit omniprésente, et posséder la capacité d'évoluer vers la technologie 10G. La solution FTTR de Huawei fournit une couverture Wi-Fi à l'échelle de la maison, et sa solution XGS-PON répond aux exigences de connexion Gigabit symétrique en amont et en aval pour les services de cloud domestique. En outre, la solution 50G PON de Huawei aide les opérateurs à faire évoluer en douceur leurs réseaux d'accès vers un accès 10G, offrant une meilleure expérience de service à domicile.

Les pare-feux : Les services d'accès cloud et d'accès à Internet offerts aux petites et moyennes entreprises (PME) exigent que les opérateurs fournissent des services de convergence entre le cloud, le réseau et le pare-feu. La solution Cloud-Network Express+ de Huawei offre des services TIC à guichet unique, y compris des services de ligne privée + pare-feu + gestion Wi-Fi, pour répondre aux besoins des PME en matière de connectivité à très haut débit avec pare-feu.

Une bande élastique à ultra haut débit : Alors que de plus en plus d'entreprises font migrer leurs systèmes de production de base — et pas seulement les systèmes bureautiques — vers le cloud, une bande élastique à ultra haut débit allant de 100 à 1 000 Mbps et jusqu'à 10 Gbps est nécessaire. Les solutions Multi-Cloud Backbone et OTN Private Line de Huawei peuvent offrir plus de 100 000 tranches de réseau et une bande passante extrêmement large, qui aident les opérateurs à réaliser des réseaux d'accès multi-cloud et garantissent la « cloudification » des entreprises (autrement dit, leur migration vers le cloud).

Une latence faible : Des applications telles que la diffusion en streaming et l'Internet des véhicules (IoV) favorisent l'innovation en matière de services en périphérie, ce qui incite les opérateurs à réorganiser les réseaux de transport pour garantir une faible latence. Huawei fournit des technologies 400G + OXC pour aider les opérateurs à déployer des réseaux ultra haut débit à faible latence, centrés sur le courant continu, capables d'évoluer vers le 800G et de réaliser des services avec une latence de 10 ms pour stimuler le développement de services innovants.

Une transmission intelligente et sans perte : À l'ère de l'informatique intelligente, le développement coordonné de la transmission et de la puissance de calcul exige que les réseaux informatiques des opérateurs offrent une transmission intelligente et sans perte. Pour la connectivité intra-cloud, la solution AI Network Turbo d'Huawei peut permettre un équilibrage intelligent des charges. En ce qui concerne la connexion inter-cloud, Huawei fournit des capacités de réseau de transport 400G de bout en bout, déjà prêtes pour une évolution transparente vers le 800G et permettant d'accélérer l'utilisation commerciale à grande échelle des services informatiques.

La dynamique du développement de l'industrie doit être générée durablement par la technologie et les entreprises. En termes de technologie, Huawei continue de travailler avec les opérateurs et les instituts de normes industrielles pour faire progresser les normes de l'industrie 5.5G et les réseaux cibles 5.5G. Ainsi, il sera possible de répondre aux exigences du backhaul mobile 100G et du transport réseau 400G / 800G découlant de l'omniprésence des accès 10 Gbps. Enfin, en termes d'affaires, Huawei coopère avec les opérateurs pour déployer une connectivité intelligente de pointe, accélérer l'utilisation commerciale dans des scénarios clés et finalement libérer la valeur de la transformation de l'intelligence numérique dans les industries.

Richard Liu a souligné la capacité de Huawei à déployer une connectivité intelligente de pointe, un grand nombre de ses solutions de pointe étant déjà commercialisées dans le monde entier. « De l'extrême à l'excellence », Huawei est prêt à travailler avec les opérateurs pour construire une connectivité intelligente de pointe et encourager une prospérité mutuelle à l'ère de l'intelligence numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2246679/image_1.jpg

SOURCE Huawei