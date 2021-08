Huawei turbina o Sertões 2021

Aproveitando a parceria para levar conhecimento sobre energia limpa junto ao lançamento das metas sustentáveis do Sertões, a Huawei está apoiando ao longo de toda a corrida o Concurso Sertões de Artes. Em parceria com escolas municipais de cada uma das nove cidades anfitriãs do rally, a Huawei está incentivando crianças a prepararem redações e desenhos sobre o tema "Sertões", premiando os melhores trabalhos com um tablet Huawei Matepad T8.

De acordo com Mason Qing, presidente da Huawei Digital Power no Brasil, a empresa compreende que iniciativas como o Concurso Sertões de Artes podem contribuir para a educação no Brasil e serem agentes transformadores no ensino e na sociedade. "Assim como as capacitações técnicas que o Roadshow Huawei Solar vem promovendo pelo país, o Sertões encoraja pessoas que tenham um desejo de fazer a diferença e que estejam dispostas a gerar um impacto positivo na sociedade através de sua própria habilidade", explica.

Para a responsável pelos projetos sociais do Sertões, a COO Leonora Guedes, ter a Huawei no lançamento de um plano de metas como o que a edição de 2021 está apresentando é um alinhamento muito firme de propósitos. "Estamos muito felizes com a participação da Huawei no Sertões, apoiando nossos projetos sociais e de sustentabilidade. A carreta Huawei com painéis fotovoltaicos é uma ótima solução para ações mais sustentáveis. O concurso de artes nas escolas públicas das Cidades-Anfitriãs tem o apoio da Huawei incentivando o conhecimento e educação", afirma.

O Sertões 2021 terá um foco especial na região Nordeste e seus mais de três mil quilômetros de prova vão passar por sete dos nove estados da região. Já a Vila Sertões, o acampamento base da competição, será montado nas seguintes cidades-anfitriãs: Tibau do Sul (RN), Patos (PB), Araripina (PE), São Raimundo Nonato (PI), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Paulo Afonso (BA), Garanhuns (PE) e Tamandaré (PE), onde acontece a cerimônia de encerramento do evento.

A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 197 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende mais de um terço da população mundial. Há 23 anos no Brasil, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo.

