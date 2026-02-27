Huawei fa il suo esordio a Madrid presentando innovazioni all'avanguardia, con particolare attenzione agli orologi da corsa

MADRID, 27 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha svelato le sue ultime innovazioni in occasione dell'evento di lancio globale dei prodotti "Now is Your Run", svoltosi a Madrid, in Spagna, il 26 febbraio. Il gigante della tecnologia ha segnato il suo ritorno agli orologi da corsa professionali dopo una pausa di cinque anni con il debutto del nuovissimo HUAWEI WATCH GT Runner 2. All'evento sono stati presentati anche i modelli HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 e la serie HUAWEI Band 11. Eliud Kipchoge, due volte campione olimpico di maratona, è stato presentato come ambasciatore a livello globale di HUAWEI WATCH GT Runner. "Correre significa molto più che correre velocemente", ha dichiarato Kipchoge. "Credo che correre sia l'attività più bella, a ogni livello. Insieme a Huawei, possiamo raggiungere milioni di runner in tutto il mondo e, se tutto va bene, avere un impatto positivo e significativo sulle loro vite."

HUAWEI WATCH GT Runner 2: cinque anni di esperienza, un nuovo standard per gli orologi da corsa professionali

HUAWEI WATCH GT Runner 2 è dotato di una nuova architettura con antenna sospesa 3D, progettata per offrire una precisione di posizionamento ineguagliabile. Dotato, per la prima volta, di un algoritmo di posizionamento intelligente, continua a calcolare la traiettoria e la distanza del runner anche durante le interruzioni del segnale, garantendo un posizionamento ininterrotto. La nuova modalità maratona intelligente offre una gestione della gara unica, facendo da personal coach al polso per tutta la durata del percorso. HUAWEI WATCH GT Runner 2 non solo aiuta gli atleti professionisti a migliorare le loro prestazioni, ma offre anche un'esperienza di corsa intelligente e professionale ai runner amatoriali. Durante l'evento, Eliud Kipchoge ha condiviso la sua esperienza di co-creazione di prodotti con Huawei, dichiarando: "Sono entusiasta di condividere le mie opinioni e prospettive per migliorare l'esperienza degli smartwatch non solo per gli atleti d'élite, ma per i runner di tutto il mondo".

Serie HUAWEI WATCH Ultimate 2 e HUAWEI Band 11: fitness di livello superiore

In occasione di questo evento, Huawei ha presentato una gamma di nuovi dispositivi indossabili, concepiti per offrire agli utenti esperienze di fitness più professionali e personalizzate. HUAWEI WATCH Ultimate 2 ha fatto il suo debutto in uno straordinario colore "verde", mantenendo le sue caratteristiche di alto livello ideali per le immersioni e le avventure all'aria aperta, e introducendo funzionalità avanzate apposite per il campo pratica di golf e il gioco sul campo. Tutto questo offre un'esperienza sportiva di alto livello più precisa e intelligente. Nel frattempo, la serie HUAWEI Band 11 unisce un design elegante a funzionalità pratiche, con un display più ampio e nitido, che assicura un'eccellente visibilità anche sotto la luce intensa del sole. Integrando monitoraggio della salute, tracciamento dell'attività e comode funzionalità in un unico dispositivo compatto, è un compagno affidabile per le esigenze quotidiane di fitness degli utenti.

HUAWEI Mate 80 Pro: un prodotto di punta all'avanguardia che definisce nuovi standard nell'esperienza mobile

Huawei fa un grande ritorno sul mercato globale con la sua serie Mate, dimostrando la competenza dell'azienda nel settore tecnologico. HUAWEI Mate 80 Pro, espressione dell'innovazione più avanzata di Huawei, è dotato di una fotocamera True-to-Color di nuova generazione, capace di garantire una precisione cromatica costante in diverse condizioni di illuminazione e temperature di colore miste. Il suo nuovo design Dual Space Ring, che unisce eleganza classica ed estetica moderna, ha riscosso un ampio consenso da parte dei partecipanti. Con prestazioni migliorate, Kunlun Glass di seconda generazione e funzionalità di IA avanzate, Huawei continua a offrire tecnologia ed esperienze all'avanguardia, portando l'esperienza degli smartphone a nuovi livelli.

Svelata la tecnologia di tendenza per la Superintelligenza Artificiale

Huawei svela il suo primo mini tablet, HUAWEI MatePad Mini. Dotato di un corpo compatto da 8,8 pollici, più sottile e leggero dei tablet tradizionali, si adatta facilmente a tasche o borse. Che sia per leggere documenti, guardare le proprie serie TV preferite o svagarsi durante i viaggi di lavoro, questo dispositivo è pronto a soddisfare qualsiasi necessità. È il compagno digitale ideale per professionisti, lettori appassionati, impiegati e ricercatori accademici. L'azienda ha inoltre presentato gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 5, i primi auricolari wireless del settore, dotati di cancellazione del rumore tramite IA a doppio motore. Abbinati a un sistema acustico a doppia unità, garantiscono una riduzione del rumore eccezionale, preservando i dettagli vocali e strumentali e offrendo agli utenti un'esperienza di ascolto dal vivo immersiva.

Lo scorso anno, Huawei ha presentato la sua proposta di brand "Now is Yours", con l'obiettivo di creare rapporti autentici e stretti con i consumatori di tutto il mondo grazie a un approccio comunicativo più inclusivo e giovanile. In occasione dell'evento di lancio "Now is Your Run", Huawei ha collaborato con Eliud Kipchoge per promuovere la corsa come sport e sostenere uno stile di vita sano. In futuro, Huawei continuerà a promuovere il fitness e la salute tramite l'innovazione tecnologica, utilizzando prodotti innovativi e una comunicazione sincera per consentire a più persone di godere di una vita più sana e dinamica attraverso la tecnologia.

