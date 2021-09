Huawei uruchamia rozwiązanie Airport Cloud-Network, aby przyspieszyć transformację cyfrową w zakresie inteligentnych lotnisk

SZANGHAJ, Chiny, 27 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas konferencji HUAWEI CONNECT 2021, Huawei uruchomił swoje pierwsze rozwiązanie Airport Cloud-Network, które oferuje szeroki zakres wyjątkowych cech, takich jak dostęp pod jednym adresem, jedna sieć dla wszystkich usług, jedna chmura dla wielu obszarów oraz zintegrowane jednolite zabezpieczenia. To bogate w funkcje rozwiązanie wspomaga transformację cyfrową lotnisk w celu zwiększenia sprawności operacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy doświadczeń z podróży, torując drogę ku inteligentnym lotniskom.

Dzisiejsze globalne lotnictwo cywilne przechodzi obecnie szybką transformację cyfrową. Lotniska, które są centrami usług transportowych dla linii lotniczych, pasażerów i przewoźników towarowych, w rozwoju cyfrowym coraz bardziej koncentrują się na osiąganiu wysokiej jakości, a nie szybkości zmian. W tym kontekście konieczne jest stawienia czoła szeregowi pilnych wyzwań. Przykładowo, lotniska powinny połączyć ze sobą dane z tradycyjnych odizolowanych sieci w kierunku wspierania nowych usług, takich jak inteligentna alokacja stanowisk. Muszą także poprawić jakość sieci Wi-Fi udostępnianych pasażerom, aby poprawić wyniki satysfakcji pasażerów w rankingu Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI). Co więcej, ponieważ przenoszenie usług do chmury przełamuje tradycyjne granice fizyczne, lotniska muszą liczyć się z nowymi zagrożeniami. Także ze względu na wciąż rosnącą skalę sieci, lotniska muszą pilnie zwiększyć efektywność swojej działalności w zakresie obsługi i konserwacji.

Jak mówi Alex Sun: „Dzięki ciągłym innowacjom technologicznym w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i jakości obsługi lotnisk, Huawei będzie kontynuował pracę z coraz większą liczbą klientów i partnerów na całym świecie, aby rozwijać rozwiązanie Airport Cloud-Network, co z kolei przyczyni się do przyspieszenia cyfrowej transformacji inteligentnych lotnisk".

Rozwiązanie Airport Cloud-Network firmy Huawei obejmuje sieć dostępową terminali lotniska, sieć szkieletową, sieć centrów danych w chmurze oraz zintegrowane bezpieczeństwo sieci. Rozwiązanie to posiada cztery wyjątkowe zalety:

Dostęp pod jednym adresem i sieć Wi-Fi 6 bez rozłączeń: rozwiązanie firmy Huawei opiera się na AirEngine Wi-FI 6, tworząc gigabitową bezprzewodową sieć dostępową zapewniającą ciągłe pokrycie o wysokiej gęstości w całym budynku terminala. W szczególności, wyjątkowe 4-elementowe inteligentne anteny zwiększają obszar zasięgu o 20%, oferując pełne pokrycie siecią W-Fi bez białych plam. Co więcej, wykorzystywane są inteligentne algorytmy, które sterują roamingiem w czasie rzeczywistym i zapewniają przełączanie pomiędzy punktami w całej sieci bez utraty pakietów, zapobiegając przerywaniu usług, z których korzystają pasażerowie, takich jak oglądanie filmów czy granie;

Jedna sieć dla wszystkich usług i technologia IPv6+ pozwalają wprowadzić więcej innowacji : rozwiązanie Huawei opiera się na innowacyjnej technologii IPv6+ służącej do budowy scentralizowanej sieci szkieletowej dla wielu usług. Korzyści obejmują wyjątkowe w branży warstwowanie sieci typu hard slicing na poziomie Mb/s, technologię silnej izolacji ruchu dla 1000+ aplikacji oraz gwarancję 100% przepustowości dla kluczowych usług. Te imponujące możliwości sprawiają, że sieć szkieletowa może w pełni obsłużyć szereg różnorodnych usług, takich jak kontrola bezpieczeństwa, ochrona bezpieczeństwa, handel detaliczny i obsługa naziemna;

Jedna chmura na różnych obszarach oraz sieć jako usługa (NaaS) : po migracji usług portu lotniczego do chmury, centra danych w chmurze są rozmieszczone na rozległych obszarach. Rozwiązanie Huawei obsługuje automatyczne wdrażanie sieci w celu przyspieszenia dostarczania usług i wykorzystuje inteligentne technologie, by inteligentnie przewidywać awarie i precyzyjnie ustalać ich lokalizacje w ciągu minut. Stopień aktywnej ochrony przed awariami sieci może przekraczać 90%, co znacząco podnosi sprawność operacyjną lotnisk;

Zintegrowane bezpieczeństwo pod jednym adresem i współpraca na linii chmura-sieć-zabezpieczenia: dane usług portu lotniczego są coraz cenniejsze, a ich bezpieczeństwo staje się absolutnym priorytetem. W odpowiedzi na to, rozwiązanie Huawei wprowadza system współpracy chmura-sieć-zabezpieczenia, który bazuje na architekturze braku zaufania w celu zastosowania dynamicznego wykrywania i inteligentnej analizy. Pozwala to w czasie rzeczywistym uzyskiwać informacje o systemie bezpieczeństwa w całej sieci i efektywne wykrywanie zagrożeń z dokładnością ponad 96%.

Huawei wciąż kreuje innowacje, aby spełniać oczekiwania klientów lotnisk w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i jakości doświadczeń. Dzięki ogromnej wiedzy technicznej i dużemu doświadczeniu w zakresie transformacji cyfrowej, Huawei połączy siły z większą liczbą lotnisk i partnerów w celu poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań lotniskowych, co przyspieszy cyfrową transformację w kierunku inteligentnych lotnisk.

Huawei organizuje konferencję HUAWEI CONNECT 2021 w internecie w dniach od 23 września do 31 października. Mottem tegorocznego wydarzenia jest Dive into Digital (Zanurz się w cyfrowym świecie). Zamierzamy zgłębić kwestie praktycznych zastosowań takich technologii jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy 5G we wszystkich branżach i sposobów, w jaki mogą one usprawnić działalność wszelkiego rodzaju organizacji oraz sprawić, ze staną się one bardziej elastyczne i odporne w drodze do odbudowy gospodarki.

Dodatkowe informacje dostępne są u członków naszych zespołów lokalnych lub na stronie https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

