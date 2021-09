Spoločnosť Huawei uvádza na trh riešenie letiskovej cloudovej siete na urýchlenie digitálnej transformácie smerom k inteligentným letiskám

ŠANGHAJ, Čína, 27. septembra 2021 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu HUAWEI CONNECT 2021 spoločnosť Huawei predstavila svoje najnovšie letiskové cloudové sieťové riešenie, ktoré ponúka širokú škálu vynikajúcich funkcií, ako napríklad jednorazový prístup, jednu sieť pre všetky služby, jeden cloud vo viacerých oblastiach a komplexné integrované zabezpečenie. Toto riešenie bohaté na funkcie umožňuje digitálnu transformáciu letísk s cieľom zvýšiť prevádzkovú efektivitu, zlepšiť bezpečnosť a zlepšiť zážitok z cestovania, čím sa otvára cesta k inteligentným letiskám.

Dnešné globálne civilné letectvo prechádza rýchlou digitálnou transformáciou. Letiská, kde sa vykonávajú dopravné služby pre letecké spoločnosti, cestujúcich a nákladných dopravcov, presúvajú svoje digitálne zameranie z vysokorýchlostného rastu na vysokokvalitný rast. V tejto súvislosti musia letiská riešiť niekoľko naliehavých výziev. Mali by napríklad konvergovať údaje z tradičných sietí na podporu nových služieb, ako je napríklad inteligentné prideľovanie stánkov.

Potrebujú tiež zlepšiť skúsenosti cestujúcich s Wi-Fi pripojením v terminálových budovách, aby sa zlepšili v rebríčku spokojnosti pasažierov Letiskovej rady (ACI). Navyše, keďže cloudifikácia služieb prekračuje tradičné fyzické hranice, letiská musia riešiť nové obavy o bezpečnostnú obranu. A vzhľadom na neustále sa rozširujúci rozsah siete musia letiská tiež naliehavo zvýšiť efektivitu prevádzky a údržby (O&M).

Alex Sun uviedol: „Vďaka neustálym technologickým inováciám v oblasti bezpečnosti, účinnosti a skúseností na letiskách bude spoločnosť Huawei pokračovať v spolupráci s ďalšími zákazníkmi a partnermi na celom svete pri dosahovaní pokroku v riešení cloudovej siete letísk, čím sa zároveň posilní digitálna transformácia pre inteligentné letiská."

Cloudové sieťové riešenie Huawei Airport pozostáva z prístupovej siete k letiskovým terminálom, chrbticovej siete, siete cloudových dátových centier a zabezpečenia integrovanej siete. Toto riešenie má nasledujúce štyri jedinečné možnosti:

Jednorazový prístup a nepretržitá sieť Wi-Fi 6: Riešenie spoločnosti Huawei stavia na technológii AirEngine Wi-Fi 6 a vytvára gigabitovú bezdrôtovú prístupovú sieť pre nepretržité pokrytie s vysokou hustotou v celej budove letiskového terminálu. Najmä jedinečné 4-prvkové inteligentné antény zvyšujú vzdialenosť pokrytia o 20% a dosahujú úplné pokrytie Wi-Fi bez mŕtveho uhla. Okrem toho sa inteligentné algoritmy používajú na riadenie roamingu v reálnom čase, zabezpečenie odovzdávania roamingu v rámci celej siete bez straty paketov a v konečnom dôsledku zabraňujú prerušeniu služieb pre cestujúcich, akými sú video a hry.

Riešenie spoločnosti Huawei stavia na technológii AirEngine Wi-Fi 6 a vytvára gigabitovú bezdrôtovú prístupovú sieť pre nepretržité pokrytie s vysokou hustotou v celej budove letiskového terminálu. Najmä jedinečné 4-prvkové inteligentné antény zvyšujú vzdialenosť pokrytia o 20% a dosahujú úplné pokrytie Wi-Fi bez mŕtveho uhla. Okrem toho sa inteligentné algoritmy používajú na riadenie roamingu v reálnom čase, zabezpečenie odovzdávania roamingu v rámci celej siete bez straty paketov a v konečnom dôsledku zabraňujú prerušeniu služieb pre cestujúcich, akými sú video a hry. Jedna sieť pre všetky služby a protokol IPv6+ umožňujúci ďalšie inovácie : Riešenie spoločnosti Huawei stavia na centralizovanej chrbticovej sieti pre viacero služieb pomocou inovatívnej technológie IPv6+. Medzi výhody, ktoré z toho vyplývajú, patrí v odvetví unikátny hard slicing na úrovni Mbps, tvrdá izolácia prevádzky od 1000+ aplikácií a 100% záruka šírky pásma pre kľúčové služby. Tieto pôsobivé vlastnosti umožňujú, aby chrbtová sieť plne uspokojila rôzne služby, ako napríklad bezpečnostnú kontrolu, bezpečnostnú ochranu, maloobchod a pozemnú obsluhu.

: Riešenie spoločnosti Huawei stavia na centralizovanej chrbticovej sieti pre viacero služieb pomocou inovatívnej technológie IPv6+. Medzi výhody, ktoré z toho vyplývajú, patrí v odvetví unikátny hard slicing na úrovni Mbps, tvrdá izolácia prevádzky od 1000+ aplikácií a 100% záruka šírky pásma pre kľúčové služby. Tieto pôsobivé vlastnosti umožňujú, aby chrbtová sieť plne uspokojila rôzne služby, ako napríklad bezpečnostnú kontrolu, bezpečnostnú ochranu, maloobchod a pozemnú obsluhu. Jeden cloud vo viacerých oblastiach a sieť ako služba (Network as a Service - NaaS): Po migrácii letiskových služieb do cloudu sú cloudové dátové centrá distribuované do širokých oblastí. Riešenie spoločnosti Huawei ako také podporuje automatické nasadenie siete na urýchlenie poskytovania služieb a pomocou inteligentných technológií inteligentne predpovedá chyby a presne ich lokalizuje v priebehu niekoľkých minút. Proaktívna miera predikcie porúch siete môže dosiahnuť viac ako 90%, čo výrazne zvyšuje prevádzkovú efektívnosť letísk.

Po migrácii letiskových služieb do cloudu sú cloudové dátové centrá distribuované do širokých oblastí. Riešenie spoločnosti Huawei ako také podporuje automatické nasadenie siete na urýchlenie poskytovania služieb a pomocou inteligentných technológií inteligentne predpovedá chyby a presne ich lokalizuje v priebehu niekoľkých minút. Proaktívna miera predikcie porúch siete môže dosiahnuť viac ako 90%, čo výrazne zvyšuje prevádzkovú efektívnosť letísk. Integrované zabezpečenie a spolupráca v oblasti zabezpečenia cloudovej siete na jednom mieste: údaje letiskových služieb sú čoraz cennejšie a bezpečnosť údajov sa stáva najvyššou prioritou. V reakcii na to riešenie spoločnosti Huawei zavádza systém spolupráce v oblasti zabezpečenia cloudovej siete, ktoré stavia na architektúre s nulovou dôverou pre dynamickú detekciu a inteligentnú analýzu. To umožňuje v reálnom čase prehľad o stave zabezpečenia celej siete a efektívnu detekciu hrozieb s presnosťou viac ako 96%.

Spoločnosť Huawei neustále inovuje, aby splnila očakávania zákazníkov letiska, pokiaľ ide o bezpečnosť, efektivitu a skúsenosti. Vďaka bohatej technickej expertíze a dobrým záznamom v oblasti digitálnej transformácii spojí spoločnosť Huawei svoje sily s väčším počtom zákazníkov a partnerov z letiska s cieľom preskúmať a implementovať inovatívne letiskové riešenia, a tým urýchliť digitálnu transformáciu smerom k inteligentným letiskám.

Spoločnosť Huawei hostí HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. septembra do 31. októbra. Témou tohtoročnej akcie je Ponorte sa do digitálu. Ponoríme sa hlboko do praktickej aplikácie technológií, ako je cloud, umelá inteligencia a 5G, vo všetkých odvetviach, a o to, možno organizácie všetkých tvarov a veľkostí urobiť efektívnejšími, univerzálnejšími a v konečnom dôsledku odolnejšími, keď sa pohneme smerom k ekonomickému zotaveniu.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte náš miestny tím alebo sa pozrite na stránku https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

