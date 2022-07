Huawei viabiliza transformação da nuvem das operadoras para revelar o valor da conectividade

O setor de telecomunicações já entrou em um estágio crucial de sua própria transformação da nuvem, resultando em muitas novas oportunidades e desafios. Estima-se que 15% das operadoras desenvolvam e implementem plenamente uma estratégia de nuvem abrangente até o final de 2023, resultando em um mercado de nuvem de telecomunicações avaliado em centenas de bilhões de dólares. Para dar suporte a esta expansão e aproveitar os novos mercados que estas tecnologias estão criando, as operadoras devem priorizar a construção de infraestruturas de TIC mais eficientes e ágeis.

Peng acredita que a transformação da nuvem das operadoras deve se basear em tecnologias de comunicação (TC) e que as operadoras devem aproveitar os pontos fortes únicos do setor de telecomunicações e a transformação da nuvem para aumentar o valor de suas redes e serviços.

Ele enfatizou que existem três áreas nas quais as operadoras devem se concentrar para aproveitar as oportunidades que estão sendo apresentadas:

Em primeiro lugar, em termos de valor de rede, as operadoras precisam expandir os limites das redes com a nuvem e melhorar o valor da rede no mercado B2B a fim de garantir que estes avanços beneficiem mais clientes. As redes são os principais ativos das operadoras, e as operadoras podem aproveitar esta vantagem e promover a transformação da nuvem de forma sinérgica.

Na China, a Huawei oferece recursos de rede e de edge cloud para possibilitar que as operadoras ofereçam a seus clientes empresariais soluções para gerar maior produtividade, aumentando em 25% seu acesso ao mercado.

Em segundo lugar, em termos de inovação digital, as operadoras precisam desenvolver plataformas em nuvem para a inovação de serviços digitais que possam utilizar para lançar novos serviços mais rapidamente. As plataformas de nuvem colaborativa que fazem a ponte entre os serviços de telecomunicações e os serviços digitais promoverão ainda mais a inovação e melhorarão as capacidades de aquisição de seus clientes.

Na Europa, a Huawei já ajudou as operadoras a migrar ambientes de desenvolvimento, ambientes de teste e centenas de serviços para a plataforma Huawei Cloud. Isso ajudou algumas operadoras a reduzir em 75% o tempo de lançamento de novos serviços no mercado graças ao uso de uma plataforma de desenvolvimento ágil e de recursos de telecomunicações PaaS.

Em terceiro lugar, em termos de operações de telecomunicações, as operadoras precisam utilizar soluções em nuvem pré-integradas desenvolvidas especificamente para o setor de telecomunicações a fim de dar suporte ao crescimento sustentável de seus principais negócios. A transformação da nuvem de telecomunicações requer plataformas em nuvem que tenham uma arquitetura distribuída capaz de atender aos requisitos de segurança e gerenciamento de dados das arquiteturas de serviços de telecomunicações adaptáveis. Também é necessário um cronograma racional de transformação da nuvem para garantir que os serviços sejam migrados de forma robusta para a nuvem.

Na Ásia, a Huawei implementou nuvens distribuídas para lidar com uma gama diversificada de serviços e recursos das operadoras e utilizou o lago de dados distribuídos da Huawei para realizar análises de dados correlacionadas para diferentes serviços, melhorando em 180% a taxa de sucesso de marketing dos pacotes 5G.

Peng encerrou seu discurso afirmando que, para ter sucesso na transformação da nuvem e oferecer serviços de qualidade aos clientes, é importante que as operadoras estabeleçam parcerias estratégicas com aqueles que entendem profundamente o setor de telecomunicações e saibam como aproveitar os pontos fortes das telecomunicações. Até o final de 2021, a Huawei havia trabalhado de forma intensa com mais de 120 operadoras em todo o mundo em serviços de nuvem. A Huawei se comprometeu a investir ainda mais em TIC e alavancar seus recursos de serviços localizados em todo o mundo para acelerar a transformação da nuvem das operadoras e revelar os benefícios da conectividade.

A Semana de Inovação Win-Win·Huawei é realizada de 18 a 21 de julho em Shenzhen, na China. Juntamente com operadores globais, profissionais do setor e líderes de opinião, aprofundaremos tópicos como 5.5G, desenvolvimento verde e transformação digital para vislumbrar o sucesso compartilhado na economia digital. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

