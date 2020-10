Huawei выпускает универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия

ПЕКИН, 15 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Комиссия ООН по широкополосной связи и компания Huawei провели в Пекине 6-й форум разработчиков средств широкополосной связи Ultra-Broadband Forum (UBBF 2020) в режиме онлайн. На форуме этого года, посвященном теме "Intelligent Connectivity, New Value Together" («Интеллектуальные средства взаимодействия и совместное создание новых ценностей»), обсуждались проблемы в сфере сетевого взаимодействия и ее возможности в эпоху искусственного интеллекта.