Huawei выпускает универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия

В рамках данного мероприятия с основным докладом под названием "Building intelligent connectivity for a intelligent world" («Разработка интеллектуальных средств взаимодействия для интеллектуального мира») выступил исполнительный директор и председатель Комиссии по контролю за инвестициями компании Huawei Дэвид Ван (David Wang). Г-н Ван также представил универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия, разработанные компанией Huawei для бытовых и коммерческих целей. Благодаря предусмотренным сценариям взаимодействия домашние широкополосные сети вступят в эру «экономики впечатлений», а процесс перехода различных отраслей на цифровые технологии будет ускорен.

В сфере сетевого взаимодействия наблюдаются пять многообещающих изменений

Каждый этап совершенствования средств связи вносил существенные изменения в жизнь общества. В настоящее время, по мере приближения к интеллектуальной эпохе, отдельные люди, семьи и предприятия предъявляют как никогда высокие требования к средствам сетевого взаимодействия, а новые технологии, такие как облачные вычисления и искусственный интеллект, быстро интегрируются с этими средствами. В связи с этим сфера сетевого взаимодействия претерпевает пять многообещающих изменений:

Изменение 1. Переход от «Интернета вещей» и «интеллектуального Интернета вещей» к архитектуре Intelligent Twins. В прошлом мы стремились связать между собой всех людей и все дома. Это был «Интернет всего». По мере нашего движения к органичной жизни в мире искусственного интеллекта и совершенствования интеллектуальных средств обеспечения деятельности предприятий мы должны соединять все больше вещей с интеллектуальными устройствами. Это можно назвать «интеллектуальным Интернетом всего». Согласно прогнозам независимых организаций, к 2035 году число соединений по всему миру достигнет 1 триллиона, а это значит, что повсеместный сетевой доступ и всеохватывающий интеллект станут реальностью.

Изменение 2. Переход от офисного взаимодействия к взаимодействию по схеме «офис + производство». Пандемия COVID-19 качественно изменила потребности людей в широкополосном доступе из дома. На корпоративном уровне средства сетевого взаимодействия вышли за пределы обслуживания офисной деятельности и в настоящее время обеспечивают сопряжение между офисными и производственными звеньями. Основной акцент в цифровизации предприятий сместился с создания цифровых офисов в направлении цифровых процессов организации производственной, финансово-экономической и операционной деятельности.

Изменение 3. Переход от обслуживания по принципу «лучшее из возможного» к дифференцированной и детерминированной модели обслуживания. Разные отрасли отличаются друг от друга по сценариям обслуживания и требованиям к связности элементов. Если дифференцированное обслуживание является стандартной моделью, то необходим детерминированный алгоритм взаимодействия. Таким образом, операторы могут открыть путь к вертикальным рынкам только путем предоставления дифференцированных и детерминированных услуг.

Изменение 4. Переход с мегабитных на гигабитные скорости обмена данными в любых средах. Существует множество технологий доступа, включая сотовую связь, Wi-Fi и оптоволокно, а разнообразие сценариев обслуживания предполагает, что многочисленные технологии доступа будут сосуществовать еще долгие годы. Благодаря слаженной работе в этой сфере технологии 4G, 5G, Wi-Fi и оптоволоконной связи могут обеспечивать повсеместный доступ к гигабитным сетям.

Изменение 5. Переход от эксплуатации и технического обслуживания в ручном режиме к гиперавтоматизации. Процедуры эксплуатации и технического обслуживания сетей 5G будут более сложными по сравнению с сетями 4G. При их осуществлении в ручном режиме эти новые трудности окажутся непреодолимыми, что обуславливает переход к гиперавтоматизации на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, облегчающих процесс принятия решений относительно эксплуатации и технического обслуживания.

Переход к интеллектуальным средствам сетевого взаимодействия с использованием ИИ

Эти пять изменений налагают новые требования к средствам сетевого взаимодействия. Для выполнения этих требований и повышения производительности необходимо вывести средства сетевого взаимодействия на следующий уровень.

Первым требованием является повсеместный доступ к гигабитным сетям, поскольку в основе эффективного сетевого взаимодействия лежит широкополосность. Повсеместное подключение к гигабитным сетям необходимо для передачи видеосигналов сверхвысокой четкости, а также функционирования промышленных приложений с элементами виртуальной/дополненной реальности, камер с искусственным интеллектом и дронов.

Вторым требованием является детерминированный алгоритм взаимодействия, необходимый для реализации домашних сценариев, в частности дистанционной работы и обучения, а также корпоративных сценариев, таких как безопасное и бесперебойное производство.

Третье требование — гиперавтоматизация. По мере развития сетей с точки зрения сложности и масштабов возникает необходимость в использовании больших данных и искусственного интеллекта для обеспечения гиперавтоматизации.

В интеллектуальную эпоху интеллектуальные средства сетевого взаимодействия будут иметь три основные характеристики: повсеместность доступа к гигабитным сетям, детерминированный алгоритм взаимодействия и гиперавтоматизация.

Универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия Huawei

В ходе мероприятия г-н Ван представил разработанные компанией Huawei универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия, включая интеллектуальные системы распределенного доступа для домов, а также интеллектуальные кампусные сети, интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности и сетевые решения на основе облачных технологий для корпоративных пользователей.

Интеллектуальный распределенный доступ. Это техническое решение обеспечило всестороннее усовершенствование домашних устройств, оконечных элементов локальных сетей и сетевого управления. Благодаря полному покрытию помещений гигабитными сетями Wi-Fi, высококачественному обслуживанию и точной идентификации пользователей системы интеллектуального распределенного доступа позволят операторам извлекать выгоду в большей степени за счет сетевого взаимодействия, а не базы пользователей.

Это техническое решение обеспечило всестороннее усовершенствование домашних устройств, оконечных элементов локальных сетей и сетевого управления. Благодаря полному покрытию помещений гигабитными сетями Wi-Fi, высококачественному обслуживанию и точной идентификации пользователей системы интеллектуального распределенного доступа позволят операторам извлекать выгоду в большей степени за счет сетевого взаимодействия, а не базы пользователей. Интеллектуальные кампусные сети. Благодаря централизованному управлению через локальные/глобальные сети, доступу к гигабитным сетям и интеллектуальным процедурам эксплуатации и технического обслуживания на основе ИИ интеллектуальные кампусные сети позволяют операторам обеспечивать универсальные сетевые решения для корпоративных клиентов по мере их перехода на облачные технологии.

Благодаря централизованному управлению через локальные/глобальные сети, доступу к гигабитным сетям и интеллектуальным процедурам эксплуатации и технического обслуживания на основе ИИ интеллектуальные кампусные сети позволяют операторам обеспечивать универсальные сетевые решения для корпоративных клиентов по мере их перехода на облачные технологии. Интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности. Это техническое решение значительно сокращает время задержки благодаря технологии полностью оптической коммутации, позволяющей операторам обеспечивать профессиональным пользователям корпоративного уровня сверхмалую задержку порядка 1 мс и высочайшее качество обслуживания. Перестраиваемые аппаратные каналы, создаваемые на основе технологии Liquid OTN, поддерживают гибкий широкополосный доступ в диапазоне от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с с возможностью регулировки в процессе эксплуатации без потерь. Кроме того, интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности соединяют корпоративных клиентов с частными сетями волнового уровня через эксклюзивные волновые или субволновые ресурсы.

Это техническое решение значительно сокращает время задержки благодаря технологии полностью оптической коммутации, позволяющей операторам обеспечивать профессиональным пользователям корпоративного уровня сверхмалую задержку порядка 1 мс и высочайшее качество обслуживания. Перестраиваемые аппаратные каналы, создаваемые на основе технологии Liquid OTN, поддерживают гибкий широкополосный доступ в диапазоне от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с с возможностью регулировки в процессе эксплуатации без потерь. Кроме того, интеллектуальные выделенные каналы повышенной надежности соединяют корпоративных клиентов с частными сетями волнового уровня через эксклюзивные волновые или субволновые ресурсы. Интеллектуальные облачные сети. Целью реализации данного технического решения является обеспечение синергии между облаком и сетью в облачную эпоху. Интеллектуальные облачные сети, создаваемые на основе интеллектуальных IP-сетей, будут формировать высококачественную облачную частную сеть, обеспечивающую корпоративным пользователям возможность доступа к нескольким облачным системам.

«В течение последних 30 лет компания Huawei работает совместно с клиентами и партнерами над созданием органичной среды искусственного интеллекта для всех домов и совершенствованием интеллектуальных средств во всех отраслях. Наша конечная цель заключается в развитии цифровой экономики и улучшении жизни людей, — заявил г-н Ван. —

Благодаря постоянным инвестициям в развитие сетей 5G, оптических сетей и усовершенствованной версии сетей IPv6 мы сегодня выпускаем на рынок универсальные интеллектуальные средства сетевого взаимодействия. Эти средства повысят экологическую безопасность и эффективность работы сверхширокополосных сетей, а также обеспечат создание более интеллектуального мира. В дальнейшем мы удвоим свои усилия в области фундаментальных исследований, увеличим вложения в сетевые технологии нового поколения и будем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в целях формирования более экологически чистого, рационального и интеллектуального мира».

UBBF — всемирное флагманское мероприятие в сфере информационно-коммуникационных технологий. На форуме этого года со своими докладами выступили представители China Mobile, FTTH Council Europe, TechUK, Ernst & Young Advisory Limited, IPv6 Forum, SAMENA Telecommunications Council и Omdia.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1312470/Huawei_Executive_Director_David_Wang.jpg

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