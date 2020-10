Huawei lanza las soluciones de conectividad inteligentes para todos los escenarios

PEKÍN, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La UN Broadband Commission y Huawei han celebrado hoy el sexto Ultra-Broadband Forum (UBBF 2020) de forma online en Pekín. Con el tema "Intelligent Connectivity, New Value Together", el UBBF de este año ha debatido acerca de los retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria de la conectividad dentro de la era inteligente.