Huawei wprowadza rozwiązanie z zakresu ochrony danych OceanProtect

SHENZHEN, Chiny, 24 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas Huawei Connect 2021 firma Huawei zaprezentowała rozwiązanie z zakresu ochrony danych OceanProtect. Obejmuje ono zarówno obszar odzyskiwania danych po awarii (ang. Disaster Recovery; DR), jak i tworzenie kopii zapasowych, oferując kompleksową ochronę zróżnicowanych typów danych w całym cyklu ich życia. Rozwiązanie należy do pakietu Huawei All-Flash Data Center Solution, którego celem jest budowa szybkiej, ekologicznej, niezawodnej i inteligentnej infrastruktury dla różnych gałęzi przemysłu. Przy tworzeniu rozwiązania przyjęto koncepcję pełnego odzyskania tzw. danych krytycznych (ang. hot data) oraz szybkiego tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych o charakterze pośrednim (ang. warm data), co pozwoli zapobiec przerwom w realizacji usług i utracie danych oraz umożliwi ich długotrwałe przechowywanie.

Podczas Huawei Connect 2021 firma Huawei zorganizowała sesję pod hasłem: „Pakiet All-Flash Data Center tworzy ekologiczną, niezawodną i inteligentną >>autostradę<< danych", w ramach której głos zabrał Michael Fan, dyrektor Działu Sprzedaży Pakietu Data Storage w Huawei Enterprise BG. Fan przedstawił szeroki zakres poziomów ochrony, jakie oferuje OceanProtect, podkreślając że: „Jeśli chodzi o odzyskiwanie danych po awarii, zapewnia ono różnorodne funkcje, takie jak bezbramkowe rozwiązania dwukierunkowe active-active lub 3DC, uruchomienie opcji odzyskiwania danych jednym kliknięciem oraz przełączanie w tryb awaryjny (zajmujące nie więcej niż kilka sekund). Natomiast w przypadku tworzenia kopii zapasowych seria OceanProtect X zapewnia szybkie tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych oraz efektywne ograniczanie miejsca zajmowanego na dysku".

Rozwiązanie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zapewnieniu pełnego odzyskania gorących danych po awarii. Oznacza to, że integruje ono funkcje odzyskiwania danych dla sieci SAN i NAS oraz zapewnia bezproblemową aktualizację urządzeń, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Rozwiązanie umożliwia również elastyczne dostosowanie oferowanej przez Huawei funkcji odzyskiwania danych po awarii w ramach systemu dwukierunkowego active-active, aby zredukować początkowe inwestycje klientów i spełnić ich nieustannie zmieniające się wymagania w zakresie odzyskiwania danych. Gwarantuje to również bezproblemową aktualizację umożliwiającą przejście z jednego systemu do systemu dwukierunkowego active-active lub active-passive, a następnie do wersji z trzema centrami danych (3DC) lub nawet z czterema kopiami danych (multi-DC). Dzięki temu w razie konieczności możliwe jest wprowadzenie aktualizacji sprzętowych w trybie online. Klienci mogą również płynnie zwiększać poziom ochrony DR, aby uzyskać lepszą i skuteczną ochronę danych produkcyjnych.

Ponadto rozwiązanie umożliwia szybkie tworzenie kopii zapasowych i przywracanie warm data - a konkretnie szybkie tworzenie kopii zapasowych, ponowne wykorzystanie i wydajne przechowywanie. Rozwiązanie wykorzystuje narzędzia OceanProtect A8000 Appliance i OceanProtect X8000/X9000 Backup Storage, które zapewniają wiodącą w branży przepustowość, jeśli chodzi o tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Produkty te umożliwiają pełne i zajmujące mniej czasu tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie warm data i hot data, zapewniając przepływ danych z kopii zapasowych w identyczny sposób jak dane produkcyjne.

Huawei OceanProtect poprawia ogólny poziom ochrony danych w całym cyklu ich życia. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej chronić swoje dane, wykorzystując szybkie pasma tworzenia kopii zapasowych i odzysku przy jednocześnie efektywniejszym wykorzystaniu miejsca na dysku. Szeroka oferta rozwiązań z zakresu ochrony danych OceanProtect Data Protection odzwierciedla zaangażowanie Huawei w rozwój technologii, produktów i rozwiązań, które nadają priorytet i chronią dane w różnych modelach funkcjonowania w inteligentnym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie OceanProtect Data Protection Solution .

