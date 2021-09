Huawei zdobywa nagrodę WWF Climate Solver 2020

Podczas tegorocznego Szczytu odbyła się oficjalna inauguracja nagrody Carbon Neutrality Action Leadership Award (nagrody w zakresie przywództwa w działaniach na rzecz neutralności wobec efektu cieplarnianego) opartej na inicjatywie Science Based Targets (SBTi) oraz wspieranej przez ONZ inicjatywie Race to Zero, powstałej z myślą o wyróżnieniu osób, zespołów i projektów o wyjątkowych osiągnięciach, jeśli chodzi o zaangażowanie biznesu, innowacje i technologie, działania, które przynoszą rezultaty i skuteczną komunikację w celu zachęcenia przedsiębiorstw do podejmowania działań na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych oraz motywowania różnych sektorów do ustanawiania celów redukcji emisji oraz wyznaczanie standardów takich działań.

Nagroda Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of the Year dla podmiotów dążących do neutralności wobec efektu cieplarnianego jest kluczowym elementem nagrody Carbon Neutrality Action Leadership Award i opiera się na programie WWF Climate solver, corocznym programie zainicjowanym w Chinach w 2011 r. Jego celem jest stworzenie korzystnych warunków do wspierania technologii klimatycznych o rewolucyjnym potencjale poprzez wskazywanie i wybór innowacyjnych technologii niskoemisyjnych oraz przyczynianie się do realizacji celu utrzymania średniego wzrostu temperatury na świecie na poziomie poniżej 2°C.

Od jej wprowadzenia w 2011 r. nagrodę otrzymały 34 innowacyjne technologie niskoemisyjne. Zgłoszenia do nagrody Climate Solver Award 2020-2021 można było przesyłać od grudnia 2020 r. do marca tego roku. Rozwiązanie Huawei FusionSolar Smart PV zostało wybrane spośród licznych zgłoszeń po wnikliwym przeglądzie pod kątem zgodności z przepisami, wstępnej selekcji, dwóch rundach oceny ekspertów, ocenie potencjału ograniczenia emisji i odpowiedziach z zakładu.

Tegoroczne kryteria wyboru były szczególnie surowe. Sesja odpowiedzi z zakładu dotyczyła nie tylko poziomu zaawansowania technologicznego (20%), ekonomii (20%) i dojrzałości (15%) rozpatrywanych technologii, ale także wynikających z nich korzyści ekologicznych i środowiskowych, potencjału rozwoju i korzyści społecznych, które stanowiły odpowiednio 20%, 15% i 10% ogólnej punktacji.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Huawei Digital Power pomogło klientom wytworzyć 403,4 mld kWh energii elektrycznej z ekologicznych źródeł, zaoszczędzić 12,4 mld kWh energii i ograniczyć emisje CO2 o 200 mln ton, co odpowiada zasadzeniu 270 milionów drzew.

Szczyt, zorganizowany pod hasłem „Globalna neutralność wobec efektu cieplarnianego i rola Chin", zgromadził ponad 70 gości, wśród których znaleźli się Al Gore, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Tu Ruihe, przedstawiciel chińskiego oddziału Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Jia Feng, dyrektor Centrum Edukacji i Komunikacji Środowiskowej Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International, aby dyskutować na temat neutralności wobec efektu cieplarnianego, rozwiązań korporacyjnych w celu osiągania celów klimatycznych, zielonego finansowania, transformacji energetycznej, zielonego budownictwa i niskoemisyjnego transportu. Wydarzenie ma na celu zgromadzenie zasobów, pełną mobilizację podmiotów korporacyjnych do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zapewnienie kompleksowego doradztwa i usług w zakresie planowania strategicznego, zastosowań technologii, prezentacji wyników, dzielenia się wiedzą i międzynarodowej wymiany, aby organy samorządowe i przedsiębiorstwa mogły osiągnąć swoje cele związane z maksymalnymi poziomami emisji CO2 i neutralności wobec efektu cieplarnianego.

Huawei

Założona w 1987 roku firma Huawei jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań teleinformatycznych (ICT), infrastruktury oraz inteligentnych urządzeń. Zatrudniamy ponad 197000 pracowników i działamy w ponad 170 krajach i regionach, obsługując ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie.

Naszą wizją i misją jest zapewnianie technologii cyfrowych dla każdego człowieka, domu i miejsca pracy, aby stworzyć w pełni połączony, inteligentny świat. W tym celu będziemy rozwijać łączność dostępną w dowolnym miejscu i promować równy dostęp do sieci; wprowadzimy chmurę i sztuczną inteligencję na wszystkich czterech krańcach świata, aby zapewnić najwyższą moc obliczeniową tam, gdzie jej potrzebujesz i wtedy, kiedy jej potrzebujesz; zbudujemy platformy cyfrowe, aby pomóc wszystkim branżom i organizacjom stać się bardziej zwinnymi, wydajnymi i dynamicznymi; zdefiniujemy na nowo doświadczenia użytkowników dzięki sztucznej inteligencji, czyniąc je bardziej spersonalizowanymi dla ludzi we wszystkich aspektach ich życia, niezależnie od tego, czy są w domu, w biurze, czy w podróży. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Huawei www.huawei.com lub śledź nas na:

