Huawei получает премию WWF Climate Solver Award 2020

В этом году на Саммите впервые официально вручили награду за лидерство в обеспечении углеродной нейтральности (Carbon Neutrality Action Leadership Award). Этой наградой, учрежденной в рамках инициативы Science Based Targets (SBTi), а также поддерживаемой ООН инициативы Race to Zero, отмечают отдельных людей, команды и проекты с выдающимися показателями эффективности в плане исполнения деловых обязательств, технологического новаторства, результативных действий и эффективного взаимодействия с целью побуждения бизнес-сообщества к принятию мер, способствующих смягчению последствий изменения климата, стимулированию различных отраслей к установлению целевых показателей сокращения выбросов и демонстрации примера осуществления таких действий.

Премия «Движущая сила углеродной нейтральности — за решение климатических проблем года» (Carbon Neutrality Actor - Climate Solver of the Year) является одним из ключевых элементов конкурса лидеров деятельности по обеспечению углеродной нейтральности и основана на ежегодной программе WWF Climate Solver, запущенной в Китае в 2011 году. Целью премии является создание благоприятных условий для продвижения климатических технологий с революционным потенциалом путем выявления и отбора передовых низкоуглеродных технологий для сдерживания роста среднемировой температуры на уровне ниже 2°С.

С момента запуска этого конкурса в 2011 году его премиями были отмечены 34 передовые низкоуглеродные технологии. Прием заявок на получение премии Climate Solver Award за 2020-2021 годы был открыт в декабре 2020 г. и завершен в марте текущего года. После тщательной проверки соответствия требованиям, первичного отбора, двух раундов оценки экспертами, с учетом потенциала сокращения выбросов и откликов с мест, система Huawei FusionSolar Smart PV была выбрана победителем из большого числа кандидатов.

В этом году критерии отбора были особенно строгими. На этапе рассмотрения откликов с мест учитывались не только уровень технического прогресса (20%), экономические показатели (20%) и степень проработки (15%) претендующих технологий, но и их экологические преимущества и польза для окружающей среды, потенциал роста и социальные выгоды, доли которых в общей оценке составляют 20, 15 и 10% соответственно.

По состоянию на 30 июня 2021 года компания Huawei Digital Power помогла клиентам произвести 403,4 млрд кВт·ч электроэнергии с использованием экологически чистых энергоносителей, сэкономив 12,4 млрд кВт·ч на энергопотреблении и сократив выбросы CO2 на 200 млн тонн, что эквивалентно посадке 270 млн деревьев.

На форум, проходивший под тематическим названием «Глобальная углеродная нейтральность и роль Китая» (Global Carbon Neutrality and China's Role), были приглашены более 70 гостей, в числе которых бывший вице-президент США Эл Гор (Al Gore), сотрудник китайского представительства Программы ООН по окружающей среде Ту Руйэ (Tu Ruihe), директор Центра экологического образования и коммуникаций Министерства охраны окружающей среды Цзя Фэн (Jia Feng) и генеральный директор WWF International Марко Ламбертини (Marco Lambertini), которые обсудили ряд тем, включая глобальную углеродную нейтральность, готовность к достижению климатических целей на корпоративном уровне, экологически чистую финансовую систему, энергетическую трансформацию, зеленое домостроение и низкоуглеродный транспорт. Целями данного мероприятия являются консолидация ресурсов, полная мобилизация корпоративного участия в решении проблем, связанных с изменением климата, и предоставление местным органам власти и предприятиям разнообразных рекомендаций и услуг, таких как стратегическое планирование, применение технологий, демонстрация результатов, обмен знаниями и международные обмены, для реализации целей по достижению пика выбросов CO2 и углеродной нейтральности.

Информация о компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков умных устройств и продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры. В компании работают более 197 тыс. сотрудников, а ее деятельность ведется более чем в 170 странах и регионах, охватывая более трех миллиардов человек по всему миру.

Концепция и миссия Huawei заключаются в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Для этого компания стремится содействовать повсеместному подключению связи и равному доступу к сетям; привносить облачный и искусственный интеллект во все уголки земли, чтобы обеспечить превосходные вычислительные мощности там, где это необходимо и когда это необходимо; создавать цифровые платформы, помогающие всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переосмысливать пользовательский опыт в области искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни независимо от того, находятся ли они дома, в офисе или в дороге. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нашими новостями в социальных сетях:



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