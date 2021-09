Huawei получает премию WWF Climate Solver Award 2020

ПЕКИН, 25 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 22 сентября в Пекине прошел Международный климатический саммит участников миссии по переходу к безуглеродной экономике Climate Action Week - 2021 («Неделя климатических действий-2021»), совместно организованный Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) и телевещательной компанией Phoenix TV. На этом мероприятии компания Huawei Technologies Co., Ltd. (далее — Huawei) получила премию WWF Climate Solver («За решение климатических проблем») 2020 года, которой было отмечено ее выдающееся решение в сфере солнечной энергетики FusionSolar Smart PV, не имеющее аналогов в мире.