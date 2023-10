HUBER+SUHNER lance des connecteurs SMA sans plomb pour les radiofréquences afin de promouvoir la durabilité des produits

Les connecteurs SMA sans plomb offrent les mêmes niveaux de performance électrique que les connecteurs conventionnels

HERISAU, Suisse, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- HUBER+SUHNER est fière d'être l'une des premières entreprises du secteur de la connectivité électronique à lancer une solution sans plomb pour ses connecteurs SMA radiofréquence (RF). Ces connecteurs respectueux de l'environnement peuvent être commandés immédiatement via son réseau de distributeurs .

Lead-free SMA connectors from HUBER+SUHNER

Avec des décennies d'expertise dans les solutions de connectivité, l'interface SMA de HUBER+SUHNER est largement reconnue et a été utilisée dans les domaines de la communication, de la défense, de l'aviation, du test et de la mesure, ainsi que dans d'autres applications industrielles. Les ingénieurs de HUBER+SUHNER ont maintenant mis au point une solution sans plomb pour les connecteurs qui peut offrir les mêmes niveaux de performance électrique que les connecteurs conventionnels. Les propriétés mécaniques sont également maintenues à un niveau élevé, notamment en ce qui concerne les forces d'accouplement, et le nombre d'accouplements garantis reste inchangé. Ils se caractérisent par une gamme de fréquences à large bande allant jusqu'à 18 GHz, une excellente perte de retour, une résistance mécanique élevée et sont interchangeables avec les PC3.5 et SK.

Le plomb est ajouté aux alliages pour améliorer leur usinabilité, agissant comme lubrifiant et comme élément brise-copeaux. S'il est manipulé de manière inappropriée et à l'état libre, il peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'écologie. C'est pourquoi des réglementations européennes sont déjà en place pour limiter son utilisation et son rejet dans les produits et dans l'environnement. Il s'agit notamment de la directive RoHS (2011/65/EU) de l'UE, qui traite de la restriction des substances dangereuses, et de la directive REACH (CE) n° 1907/2006 de l'UE, qui porte sur les substances. Cette dernière a inclus le plomb dans la catégorie des « substances extrêmement préoccupantes » (SVHC).

En proposant une solution de connecteur SMA sans plomb, HUBER+SUHNER garde une longueur d'avance et respecte tous les aspects de ces réglementations changeantes. En tant que partenaire technologique fiable, HUBER+SUHNER fournit déjà des solutions durables à plusieurs industries qui dépendent de la haute performance, de la disponibilité et de la fonctionnalité à long terme de leurs produits, tout en garantissant la santé et la sécurité de leur personnel, de leurs clients et de l'environnement.

Pour plus d'informations sur l'interface SMA sans plomb de HUBER+SUHNER, veuillez consulter le site Web .

Ce communiqué de presse peut également être consulté à l'adresse suivante : https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news

À propos du Groupe HUBER+SUHNER

L'entreprise suisse HUBER+SUHNER, active dans le monde entier, développe et produit des composants et des solutions système pour la connectivité électrique et optique. L'entreprise dessert les trois principaux marchés que sont l'industrie, la communication et le transport avec des applications issues des trois technologies que sont la radiofréquence, la fibre optique et la basse fréquence. Les produits HUBER+SUHNER se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité, leur fiabilité et leur longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à un réseau de production mondial, associé à des filiales et des représentants dans plus de 80 pays, l'entreprise est proche de ses clients dans le monde entier.

