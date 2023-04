HUBER+SUHNER récompensé par un Sustainability Award par Airbus en 2022

PFAEFFIKON, Suisse et HERISAU, Suisse, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- HUBER+SUHNER AG, un important fournisseur de solutions de connectivité électrique et optique pour les applications aérospatiales et de défense, est fier d'annoncer avoir reçu un Sustainability Award d'Airbus pour ses pièces électriques standards lors d'un événement qui s'est tenu le 7 mars 2023 à Toulouse, en France.

L'événement était organisé par Airbus et rassemblait ses 35 fournisseurs de pièces électriques standards. HUBER+SUHNER fournit des technologies d'interconnectivité des radiofréquences (RF) à Airbus depuis plus d'une décennie, soutenant les principaux progrès de la flotte commerciale actuelle et future.

"Nous sommes extrêmement honorés d'être reconnus par Airbus pour notre contribution à l'atténuation de l'impact environnemental de la fabrication industrielle, a déclaré Reto Bolt, directeur de l'exploitation pour le segment industriel chez HUBER+SUHNER AG. La durabilité d'entreprise est une pierre angulaire de notre stratégie commerciale. Elle nous permet de fournir à nos clients des technologies et des solutions qui les aideront à atteindre leurs objectifs ambitieux et à assurer l'optimisation des ressources pour nous tous."

Le rapport annuel de HUBER+SUHNER, notamment l'intégralité de la section sur la responsabilité d'entreprise, peut être consulté sur: https://reports.hubersuhner.com/2022/ar/

Ce communiqué de presse peut également être consulté à l'adresse suivante: https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news

