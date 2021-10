Hubilo annonce un investissement de 92 millions de livres sterling tandis qu'une nouvelle ère de l'événementiel commence à se dessiner

Les principaux investisseurs Alkeon Capital et Lightspeed Venture Partners misent gros sur les technologies de collaboration entre plusieurs personnes

LONDRES, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Hubilo, une plateforme mondiale d'événements virtuels de premier plan, a annoncé, dans le cadre d'un tour de financement mené par Alkeon Capital et, en outre, Lightspeed Venture Partners et Balderton Capital , avoir levé 92 millions de livres sterling en financement de série B pour poursuivre le développement de l'avenir des événements et de l'engagement sur la plateforme Hubilo. Cela porte le financement total de la société à 113 millions de livres sterling à ce jour, en moins de 18 mois. Cet investissement, l'un des plus importants dans la catégorie des technologies événementielles, marque la révolution des moyens par lesquels les gens se connectent, interagissent, partagent des expériences et créent des opportunités à un moment où l'incertitude concernant la COVID-19 et ses variants a entraîné l'annulation d'événements et retardé le retour aux bureaux.

Le financement de série B permettra à Hubilo de poursuivre sa croissance internationale en développant de nouvelles fonctions commerciales, en faisant progresser l'innovation de sa plateforme, en renforçant ses équipes de produits, d'ingénierie et de conception en Inde, et ses équipes de commercialisation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ainsi que dans la région de l'Asie pacifique. Hubilo prévoit également de mettre en place de nouveaux bureaux de vente dans des régions clés afin d'étendre ses activités et d'atteindre un plus grand nombre de clients. En outre, Hubilo va également augmenter le nombre total de ses employés de 150 % pour soutenir ses plans de croissance rapide et répondre à la demande accrue des clients en matière d'événements virtuels et hybrides.

« Le pouvoir d'interagir avec des auditoires massifs permet à des communautés plus diverses et géographiquement dispersées de se réunir pour des événements professionnels et grand public, à des travailleurs à distance de rester engagés et à des organisations de repenser leur façon d'embaucher et de former. Le potentiel qui nous attend avec cet investissement est énorme », a déclaré Vaibhav Jain, PDG et fondateur de Hubilo. « Mais ce que nous avons appris au cours des six dernières années, c'est qu'une plateforme intuitive n'est qu'un enjeu. Notre engagement envers les organisateurs d'événements est que nous fournirons toujours une équipe dédiée à l'organisation d'événements afin de garantir un déroulement parfait de chaque événement. C'est pourquoi tant d'organisateurs d'événements font de Hubilo leur plateforme de choix. »

Hubilo a été fondée en 2015 pour construire une technologie événementielle qui augmenterait l'engagement des participants lors des événements en personne. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, Hubilo a vu son chiffre d'affaires tomber à zéro, mais plutôt que de déclarer faillite, l'entreprise a retravaillé sa technologie en 26 jours et a émergé comme l'un des principaux architectes de communications à grande échelle avec la première version de leur plateforme d'événements. Hubilo travaille avec certaines des plus grandes marques du monde, telles que Blackboard, Walmart, les Nations unies, Roche Pharma, Maersk Shipping, et bien d'autres.

« Nous croyons fermement que la main-d'œuvre mondiale distribuée est une tendance majeure qui aura un impact sur nous tous à l'avenir. Il est clair que la façon dont nous collaborons et communiquons devra être réorganisée pour que tout acteur mondial puisse réussir », a déclaré Abhi Arun, associé directeur chez Alkeon Capital. « Chez Hubilo, nous avons vu une technologie puissante capable de connecter les mondes hors ligne et en ligne, un PDG solide et une opportunité de marché incroyable qui nous a donné la confiance nécessaire pour investir. »

Maintenant que le variant Delta a souligné la nécessité de repenser toute stratégie de réunion et d'événement à long terme, les entreprises réalisent que les technologies de collaboration et de communication sont essentielles pour bien plus que de simples événements. Si la popularité de Hubilo a grandi en tant que plateforme technologique événementielle, ses solutions vont bien au-delà des occasions spéciales ; elle a soutenu avec succès plus de 10 000 événements avec plus de deux millions de participants dans plus de 100 pays.

« Les entreprises consacrent plus d'un trillion de dollars de dépenses directes aux événements. Au cours des deux dernières années, 15 à 20 % du budget événementiel des entreprises a été définitivement transféré vers les événements numériques. Hubilo est l'une des plateformes innovantes à la croissance la plus rapide sur ce marché. Je pense qu'au cours des prochaines années, Hubilo sera largement reconnue comme un leader du marché dans ce domaine », a déclaré Guru Chahal, partenaire chez Lightspeed Venture Partners.

Alors que la nouvelle ère des événements se déroule dans l'incertitude, une chose reste stable : l'innovation et l'engagement d'Hubilo à favoriser la connexion humaine par la ré-imagination des événements.

Commentant l'importance de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord pour Hubilo, Vaibhav Jain a ajouté : « Alors que les organisations de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord se lancent désormais dans leur parcours de rétablissement post-pandémie, nous avons vu un grand nombre d'entre elles chercher des moyens innovants pour se mettre en réseau et se reconnecter en interne, ainsi qu'avec leurs clients et partenaires. Hubilo offre aux équipes paneuropéennes la plateforme idéale pour favoriser une collaboration fructueuse et assister à des événements de grande envergure sans avoir à se déplacer, permettant ainsi aux entreprises d'être plus inclusives et d'éliminer les barrières géographiques. »

Les clients européens de Hubilo incluent l'Université d'Oxford, Smithers, European Athletics, EQS Germany, Acronis, Wolters Kluwer, Cognite et bien d'autres.

À propos de Hubilo Technologies Inc :

Hubilo est la plateforme d'événements virtuels et hybrides construite pour l'engagement et l'excellence des événements. La mission de Hubilo est de susciter l'engagement, avant tout, pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Avec une équipe de service client entièrement dédiée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la plus grande suite de fonctionnalités d'engagement et de ludification du secteur, et des capacités de marquage robustes, Hubilo est l'architecte de la nouvelle réalité des événements futurs. Dirigée par les fondateurs Vaibhav Jain et Mayank Agarwal, la société a son siège à San Francisco ainsi qu'un bureau de base à Bengaluru en Inde. Hubilo compte parmi ses clients des noms tels que Walmart, les Nations unies, AB InBev, Roche Pharma, Echo, GITEX, et bien d'autres aux États-Unis, en Europe, dans la région Asie pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. En moins d'un an, Hubilo a levé un tour de table de 4,5 millions de dollars, un tour de table de série A de 23,5 millions de dollars et un tour de table de série B de 125 millions de dollars auprès de grandes sociétés de capital-risque comme Alkeon Capital, Lightspeed Venture Partners, Balderton Capital et Lightspeed India Partners, ainsi que de plusieurs investisseurs providentiels stratégiques.

SOURCE Hubilo