Hubilo anuncia investimento de £92 milhões à medida que nova era de eventos começa a se revelar

LONDRES, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Hubilo, plataforma líder global de eventos virtuais, anunciou que, em uma rodada de financiamento liderada pela Alkeon Capital e incluindo também a Lightspeed Venture Partners e a Balderton Capital, arrecadou £92 milhões em financiamento da Série B para promover o desenvolvimento do futuro dos eventos e o engajamento na plataforma da Hubilo. Com isso, o financiamento total da empresa chega a £113 milhões até o momento em menos de 18 meses. O investimento, um dos maiores na categoria de tecnologia de eventos, sinaliza a revolução nas maneiras como as pessoas se conectam, se envolvem, compartilham experiências e geram oportunidades, em uma época em que a incerteza sobre a COVID-19 e suas variantes resultaram em cancelamentos de eventos e atraso no retorno aos ambientes de trabalho tradicionais.

O financiamento da Série B impulsionará o crescimento internacional contínuo da Hubilo, permitindo que a empresa desenvolva novas funções comerciais, promova a inovação de sua plataforma, fortaleça seus produtos, engenharia e equipes de projeto na Índia e equipes de lançamento no mercado nos Estados Unidos, Reino Unido, EMEA e APAC. A Hubilo também planeja estabelecer novos escritórios de vendas em regiões importantes para ampliar suas operações e conquistar um maior volume de clientes. Além disso, a Hubilo aumentará o número geral de funcionários em 150% para apoiar seus planos de crescimento rápido e responder à crescente demanda dos clientes por eventos virtuais e híbridos.

"O poder de interagir com grandes públicos revela o potencial das comunidades mais diversificadas e dispersas geograficamente se unirem para eventos de negócios e de consumo, dos funcionários remotos se manterem envolvidos e das empresas repensarem a forma como realizam contratações e treinamentos. O potencial que se apresenta para nós com esse investimento é imenso", disse Vaibhav Jain, CEO e fundador da Hubilo. "Mas o que aprendemos nos últimos seis anos é que uma plataforma intuitiva é apenas uma aposta. Nosso compromisso com os organizadores de eventos é que sempre forneceremos uma equipe dedicada para garantir a realização perfeita de cada evento. É por isso que tantos organizadores de eventos fazem da Hubilo sua plataforma preferencial."

A Hubilo foi fundada em 2015 para desenvolver tecnologias de eventos que aumentassem a participação em eventos presenciais. Quando a pandemia começou, em 2020, a Hubilo viu seu faturamento chegar a zero, mas em vez de declarar falência, retrabalhou sua tecnologia em 26 dias e surgiu como uma das principais arquitetas de comunicações em larga escala, com a primeira versão de sua plataforma de eventos. A Hubilo trabalha com algumas das maiores marcas do mundo, como Blackboard, Walmart, Nações Unidas, Roche Pharma, Maersk Shipping e muitas outras.

"Temos a convicção de que a mão de obra distribuída globalmente é uma megatendência que impactará todos nós no futuro. Está claro que a maneira como colaboramos e nos conectamos precisará ser rearquitetada para que qualquer atuante global tenha sucesso", disse Abhi Arun, sócio-gerente da Alkeon Capital. "Na Hubilo, vimos uma tecnologia poderosa capaz de conectar os mundos off-line e on-line, um forte CEO e uma oportunidade incrível de mercado que nos deu a confiança de investir."

Agora que a variante Delta consolidou a necessidade de repensar cada estratégia de reunião e evento a longo prazo, as empresas percebem que as tecnologias de colaboração e de comunicação são essenciais para mais do que apenas eventos. Embora a popularidade da Hubilo tenha aumentado como plataforma de tecnologia de eventos, suas soluções vão muito além de ocasiões especiais; ela deu suporte, com sucesso, a mais de dez mil eventos com mais de dois milhões de participantes em mais de cem países.

"As empresas gastam mais de um trilhão de dólares em despesas diretas em eventos. Nos últimos anos, 15 a 20% do orçamento de eventos empresariais foi permanentemente transferido para eventos digitais. A Hubilo é uma das plataformas inovadoras e de crescimento mais rápido que atendem a esse mercado. Espero que, nos próximos anos, a Hubilo seja amplamente reconhecida como líder de mercado nessa área", disse Guru Chahal, sócio da Lightspeed Venture Partners.

À medida que a nova era de eventos se revela em meio à incerteza, uma coisa permanece constante: a inovação e o compromisso da Hubilo de promover a conexão humana por meio da reimaginação dos eventos.

Ao comentar sobre a importância da EMEA para a Hubilo, Vaibhav Jain acrescentou: "À medida que as empresas da região da EMEA estão iniciando seu processo de recuperação pós-pandemia, vimos um grande número delas olharem para formas inovadoras de se conectar e reconectar internamente e com seus clientes e parceiros. A Hubilo oferece às equipes pan-europeias a plataforma perfeita para promover uma colaboração proveitosa e participar de eventos em larga escala sem precisar viajar, capacitando as empresas a ser mais inclusivas e a derrubar as fronteiras geográficas."

Entre os clientes europeus da Hubilo estão a University of Oxford, Smithers, European Athletics, EQS Germany, Acronis, Wolters Kluwer, Cognite e muitos outros.

Clique aqui para aproveitar o poder dos eventos imersivos.

Sobre a Hubilo Technologies Inc:

A Hubilo é uma plataforma de eventos virtuais e híbridos criada para promover a participação e a excelência em eventos. A missão da Hubilo é, em primeiro lugar e acima de tudo, promover a participação, gerando melhores resultados comerciais. Com uma equipe de sucesso totalmente dedicada ao cliente 24 horas por dia, o maior conjunto de recursos de engajamento e gamificação do setor e recursos robustos de marca, a Hubilo é a arquiteta da nova realidade dos eventos futuros. Liderada pelos fundadores Vaibhav Jain e Mayank Agarwal, a empresa está sediada nos arredores de São Francisco, com uma sede em Bengaluru, na Índia. Entre os clientes da Hubilo estão Walmart, Nações Unidas, AB InBev, Roche Pharma, Echo, GITEX e vários outros nos Estados Unidos, Europa, APAC, Oriente Médio e África. Em menos de um ano, a Hubilo arrecadou uma rodada de capital-semente de 4,5 milhões de dólares, uma rodada da Série A de 23,5 milhões de dólares e uma rodada da Série B de 125 milhões de dólares de importantes empresas de investimentos de risco como Alkeon Capital, Lightspeed Venture Partners, Balderton Capital e Lightspeed India Partners, entre muitos outros investidores-anjo estratégicos.

FONTE Hubilo

