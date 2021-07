Hubilo lance la nouvelle version de sa plateforme pour révolutionner les événements virtuels et hybrides

La plateforme ajoute 50 nouvelles avancées passionnantes avec pour objectif de stimuler l'engagement des participants, de favoriser les connexions et d'aider à élever le retour sur investissement des événements.

LONDRES, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Hubilo a annoncé la dernière version de sa plateforme d'événements virtuels et hybrides qui promet de bouleverser le paysage événementiel grâce à une série de fonctionnalités conçues pour stimuler l'engagement des participants, favoriser les connexions et aider à élever le RSI des événements. La nouvelle version de la plateforme Hubilo comprend environ 50 améliorations dans l'ensemble et offre plus de capacités d'engagement que toute autre plateforme d'événements actuellement sur le marché.

Une toute nouvelle esthétique s'articule autour d'une navigation minimaliste, réduisant la charge cognitive des participants et maximisant l'engagement qui est un KPI primaire pour les organisateurs d'événements. Cela commence par une visualisation transparente des sessions. L'ensemble du programme de l'événement est désormais affiché sur une seule page, ce qui facilite son exploration. Les participants peuvent rechercher des sujets spécifiques qui les intéressent et filtrer les sessions en direct. Des sous-titres codés ont également été ajoutés pour améliorer l'accessibilité.

Une meilleure participation est également possible grâce à un nouveau panneau latéral global qui comprend un nouveau flux d'événements, un répertoire de personnes, un classement et une section « Quoi de neuf » affichant chaque session en direct, chaque salle ou chaque salon accessible aux participants. Le panneau latéral fournira également des informations contextuelles autour de chaque élément visible, comme les descriptions des sessions en direct et permettra aux participants d'interagir depuis n'importe quel endroit de l'événement.

La fonction de chat de la plateforme a été dotée d'une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités recherchées par les participants, telles que des émojis pour des réactions expressives et la possibilité de planifier des réunions directement depuis le chat. Les salons ont également été améliorés pour un meilleur réseautage et une meilleure participation, notamment grâce à la description de chaque salon, à la visibilité des participants avant que ceux-ci n'entrent dans un salon et à la possibilité de filtrer les tables inactives.

Les sponsors et les exposants bénéficieront désormais d'une plus grande visibilité au sein de chaque événement, avec la possibilité d'ajouter des bannières de marque aux sessions et d'être mis en avant en tant que sponsor de thème. Grâce au nouveau panneau latéral, les sponsors peuvent également dialoguer avec les participants par le biais de chats, de sondages et de questions.

Les événements entiers diffusés sur la plateforme Hubilo peuvent facilement être diffusés via une application mobile, exactement comme vous le feriez avec votre ordinateur portable. Cela inclut toutes les activités, qu'il s'agisse de participer à une session ou au stand d'un exposant, de s'asseoir dans le salon de réseautage, de participer aux sondages, aux jeux, aux questions-réponses ou simplement de discuter avec un autre participant. Dans un format hybride, l'application agira comme un facilitateur clé pour connecter les participants hors ligne et en ligne.

Vaibhav Jain, fondateur et PDG de Hubilo, a déclaré : « Chez Hubilo, nous menons la charge en réimaginant la façon dont les événements peuvent être fournis et optimisés. Cette version représente la prochaine évolution pour les expériences virtuelles et hybrides, permettant aux organisateurs, sponsors, exposants et participants de tirer encore plus de profit des événements. Grâce à notre engagement cloud, nous offrons maintenant plus de capacités d'engagement que n'importe quelle autre plateforme et nos clients existants voient déjà beaucoup de bénéfices autour des nouvelles opportunités de se connecter avec les participants et d'améliorer leurs expériences en s'associant avec Hubilo. »

Hubilo est la plateforme d'événements virtuels + hybrides construite pour l'engagement et l'excellence des événements. La mission d'Hubilo est de stimuler l'engagement - avant tout - pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. L'engagement avec votre expérience de marque, associé à notre équipe proactive et à plein temps de succès de client, assure que chaque événement exécuté sur la plate-forme Hubilo exécute parfaitement à chaque fois. Hubilo a son siège social à San Francisco aux États-Unis, des bureaux à Londres au Royaume-Uni et à Bengaluru en Inde et des clients aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi ses plus de 500 clients, Hubilo compte des noms tels que les Nations unies, Roche, Informa Markets, Tech in Asia, Fortune, AWS, Siemens, Cognizant, GITEX, Infosys, Coca-Cola, Deloitte, SAP, Whatfix, Word Press, l'Université d'Oxford et bien d'autres. Dirigée par les fondateurs Vaibhav Jain et Mayank Agarwal, Hubilo a été constituée en société en 2015 et en 2020, en moins d'un an de collecte de fonds, Hubilo a levé un capital de départ de 4,5 millions de dollars et une série « A » de 23,5 millions de dollars auprès de grandes sociétés de capital-risque comme Lightspeed Venture Partners et Balderton Capital et de plusieurs investisseurs providentiels renommés.

