Hubilo lève 17 millions de livres pour redéfinir l'avenir des événements

- Hubilo a connu un taux de croissance de 10 000 % en moins de 12 mois à la suite de la pandémie de Covid-19

- Hubilo va acquérir des bureaux à Londres et renforcer ses équipes au Royaume-Uni et dans toute l'Europe

- Sa liste de clients mondiaux comprend les Nations unies, Roche, Informa Markets, Tech in Asia, Fortune, AWS, Siemens

LONDRES, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Hubilo, la plate-forme mondiale d'événements virtuels et hybrides, a annoncé un investissement de série A de 17 millions de livres sterling mené par Lightspeed Venture Partners et Balderton Capital, aux côtés de plusieurs experts et personnalités du secteur, dont John Thompson, président du conseil d'administration de Microsoft, et Chris Schagen, ancien CMO de Contentful. Ce financement intervient quelques mois seulement après le tour de table de 3,2 millions de livres sterling organisé par Hubilo en novembre 2020 et témoigne de la foi en la vision de Hubilo pour le secteur.

Il y a exactement un an, Hubilo a vu son chiffre d'affaires s'effondrer en tant que société d'organisation d'événements en personne, sous l'effet de la pandémie. Dans le cadre d'un virage innovant, Hubilo s'est donné à peine 26 jours pour construire une toute nouvelle plate-forme afin de répondre à la demande des clients entraînée par la pandémie et s'est imposée comme l'une des principales plates-formes d'événements virtuels, augmentant son chiffre d'affaires mois après mois de manière constante de 50 % depuis l'inscription de son premier client en avril 2020.

Les CMO reconnaissent largement que la Covid-19 a perturbé le monde de l'événementiel. D'une capitalisation boursière de 78 milliards de dollars en 2020, le secteur des événements virtuels devrait maintenant être multiplié par dix pour atteindre 774 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Une grande partie de la valeur du paysage des événements physiques devrait se déplacer vers de nouveaux modèles de livraison virtuels et hybrides de façon permanente. Hubilo est à l'avant-garde de cette transition et prévoit de continuer sur sa lancée en étendant ses équipes de vente à travers l'Europe, en acquérant des bureaux à Londres, en engageant des équipes sur le terrain au Royaume-Uni et aux États-Unis et en investissant davantage dans les équipes de conception et de produits basées en Inde.

Les fonds de la série A serviront également à accélérer le développement de la plateforme Hubilo, en mettant davantage l'accent sur la possibilité pour les entreprises d'établir des liens authentiques avec leurs clients afin de développer des relations à long terme plus solides. Au cours des prochains mois, Hubilo prévoit de mettre en place plusieurs fonctionnalités qui permettront de renforcer l'engagement des participants et d'offrir de nouvelles possibilités de monétisation aux organisateurs.

Hubilo a déjà accueilli plus d'un million de participants sur sa plate-forme, sans tomber dans la trop fréquente « fatigue de Zoom ». Les organisateurs constatent un engagement accru des participants grâce à des fonctions de réseautage intégrées, notamment des tables de réunion, des salles privées, des horaires de réunion et des fonctions de gamification telles que des tableaux de classement. Les organisateurs apprécient également l'intégration en un clic avec les plates-formes de commercialisation existantes, notamment HubSpot, SalesForce et Marketo, qui leur permet de démontrer le retour sur investissement grâce à des données sur les événements intégrées à leurs flux de travail existants. Grâce à ces intégrations, les informations fournies par Hubilo peuvent aider les équipes de marketing et de vente à être plus efficaces dans leurs relations avec leurs clients.

« Nous avons connu une croissance remarquable au cours des derniers mois grâce à notre vision qui consiste à placer l'expérience et l'intelligence au premier plan des événements virtuels », a déclaré Vaibhav Jain, fondateur et PDG de Hubilo. « Notre stratégie, les caractéristiques de nos produits et l'intelligence de notre plate-forme élargissent les possibilités de ce qui est réalisable dans l'espace événementiel, et nous apportons continuellement une valeur ajoutée aux organisateurs d'événements, aux sponsors et aux autres parties prenantes. Nous sommes heureux d'accueillir nos investisseurs à bord alors que nous entamons cette nouvelle phase d'expansion mondiale. »

Suranga Chandratillake, associé général de Balderton Capital, a ajouté : « Le coût financier et la productivité, ainsi que le choc climatique des événements traditionnels en personne, peuvent être énormes. Mais jusqu'au confinement dû à la Covid-19, notre inertie collective signifiait que rien n'avait changé. La pandémie a démontré que les événements virtuels et hybrides peuvent être aussi attrayants que les événements physiques, qu'ils sont nettement moins coûteux à organiser et à suivre, plus rentables pour les organisateurs et les collaborateurs et plus ouverts aux participants. Hubilo est au cœur de cette révolution dans la manière dont les gens se rencontrent et dont les idées sont échangées, et nous sommes heureux de nous associer à eux pour leur voyage. »

En mars 2021, plus de 4 000 professionnels du marketing, 40 CMO et 400 professionnels de l'événementiel du monde entier se réuniront pour l'événement virtuel Restart 2021 de deux jours organisé par Hubilo afin de développer une compréhension collective plus vitale du pouvoir des événements numériques expérientiels et de leurs avantages.

À propos de Hubilo :

La société de technologie des événements virtuels et hybrides Hubilo est l'une des entreprises SaaS qui connaît la plus forte croissance, aujourd'hui, au niveau mondial. Hubilo a connu un taux de croissance de plus de 10 000 % en moins d'un an et a levé un capital d'amorçage de 4,5 millions de dollars et une série « A » de 23,5 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque de premier plan comme Lightspeed Venture Partners et Balderton Capital, ainsi que de plusieurs investisseurs providentiels de renom. Hubilo a son siège à San Francisco aux États-Unis et possède des bureaux à Londres au Royaume-Uni et à Bengaluru en Inde, avec des clients en Europe, aux États-Unis, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. La vaste clientèle d'Hubilo comprend des noms comme les Nations unies, Roche, Informa Markets, Tech in Asia, Fortune, AWS, Siemens, Cognizant, Veritas Technologies ou encore GITEX. Dirigé par ses fondateurs, Vaibhav Jain et Mayank Agarwal, Hubilo est en train de construire la plate-forme numérique la plus complète au monde pour aider les entreprises à renforcer leurs relations avec leurs clients et partenaires grâce à des événements virtuels et hybrides.

À propos de Balderton Capital :

Balderton sCapital est une société de capital-risque basée à Londres qui se concentre exclusivement sur le soutien des meilleures entreprises technologiques européennes. Au cours des deux décennies qui ont suivi notre fondation, nous avons travaillé avec des centaines de fondateurs européens extraordinaires et avons collecté huit fonds totalisant plus de 3 milliards de dollars. Parmi les précédents investissements réalisés, citons Betfair (FTSE : BET), Digital Surgery (Medtronic), Frontier Car Group (OLX Group), Magic Pony (Twitter), NaturalMotion (Zynga), Peakon (Workday), Recorded Future (Insight Partners), Sunrise (Microsoft), Talend (NASDAQ : TLND) et Yoox Net-a-Porter (BIT : YNAP). Parmi le portefeuille actuel de Balderton, qui compte plus de 90 sociétés, on trouve Aircall, Carwow, Citymapper, Contentful, Darktrace, Depop, GoCardless, Graphcore, Kobalt Music, Nutmeg, Prodigy Finance, Revolut, SOPHiA Genetics, Tessian, THG (LON : THG), Vestiaire Collective, Vivino et Zego.

