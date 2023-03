HUBLOT ANNONCE LA NOMINATION DE SON NOUVEL AMBASSADEUR, L'ARTISTE CONTEMPORAIN DANIEL ARSHAM

Pour lancer cette collaboration, Daniel Arsham a créé un cadran solaire de 20 mètres inspiré par Hublot dans le paysage enneigé de Zermatt, à Schwarzsee, situé à 2 583 m d'altitude.

ZERMATT, Suisse, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'horloger suisse poursuit sa quête pour occuper la première place et être unique en annonçant la nomination de l'artiste contemporain américain Daniel Arsham comme nouvel ambassadeur. Installé à New York, Daniel Arsham est connu pour ses œuvres puissantes dans les domaines de la peinture, de la sculpture, des installations et du cinéma. Il a fréquemment exploré le concept du temps tout au long de son œuvre, notamment à travers sa série Connecting Time et son célèbre sablier Hourglass.

Daniel Arsham's LIGHT AND TIME Art Installation created for the announcement of his ambassadorship with Hublot Daniel Arsham's LIGHT AND TIME Art Installation created for the announcement of his ambassadorship with Hublot CONTEMPORARY ARTIST DANIEL ARSHAM IS HUBLOT NEW AMBASSADOR

Pour lancer la nouvelle collaboration et célébrer les liens éternels entre l'horlogerie, l'art et l'artisanat, Daniel Arsham dévoilera un cadran solaire temporaire de 20 mètres dans le paysage enneigé de la station de ski suisse de Zermatt, à l'ombre du Cervin, le sommet le plus reconnaissable des Alpes suisses. L'installation éphémère, intitulée Light & Time emploie des éléments naturels pour fusionner les racines de l'horlogerie avec le savoir-faire du land art. Cette installation d'horlogerie extérieure fonctionnelle est basée sur les ombres projetées par l'obélisque en forme de cristal de quartz. À mesure que le soleil se déplace tout au long de la journée, l'ombre projetée par l'aiguille centrale indique l'heure dans la neige ratissée. Daniel Arsham a mêlé forme et fonction, créant le cadran solaire à partir des éléments naturels des Alpes suisses. De cette façon, neige et lumière s'associent pour relier son propre univers cristallisé à l'héritage et à l'histoire de l'horlogerie suisse de Hublot. Le cadran fera écho au langage conceptuel de Hublot, intégrant des indices familiers tels que les célèbres vis qui maintiennent la lunette du modèle Big Bang en place. L'installation présentera aussi une spécificité : elle ne sera visible que du sommet de la montagne. Pour la voir, les amateurs d'art devront emprunter les remontées mécaniques de Zermatt.

« Cela fait de nombreuses années que je suis Hublot et les projets qu'ils soutiennent dans le domaine de l'art contemporain, et j'admire leur approche audacieuse de l'horlogerie, du design et de l'artisanat. L'Art de la Fusion demeure l'un des projets d'horlogerie les plus intelligents. J'adore la façon dont Hublot mêle des idées, des influences et des matériaux pour créer des formes uniques et caractéristiques. C'est bien sûr un moment privilégié pour rejoindre la famille Hublot et je suis très curieux de mener à bien le projet de cadran solaire Hublot x Daniel Arsham à Zermatt. D'un point de vue matériel, l'installation temporaire saisira quelque chose de la sensation de fugacité du temps, mais elle sera aussi durable, créant un souvenir qui transcende l'écoulement des secondes, des minutes, des heures et des jours chez tous ceux qui graviront la montagne pour la voir. » - DANIEL ARSHAM ARTISTE CONTEMPORAIN ET AMBASSADEUR HUBLOT

Cette année est importante pour Daniel Arsham. Cela fait 20 ans qu'il a reçu le prix Gelman Trust Fellowship et le prestigieux prix GNMH qui l'ont propulsé sur le devant de la scène artistique. Depuis, il est devenu l'un des artistes contemporains les plus influents et les plus demandés de l'industrie. Il a étudié à la Cooper Union de New York, il a exposé à New York, à Paris, à Tokyo, à Shanghai, à Los Angeles et à Londres, et compte parmi ses anciens collaborateurs le styliste Hedi Slimane, le directeur artistique de Dior Kim Jones, Porsche et Pokémon. Son travail est connu pour ce que les commentateurs ont qualifié d' « archéologie contemporaine mythique », c'est-à-dire qu'il prend des formes familières pour les éroder ou les réformer.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2016403/LIGHT_AND_TIME_Installation.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016401/LIGHT_AND_TIME_Art.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016402/Daniel_Arsham_Hublot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg

SOURCE Hublot SA