HUBLOT ANUNCIA ARTISTA CONTEMPORÂNEO DANIEL ARSHAM COMO NOVO EMBAIXADOR

Para iniciar a colaboração, Daniel Arsham criou uma instalação de relógio solar de 20 metros inspirada na Hublot na paisagem de neve de Zermatt em Schwarzsee a 2583 m.

ZERMATT, Suíça, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A fabricante suiça de relógios continua sua busca para ser a primeira e única, anunciando o artista contemporâneo americano Daniel Arsham como novo embaixador. Morador de Nova Iorque, Daniel é conhecido por suas poderosas obras em pintura, escultura, instalação e cinema. Ele frequentemente explorou o conceito de tempo ao longo de sua obra, particularmente por meio de sua série de obras Connecting Time e sua icônica Hourglass.

Para dar início à nova colaboração e celebrar os laços eternos entre relojoaria, arte e artesanato, Daniel apresentará um relógio de sol temporário de 20 metros na paisagem de neve do resort montanhoso suíço de Zermatt, nas sombras do Matterhorn, o pico mais reconhecível nos Alpes suíços. A instalação efêmera, intitulada Light & Time, usa elementos naturais para mesclar as raízes da contagem com o artesanato em arte da terra. A instalação funcional de contagem de tempo ao ar livre é baseada nas sombras projetadas pelo obelisco em forma de cristal de quartzo. À medida que o sol se move ao longo do dia, a sombra projetada pelo ponteiro central indica a hora na neve rajada. Arsham combinou forma e função, criando o relógio solar a partir dos elementos naturais dos Alpes Suíços. Desta forma, a neve e a luz são combinadas para conectar seu próprio universo cristalizado com a herança e a história da arte relojoeira suíça da Hublot. O relógio de sol ecoará a linguagem de design da Hublot, integrando dicas familiares, como os famosos parafusos que prendem a moldura do Big Bang no lugar. A instalação também virá com uma reviravolta: ela só ficará visível do topo da montanha. Para vê-lo, os amantes da arte terão que usar os elevadores de esqui da Zermatt.

"Tenho observado a Hublot e os projetos que ela apoiou no espaço da arte contemporânea com grande interesse por muitos anos e admirei sua abordagem audaciosa em relação à relojoaria, design e artesanato. A Arte da Fusão continua sendo um dos projetos mais inteligentes da relojoaria. Adoro como a Hublot cria ideias, influências e materiais juntos para criar formas únicas e definidoras. É claro que é um momento especial ingressar na Família Hublot e estou super curioso para executar o projeto do relógio de sol Hublot x Daniel Arsham em Zermatt. Fisicamente, a instalação temporária vai captar algo do quão fugaz pode ser o tempo, mas também será duradoura, criando uma memória que transcende a passagem dos segundos, minutos, horas e dias em todos aqueles que sobem a montanha para ver isto." - DANIEL ARSHAM ARTISTA CONTEMPORÂNEO E EMBAIXADOR DA HUBLOT

Este ano é um ano significativo para Daniel. Marcam 20 anos desde que recebeu o prêmio Gelman Trust Fellowship e ganhou o prestigioso GNMH Award, levando-o à atenção do mundo da arte. Desde então, ele se tornou um dos artistas contemporâneos mais influentes e requisitados do setor. Ele estudou na Cooper Union em Nova York e expôs em Nova York, Paris, Tóquio, Xangai, Los Angeles e Londres, e conta entre seus antigos colaboradores, o designer de moda Hedi Slimane, diretor artístico da Dior Kim Jones, Porsche e Pokémon. Seu trabalho é conhecido pelo que os comentaristas descreveram como uma "arqueologia contemporânea mítica", pela qual ele assume formas familiares, as erode ou as reformula.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2016403/LIGHT_AND_TIME_Installation.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2016401/LIGHT_AND_TIME_Art.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2016402/Daniel_Arsham_Hublot.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg

